|ผู้เขียน
|สมหมาย ปาริจฉัตต์
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ 68
วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ประเทศไทยจะมีงานด้านการศึกษาระดับนานาชาติที่น่าสนใจติดตามเกิดขึ้นอีกครั้ง ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 2 เมืองทองธานี นนทบุรี นั่นคือ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 ปี 2568
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลแก่ครูผู้ได้รับการคัดเลือกโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 14 คน ได้แก่
บังกลาเทศ โมฮัมหมัด ชาฟิอูล อิสลาม โรงเรียนประถมตัวอย่าง ชัคเอนาเย็ต เขตเนากัน ครูดีเด่นแห่งชาติ ในปี 2565 และครูผู้สร้างนวัตกรรมยอดเยี่ยมด้านประถมศึกษา
ภูฏาน น.ส.ชิมิ เดมา โรงเรียนมัธยมศึกษา เพลจอร์ลิ่ง ทาชิโชลิง เขตซัมเซ ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านสื่อการเรียนและวิชาภาษาอังกฤษ
บรูไนดารุสซาลาม ดายัง ฮาจา ชารีฟะ ฮัจจี โมฮัมหมัด ชาห์ลัน โรงเรียนภูสัต ติงกะทัน เอนัม เซงกุรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและรางวัลครูดีเด่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
กัมพูชา นางเมียะ โสมาวะเตย์ โรงเรียนมัธยม พนึงเมียะ จ.ตาแก้ว ครูดีเด่น อันดับ 1 รางวัลสมเด็จเดโซเซน และมีผลงานดีเด่นในการสอนคณิตศาสตร์นักเรียนมัธยม 6 ให้ได้เกรด A
อินโดนีเซีย นางอาเด ปูตรี สารเวนดาห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษรัฐบาลบาลิกปาปัน จ.กาลีมันตันตะวันออก ผู้พัฒนานวัตกรรมดีเด่นสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ลาว นางบุนมา โพทิลาด โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์จันสะวัง นครหลวงเวียงจันทน์ ผู้มุ่งมั่นสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนานักเรียนในแต่ละช่วงวัย
มาเลเซีย โมฮัมหมัด โรสนิซัม บิน โมฮัมหมัด ยูซูฟ จากคอเลจ โวเคชันนัล เปอร์ตาเนียน เทลัค อินทัน รัฐเปรัก ครูอาชีวศึกษาผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมการศึกษาและการคิดนอกกรอบ
มองโกเลีย นางอุยังกะ อาดิยาสุเรน โรงเรียนการศึกษาวิชาชีพทั่วไป เมืองอูลานบาตาร์ ครูผู้สร้างความเชื่อมั่นให้กับศิษย์ในการดำรงชีวิตด้วยตนเองและความสามารถในการทำงานได้
เมียนมา น.ส.มอว์มอว์ โรงเรียนขั้นพื้นฐาน มิงกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง ครูผู้คอยช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาการรอบด้านของเด็ก
ฟิลิปปินส์ นางเลอา โดมิงโก โรงเรียนประถมศึกษาลูซอง จ.อิโลกอสเหนือ ครูรางวัลความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำและรางวัลครูยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา
สิงคโปร์ นางอัง ซิง หยี่ โรงเรียนมัธยมศึกษาคอมพาสเวล ครูรางวัลโรงเรียนผลงานดีเด่นประเภททีม และรางวัลความเป็นเลิศด้านบริการ
ติมอร์-เลสเต นายฟรานซิสโก เดอ คาร์วัลโญ่ โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 บีดาน ครูผู้มุ่งเน้นความสำเร็จของนักเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
เวียดนาม นางเหงียน ถิ ทู ลาน โรงเรียนอนุบาล วอร์ด 5 โฮจิมินห์ ครูผู้วางรากฐานที่มั่นคงให้กับเด็ก สร้างโรงเรียนอนุบาลที่มีความสุข
ไทย นายไพรวัลย์ ยาปัญ ครูโรงเรียนบ้านกองม่องทะ (สาขาบ้านไล่โว่) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ครูผู้เป็นดวงตะวันชายขอบ ผู้ไม่เคยละทิ้งปณิธานการพัฒนาเด็กในพื้นที่ห่างไกล เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ และเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดแคลนครู ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงบ่มเพาะเด็กให้เป็นผู้ประกอบการด้วยกิจกรรม ขายข้ามเขาออนไลน์ เพื่อฝึกทักษะการนำผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียนและชุมชนมาสร้างรายได้ รวมถึงจัดการทางการเงินให้นำมาเป็นทุนการศึกษาต่อไปได้ในอนาคต
ในการนี้มูลนิธิฯยังพิจารณามอบรางวัลคุณากรให้แก่ นายไพลรัตน์ สำลี ครูผู้เป็นนวัตกรอัจฉริยะ ผู้สร้างขุมพลังงานเพื่อโลกปัจจุบันและอนาคต จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และนายทอน บัวเรือง ครูผู้ไม่ยอมจำนนต่อวัยเกษียณ ผู้ส่งเสริมศิษย์ให้ก้าวสู่เส้นทางฝัน จากโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ จ.เพชรบูรณ์
วันเดียวกัน เวลา 13.31-15.30 น. มีการนำเสนอผลงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2568 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนโยบายการศึกษาของประเทศมาเลเซีย บังกลาเทศ ภูฏาน และมองโกเลีย
ต้นปีนี้ ในโอกาสปีใหม่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่งสารถึงครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิตลอด 1 ทศวรรษแห่งการก่อตั้งมูลนิธิ พ.ศ.2567
เนื้อหาส่วนหนึ่งบรรยายว่า “วันที่ 16 ตุลาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมื่องทองธานี”
พระราชทานพระราชดำรัสเปิดประชุมตอนหนึ่งว่า “ช่วงศตวรรษที่ 21 จะได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีเกิดใหม่มากมาย เช่น AI เราในฐานะที่เป็นครูต้องปรับตัวและพยายามเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างไร แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ทักษะการเรียนรู้หลักก็ควรจะยังคงอยู่ ทักษะหลักเหล่านี้ได้แก่ การรู้หนังสือ ความสามารถในการทำงาน ความสมดุลในตนเอง จริยธรรมและการปรับตัวเชิงสังคม ครูจึงไม่ควรหยุดเรียนรู้ เราต้องมีกลยุทธ์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวข้าพเจ้าเองพบว่าการเดินทางและการเขียนเป็นการเรียนรู้ที่ดี ข้าพเจ้าเขียนหนังสือกว่า 60 เล่ม และนำความรู้ไปช่วยผู้ที่เสียเปรียบและผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกล ข้าพเจ้าอยากจะสนับสนุนให้ทุกๆ ท่านท้าทายตัวเองในการหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีขึ้น”
“ขอให้เราใช้โอกาสนี้ในการแบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการสอนของเรา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับเส้นทางการสอนและการเรียนรู้ของเรา เพื่อสร้างความแตกต่างเชิงบวกในชีวิตของนักเรียนทุกคน ขอให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นดั่งแสงสว่างแห่งแรงบันดาลใจ จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นในจิตใจของเด็กๆ นำทางพวกเขาผ่านความท้าทายและเฉลิมฉลองชัยชนะของพวกเขา”
ผมขออัญเชิญพระราชดำรัสมาถ่ายทอดต่ออีกครั้ง ขอเชิญชวนนักการศึกษา ผู้สนใจความเป็นไปทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับครู ผู้เสียสละและทุ่มเทเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาทุกท่าน