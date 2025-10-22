รายงานพิเศษ : จับตา!วิกฤต สปสช. ติดหนี้ รพ.กระทบคนไข้บัตรทอง
กรณีที่มีกระแสข่าวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประสบปัญหาค้างชำระค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล ส่งผลให้หน่วยบริการหลายแห่งเกิดภาวะขาดทุน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น
ล่าสุด บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหลายแห่งในภูมิภาค ได้เริ่มเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวนี้ โดยการขึ้นป้าย “กู้วิกฤตโรงพยาบาล ต้องปฏิรูป สปสช.” รวมถึงมีการเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียล เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน เช่น โรงพยาบาล (รพ.) พุทธชินราช จ.พิษณุโลก, รพ.ศูนย์ขอนแก่น , รพ.ศูนย์สระบุรี เป็นต้น ทั้งนี้ หน่วยบริการหลายแห่งได้มีการเร่งแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เช่น การปรับยาบางตัวให้มีราคาต้นทุนต่ำลง ฯลฯ
นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 สมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่น ได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ดำเนินการแก้ปัญหาการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับคลินิกชุมชนอบอุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการปรับระบบคำนวณเงินเป็น Point System มาคำนวณงบในส่วนของการส่งต่อผู้ป่วยนอก (OPD Refer) ซึ่งทำให้คลินิกได้รับเงินน้อยลงกว่าครึ่งหนึ่งจากค่ารักษาพยาบาลจริง ทั้งยังมีการเรียกคืนเงินกลับไปที่ สปสช. อีก ส่งผลให้คลินิกชุมชนอบอุ่นหลายแห่งประสบปัญหาขาดดุลทางการเงิน
ขณะที่ สถานพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ อย่าง รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้มีการประกาศปิดรับผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทอง (OPD) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา โดย พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการ รพ.มงกุฎวัฒนะ ยืนยันว่า สปสช. ยังค้างจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลใน 2 ปี คือ ปี 2563 จำนวน 8.9 ล้านบาท และ ปี 2567 จำนวน 47 ล้านบาท ซึ่งถ้ามีการชำระเงินคืนเรียบร้อย ทางโรงพยาบาลก็พร้อมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
โดยระหว่างนี้ ทาง รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้มีการเปิดโครงการ “บัตรทองแพลตตินัม” สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ต้องการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล โดยเป็นการสมัครใจร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราที่ต่ำกว่าราคาของโรงพยาบาลรัฐ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางมาแล้วไม่สามารถเข้ารับบริการในระบบผู้ป่วยนอกตามปกติได้
ขณะเดียวกัน สปสช. ได้มีการจัดระบบบริการสำหรับผู้ป่วยนอกที่เข้าไปใช้บริการใน รพ.มงกุฎวัฒนะ ที่ไม่สามารถร่วมจ่ายเพื่อเข้าโครงการบัตรทองแพลตตินัมได้ โดยมีการจัดรถรับส่งไปยังหน่วยบริการอื่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมจุดลงทะเบียนสำหรับการย้ายสิทธิบัตรทองไปยังหน่วยบริการอื่นที่สามารถรองรับได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ผู้ป่วย
ปัญหาดังกล่าวนี้ ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่เป็นปัญหาเรื้อรังที่ สปสช. เคยออกมาชี้แจงข้อมูลให้กับประชาชนรับทราบอยู่หลายครั้ง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับต่างก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างมาก และได้มีการออกมาแสดงความเห็น พร้อมเสนอข้อเรียกร้องในหลายครั้ง
นี่จึงเป็นอีกครั้งที่ต้องจับตาดูท่าทีของ สปสช. ต่อวิกฤตครั้งนี้อย่างใกล้ชิด