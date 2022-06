ชัชชาติ น้ำตาซึม ฟังดนตรีในสวน ยันงบเหลือ 94 ล. ไม่ใช่ปัญหาถ้าทุกคน ‘รวมพลัง’

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมชมงาน “ดนตรีในสวน เพื่อความสุขและความหวัง” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข เพื่อสนับสนุนนโยบาย กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง ของผู้ว่าฯกทม. โดยมี รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการไทยซิมโฟนีออเคสตรา และประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข, ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินนานาชาติ ให้การต้อนรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยประชาชนมารอร่วมฟังดนตรีเป็นจำนวนมาก โดยนั่งปูเสื่อบนลานสนามหญ้า

โดยเวลา 16.35 น. นายชัชชาติมาถึง ในลักษณะกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้าร่วมงาน ขณะที่ประชาชนปรบมือต้อนรับ ก่อนเข้าสวมกอด รศ.ดร.สุกรี และ ดร.สุชาติ อย่างอบอุ่น ต่อมานายชัชชาติได้นั่งบนพื้นหญ้า พร้อมเสียงปรบมือของประชาชนอย่างกึกก้อง โดยต่างกรูเข้ามาขอร่วมถ่ายภาพกับนายชัชชาติเป็นจำนวนมาก

อ่านข่าว : เริ่มแล้ว! ‘ชัชชาติ’ สะบัดแปรงขนาบศิลปินดังกลาง ‘ดนตรีในสวน’ คนกรุง ปรบมือเกรียว (มีคลิป)

ดร.สุชาติเริ่มการแสดงศิลปะ ‘วาดเสียงให้เป็นเส้น’ ระหว่างวง Thailand Brass Quintet บรรเลงเพลง โดยเมื่อเริ่มวาดภาพไปสักครู่ ดร.สุชาติให้นายชัชชาติร่วมเขียนภาพด้วย

ทั้งนี้ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง เป็นศิลปินนานาชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย ทำงานศิลปะอยู่ในเมืองไทย มีผลงานเป็นที่ยอมรับกระทั่งได้รับรางวัลจากนานาชาติ ความพิเศษของ คือ การวาดเสียงดนตรี ฟังดนตรีแล้ววาดออกมาเป็นภาพ ถ่ายทอดเสียงให้เป็นภาพ โดยมีโอกาสได้ถวายการสอนวาดภาพให้แก่เจ้านายชั้นสูงของประเทศภูฏานด้วย

ต่อมาเวลา 17.10 น. วง Kasetsart Wind Symphony เริ่มเล่นเพลง Radetzky March โดยมีการแสดงระบำร่วมด้วย

ทั้งนี้ นายชัชชาติกล่าวต่อหน้าประชาชนที่มาร่วมฟังดนตรีว่า ตนเชื่อว่า กรุงเทพฯ คือมหานครแห่งความหวัง มีสิ่งดีๆ มากมาย เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เจียระไนมัน จะเห็นว่างานวันนี้เรายังไม่ได้ใช้งบประมาณสักบาท แต่เป็นความร่วมมือร่วมใจของคนกรุงเทพฯ

“ถึงแม้มีเงิน 94 ล้านเหลือให้ผมใช้ ก็ไม่ใช่ปัญหา ผมเชื่อว่าเราทุกคนรวมพลังกันได้ ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนที่นี่ ที่ช่วยทำให้เกิดวันนี้ ผมนั่งน้ำตาซึม เพราะไม่นึกว่าจะมีวันนี้ได้เร็วขนาดนี้ และจะมีอย่างนี้ไปทุกๆ สวน ไม่ใช่เฉพาะสวนรถไฟ, สวนชานเมือง, สวนหลวง ร.9, ลานกีฬาในชุมชนแออัด ทุกคนต้องมีสิทธิได้ฟังดนตรี ได้ฟังศิลปะเหมือนกันทุกคนในกรุงเทพฯ เราต้องช่วยกัน ให้กรุงเทพฯดีได้ และเป็นเมืองที่น่าอยู่ได้” นายชัชชาติกล่าว

จากนั้น เวลา 17.35 น. ดร.สุชาติวาดภาพเสร็จ เป็นรูปภาพบรรยากาศของสวนรถไฟ 1 รูป โดยมอบให้แก่นายชัชชาติ พร้อมกับรูปวาด นายชัชชาติขณะเป่าเครื่องดนตรี เพื่อเปิดประมูลนำรายได้มาสนับสนุนการเล่นดนตรีในสวนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศงาน มีวงดนตรีทั้งหมด 4 วง เล่นพร้อมกันในแต่ละจุด ได้แก่ Kasetsart Wind Symphony, Thai Symphony Brass Quintet, Bangkok Woodwind Quintet และ Thailand Brass Quintet

สำหรับวง Kasetsart Wind Symphony ควบคุมวงโดย อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการเพลง อาทิ Pot-Pan Fantasia, Stand by Me, Top of the World, Tijuana Way, สบาย-สบาย วอนลมฝากรัก เจงกีสข่าน สุขกันเถาะเรา เป็นต้น

ขณะที่วง Thai Symphony Brass Quintet รายการเพลง อาทิ Rondeau -Jean Joseph Mouret, Trumpet Vouluntary – Jeremiah Clarke, Canon – Johann Pachelbel, ลาวคำหอม, ลาวจ้อย, ลาวดวงเดือน, La paloma – Sebastián Iradier, บัวขาว, ฉันจะฝันถึงเธอ และผู้ชนะสิบทิศ เป็นต้น

ด้านวง Bangkok Woodwind Quintet จากกรุงเทพมหานคร รายการเพลง อาทิ Star and Stripes forever เธอที่รัก ชูวั๊บ-ชูวั๊บ, ขอพบในฝัน, เหมยฮัว, เธอหนอเธอ, รางวัลแด่คนช่างฝัน, Primier Amour, Tian Mi Mi, Military March, Radezki March เป็นต้น

วง Thailand Brass Quintet รายการเพลง อาทิ Prince of Denmark’s March, Three Pieces by Ludwig Maurer, Londonderry Air, American Patrol/ Arr. By Arthur Frackenpohl, Frere Jacques/ Arr. By John Lveson, 2nd movs. From Horn Concerto no. 3 Mozart, El Capitan by Sousa, Canzona per Sonare no. 4 Gabrieli, The Easy Winners, Maria/ Tonight from west Side Story เป็นต้น