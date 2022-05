แฟนหนังสือรีวิวยิบ! ปวศ.การเมืองบูธมติชนสุดฮิต ‘อุปถัมภ์ค้ำใคร’ ขายดีไม่แผ่ว

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ในงาน SUMMER BOOK FEST 2022 เทศกาลหนังสือฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบูธสำนักพิมพ์มติชน E3 ว่ามีผู้เดินทางเข้าเลือกซื้อหนังสืออย่างต่อเนื่อง

น.ส.กุลณัฐา (สงวนนามสกุล) อาชีพธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่า ตนทราบข่าวว่ามติชนมีหนังสือออกใหม่จึงลองแวะมาดู สนใจหนังสือ ทหารของพระราชา โดย เทพ บุญตานนท์ เพราะได้รับคำแนะนำจากพนักงานขายประจำบูธว่ามีการจัดโปรโมชั่นอยู่ และเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหาร ซึ่งอาจหาได้น้อยในปัจจุบัน จึงลองเปิดอ่านดูว่าน่าสนใจมากน้อยขนาดไหน

“ส่วนใหญ่จะซื้อเป็นหนังสือแนวประวัติศาสตร์ การเมือง โดยปกติมีนักเขียนที่ชอบคือ สุรพงษ์ ชัยนาม ที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศ เพราะจบจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มา จึงชอบเกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศ เห็นหนังสือออกใหม่จึงแวะมาดู” น.ส.กุลณัฐากล่าว

น.ส.กุลณัฐากล่าวว่า นอกจากนี้ ยังสนใจหนังสือเรื่อง อุปถัมภ์ค้ำใคร : การเลือกตั้งไทยกับประชาธิปไตยก้าวถอยหลัง โดย รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ ทั้งนี้ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ที่จัดเมื่อ 26 มีนาคม-6 เมษายน ที่จัดไปคราวที่แล้ว ตนเหมาซื้อหนังสือที่บูธมติชนไปหลายเล่มแล้ว เช่น ขวา พิฆาต (?) ซ้าย: อนุรักษนิยมไทยบนทางสองแพร่งของการเมืองโลกยุคสงครามเย็น โดย ศิบดี นพประเสริฐ และ ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : A History of Thailand โดย คริส เบอเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร



นอกจากนี้ น.ส.กุลณัฐากล่าวด้วยว่า สำหรับหนังสือ เครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไม้เรียว : ประวัติศาสตร์วินัยและการลงทัณฑ์ในโรงเรียน โดย รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ส่วนตัวมองว่าสมัยนี้มีหนังสือที่เปิดกว้างมากขึ้น และน่าสนใจอ่านว่าผู้เขียนมีแนวความคิดอย่างไรบ้าง

นายวุฒิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 43 อาชีพธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่า หนังสือ เครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไม้เรียว : ประวัติศาสตร์วินัยและการลงทัณฑ์ในโรงเรียน โดย รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ มีหน้าปกน่าสนใจและรู้จัก Sa-ard สะอาดผู้ออกแบบปกให้หนังสือเล่มนี้

“สำหรับหนังสือ ‘เครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไม้เรียว : ประวัติศาสตร์วินัยและการลงทัณฑ์ในโรงเรียน เป็นเรื่องของการควบคุม การกดเหมือนกับแรงงานอุตสาหกรรมให้ทุกคนเหมือนกัน ซึ่งผมคิดว่ามันควรจบไปได้แล้ว” นายวุฒิชัยกล่าว

นายวุฒิชัยกล่าวว่า ตนอ่านหนังสือกว้าง เช่น หนังสือเทคโนโลยี การเมือง ออกแบบ ดีไซน์ เรื่องภาษา กล่าวคืออ่านทุกอย่าง

“ผมว่าเท่าที่อ่านหนังสือของ สนพ.มติชนมาก็ตามธีมของประเทศไทย แต่อาจจะมีแนวการเมืองเยอะ ซึ่งผมถือว่าดีเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะมีคนพูดเรื่องนี้เยอะขนาดนี้” นายชัยวุฒิกล่าว

นายวุฒิชัยกล่าวว่า วันนี้ที่มาเดินชมสนใจหนังสือ วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย Thai culture and behavior เขียนโดย Ruth Benedict แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ เพราะวันก่อนได้ฟังนิ้วกลม หรือเอ๋ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักเขียนชื่อดัง รีวิว เลยรู้สึกว่าอยากลองอ่านดู เพราะมันเป็นวิจัยสมัยสงครามเย็นที่คนต่างชาติวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมวัฒนธรรมไทย

“ผมว่ามันน่าสนใจเพราะมันเป็นช่วงที่เขาใช้พัฒนาชาติ เขาก็ต้องเข้าใจว่าคนไทยเป็นคนแบบไหน มีค่านิยมแบบไหน เพื่อมาดีไซน์ Message หรือข้อความ กลยุทธ์ในการวางแผนเรื่องโฆษณาชวนเชื่อ ผมว่าน่าสนใจแต่ถูก underrated (ประเมินค่าต่ำไป) ไปหน่อย ไม่มีคนพูดถึงเท่าไหร่” นายวุฒิชัยกล่าว

นายวุฒิชัยกล่าวว่า หนังสือของ สนพ.มติชนก็มีเยอะที่อยากแนะนำ แต่ที่อ่านจบไปแล้วคือหนังสือ Who We Are and How We Got Here ดีเอ็นเอปฏิวัติ ผลงาน David Reich แปลโดย ก้อง พาหุรักษ์

“เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตามรอย ผมว่ามันทำให้คนเราลดอัตตาลงไปเยอะ เพราะเรารู้ว่า source (แหล่งที่มา) ของเรามาจากแหล่งเดียวกัน มีวิทยาศาสตร์กำกับ มีข้อมูลเป็นตั้งๆในการทำวิทยาศาสตร์มันทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์ชัดเจนขึ้น มีหลักฐานชัดเจนขึ้น ไม่ใช่คาดเดาด้วยเพราะเขาตามรอยดีเอ็นเอได้ว่าความจริงคุณมาจากดีเอนเอกลุ่มนี้ และเรื่องถ้าเกิดคนอ่านจะใจกว้างมากขึ้นในการมองว่าแต่ละคนไม่ค่อยมีการแยกพวกข้อแตกต่างเดียวกัน นี่คือสารที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้ เล่มนี้ผมว่าดีเลย ผมว่าเรื่องอื่นเป็นเรื่องเดิมแต่ก็ดี เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จะได้เข้าใจ” นายวุฒิชัยกล่าว

ทั้งนี้ ในเทศกาลหนังสือฤดูร้อน ครั้งที่ 2 นี้ เล่มไฮไลต์ของสำนักพิมพ์มติชนคือหนังสือเปิดตัวใหม่ จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ 1.อุปถัมภ์ค้ำใคร : การเลือกตั้งไทยกับประชาธิปไตยก้าวถอยหลัง ผลงาน รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลดราคา 15 เปอร์เซ็นต์ จาก 200 บาท เหลือเพียง 170 บาท และ 2.เครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไม้เรียว : ประวัติศาสตร์วินัยและการลงทัณฑ์ในโรงเรียน ผลงาน รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากราคา 350 ลดเหลือ 298 บาท หากซื้อ 2 เล่มคู่กัน ลดพิเศษเหลือเพียง 440 บาท จากราคาเต็ม 550 บาท เฉพาะในเทศกาลหนังสือฤดูร้อนครั้งที่ 2 เท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถมาเลือกซื้อหนังสือได้ที่ “บูธ มติชน E3” ภายในงาน SUMMER BOOK FEST 2022 เทศกาลหนังสือฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

