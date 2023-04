หนุ่มเมืองจันท์ แรงไม่ตก ยืน 1 ขายดี คู่มืออ่านใจโฮ่ง พุ่งอันดับ 2 หลากเล่มฮิตยังเกาะท็อป 10

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานอันดับหนังสือขายดีประจำบูธ สำนักพิมพ์มติชน M49 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประจำวันที่ 5 เมษายน ดังนี้

อันดับ 1 โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า (ฟาสต์ฟูดธุรกิจลำดับที่ 35)

ผู้เขียน: หนุ่มเมืองจันท์

อันดับ 2 What Dogs Want คู่มืออ่านใจโฮ่ง

ผู้เขียน: Mat Ward / แปลโดย: สุธีมา เทียนเจริญ

อันดับ 3 Capitalism Magic Thailand: Modernity with Enchantment: เทวา มนตรา คาถา เกจิ: เทวา มนตรา คาถา เกจิ: ไสยศาสตร์สมัยใหม่กับทุน(ไทย)นิยม

ผู้เขียน: Peter A. Jackson / แปลโดย: วิราวรรณ นฤปิติ

อันดับ 4 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 14 ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้เขียน: คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร

อันดับ 5 แด่ทุกต้นกล้าความฝัน : ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา และเส้นทางการต่อสู้สู่รัฐสวัสดิการ

ผู้เขียน: ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

อันดับ 6 Need to Know รู้แล้วรู้รอด (สนพ.sundogs)

ผู้เขียน : ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

อันดับ 7 ทาสไท(ย): อำนาจ ความกรุณา และปิยมหาราชในภาพจำ

ผู้เขียน: ญาณินี ไพทยวัฒน์

อันดับ 8 ในกำแพงแก้ว

ผู้เขียน: ธงทอง จันทรางศุ

อันดับ 9 Lovable Japan เมืองนี้ที่(คน)รัก

ปริพนธ์ นำพบสันติ

อันดับ 10 Transform or Die: ปฏิรูปกองทัพไทยผู้เขียน : สุรชาติ บำรุงสุข