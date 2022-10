ชัชชาติ วาร์ป มหกรรมหนังสือรอบ 2 สารภาพเป็นชาว ‘กองดอง’ ที่ซื้อไป 30 เล่มยังไม่ได้อ่าน

ชัชชาติมาไวเคลมไว แวะช้อปงานหนังสือ ยอมรับ 30 เล่มที่ซื้อยังไม่ได้อ่านสักเล่ม “ขอซื้อก่อน วันหลังว่างค่อยอ่าน”

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่บูธมติชน i48 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในแนวคิด “Booktopia มหานครนักอ่าน” ซึ่งจัดมาแล้วเป็นวันที่ 3 โดยจัดถึงวันที่ 23 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 17.40 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เดินทางมาที่งานหนังสือฯ บริเวณบูธ E01 ชาญชัยบุ๊คสโตร์/บุ๊คทาวน์ โดยมีผู้คนต่อแถวขอถ่ายรูปด้วยจำนวนหนึ่ง

นายชัชชาติให้สัมภาษณ์กับ ‘มติชน’ ถึงการมางานหนังสือในวันนี้ว่า “มาดูเฉยๆ ไม่มีอะไร”

เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงหนังสือที่ได้ซื้อไปในงานหนังสือฯถึง 30 เล่ม วันแรกเมื่อวันที่ 12 ต.ค. ได้อ่านบ้างแล้วหรือไม่ นายชัชชาติตอบว่า

“ยังไม่ได้อ่านเลย ขอซื้อก่อนแล้ววันหลังว่างค่อยอ่าน”

ทั้งนี้ ในหนังสือที่นายชัชชาติซื้อไป 30 เล่มดังกล่าว มี 8 เล่มเป็นของสำนักพิมพ์มติชน ได้แก่

1.ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว (A History of Civilization with Cats and Dogs) เรียบเรียงโดย Hu Chuan-an และแปลโดย อารยา เทพสถิตย์ศิลป์

2.รสไทย (ไม่) แท้ : ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม เขียนโดย อาสา คำภา

3.Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

4.ข้างขึ้นข้างแรม โดย ขรรค์ชัย บุนปาน และสุจิตต์ วงษ์เทศ

5.รัฐสยดสยอง เขียนโดย ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์

6.เทพเจ้าจีนในกรุงเทพฯ เขียนโดย อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

7.ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 พระราชนิพนธ์ โดย ราม.วชิราวุธ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

8.ราชสำนักรัชกาลที่ 6 เขียนโดย วรชาติ มีชูบท