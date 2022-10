น.ศ.มหิดล สงสัย อาหารไทย ‘แท้’ จริงหรือ? พุ่งซื้อ ‘รสไทย(ไม่)แท้’ ควบ ‘รัฐสยดสยอง’ ชี้ปกสะดุดตา

นักศึกษา แฟนมติชน มุ่งตรงบูธ ซื้อ ‘รัฐสยดสยอง-รสไทย(ไม่)แท้’ หวังหาคำตอบความเป็นไทยแท้

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่บูธมติชน i48 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในแนวคิด “Booktopia มหานครนักอ่าน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 5 โดยจะจัดถึงวันที่ 23 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.

บรรยากาศเวลา 13.00 น. ที่บูธสำนักพิมพ์มติชนมีผู้คนเข้ามาชมและเลือกซื้อหนังสือเป็นจำนวนมาก

นายรัฐนันท์ อนันตกุล อายุ 21 ปี นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เดินทางมายังงานมหกรรมหนังสือและตรงมายังบูธสำนักพิมพ์มติชนเพื่อซื้อหนังสือ รัฐสยดสยอง ผลงาน ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์ เพราะหน้าปกและชื่อเรื่องน่าสนใจมาก อยากทราบรัฐสยดสยองในหนังสือจะอธิบายเกี่ยวกับรัฐไทยว่าน่าสยดสยองขนาดไหน อาจทำให้มองเห็นว่าสามารถสะท้อนอะไรให้กับเราในปัจจุบัน นอกจากนี้ ตนยังซื้อหนังสือใหม่อีกหนึ่งเล่มคือ รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม

โดย อาสา คำภา เพราะน่าสนใจมากๆ ส่วนตัวเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาหารไทยมาก่อน จึงสงสัยว่าจริงๆแล้วประเทศไทยของเรานั้นอาหารไทยแท้ มันแท้จริงๆหรือเปล่า และในหนังสือเล่มนี้อาจจะให้คำตอบกับเรา และส่วนใหญ่อ่านหนังสือแนวประวัติศาสตร์อยู่แล้ว

“เห็นหนังสือออกใหม่จากเฟซบุ๊กเพจสำนักพิมพ์มติชน เพราะตัวเองก็เป็นแฟนคลับมติชนอยู่แล้ว ก็สั่งซื้อออนไลน์มาตลอด วันนี้ที่งานหนังสือก็คนเยอะมาก เยอะสุดๆ” นายรัฐนันท์ กล่าว

ด้าน น.ส.วริศรา แพรไพร อายุ 27 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ เดินทางมางานนี้ด้วยรถยนต์ส่วนตัว และมายังบูธสำนักพิมพ์มติชนเพื่อตามหาหนังสือ รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม โดยเฉพาะ เนื่องจากเห็นรีวิวจากกลุ่มเฟซบุ๊กสมาคมป้ายยาหนังสือ และชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ จึงเป็นเหมือนการอ่านเพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ๆเข้ามาให้ตัวเอง ส่วนของเสื้อที่ได้เป็นของสมนาคุณนั้นชอบเพราะชอบภาพถ่ายของพิชัย แก้ววิชิต ช่างภาพแนวมินิมอลอยู่แล้ว ติดตามอยู่แล้ว อีกทั้งเป็นคนชอบถ่ายรูปแนวนี้อยู่แล้วด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของหนังสือที่ออกใหม่ทั้ง 9 เล่มของสำนักพิมพ์มติชน ได้แก่

1.ข้างขึ้นข้างแรม โดย ขรรค์ชัย บุนปาน และสุจิตต์ วงษ์เทศ ราคา 790 บาท ราคาภายในงาน 700 บาท

2.ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว (A History of Civilization with Cats and Dogs) เรียบเรียงโดย Hu Chuan-an และแปลโดย อารยา เทพสถิตย์ศิลป์ ราคา 320 บาท ราคาภายในงาน 272 บาท

3.MORE เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี เขียนโดย Philip Coggan แปลโดย พลอยแสง เอกญาติ ราคา 650 บาท ราคาภายในงาน 553 บาท

4.เทพเจ้าจีนในกรุงเทพฯ เขียนโดย อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ราคา 400 บาท ราคาภายในงาน 340 บาท

5.รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม เขียนโดย อาสา คำภา ราคา 320 บาท ราคาภายในงาน 272 บาท

6.Laziness Does Not Exist ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ สำนักพิมพ์ broccoli book เขียนโดย Devon Price แปลโดยพรรษรัตน์ พลสุวรรณา ราคา 480 บาท ราคาภายในงาน 408 บาท

7.รัฐสยดสยอง เขียนโดย ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์ ราคา 340 บาท ราคาภายในงาน 289 บาท

8.Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ราคา 420 บาท ราคาภายในงาน 357 บาท

9.The Colour Code รหัสนัยแห่งสี เขียนโดย Paul Simpson แปลโดย ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์ ราคา 580 บาท ราคาภายในงาน 493 บาท