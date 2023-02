แวะส่อง ‘หนังสือเล่มไหน เปลี่ยนชีวิต?’ รุมคอมเมนต์ รับฟรีเล่มเด็ดจุกๆ 2 พันเล่ม 240 ปก

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเทศกาล

Knowledge Book Fair ‘อ่านเต็มอิ่ม’ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักพิมพ์มติชน, สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD, มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พร้อมด้วยพันธมิตรจำนวนมาก

โดยตลอดทั้งวันมีผู้ทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างคึกคักในกิจกรรมต่างๆ ทั้งเสวนา, วอล์กกิ้งทัวร์, เวิร์กชอป รวมถึงจับจ่ายหนังสือจากบูธสำนักพิมพ์ต่างๆ

นอกจากนี้ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ Book sharing แจกหนังสือ Best seller เกือบ 240 ปก รวมกว่า 2,000 เล่ม ตลอด 2 วัน เพียงเขียนความเห็นว่าหนังสืออะไร เปลี่ยนชีวิตคุณ เพื่อระดมความเห็นต่อประเด็นที่มีผลกระทบกับสังคมไทย โดยมีผู้ร่วมเขียนชื่อหนังสือต่างๆ

อาทิ ‘ต้นส้มแสนรัก อ่านจบร้องไห้หนักมาก’, สิ่งสำคัญของหัวใจ, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี, คิม จี ยอง เกิดปี 82, Girls And the dolls, ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์, เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด, สี่แผ่นดิน, เจ้าชายน้อย, One piece, ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง, The secret garden และ หนี ของ ขรรค์ชัย บุนปาน เป็นต้น