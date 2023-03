ตั้งนาฬิกา 5 โมงเย็น! วันแรกสัปดาห์หนังสือฯ ‘มติชน’ จัดจุกๆ 26 ปกใหม่ กิจกรรมเพียบ ของพรีเมียมสุดปัง

‘สนพ.มติชน’ จัดให้ 26 ปกใหม่ ‘ไข่แมว’ ชวนเลือกเล่มที่ใช่ หมุนกาชาปอง สุ่มของพรีเมียมจุกๆ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 ซึ่งโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกับ BOOKWALKERในแนวคิด “Book Fluencer” ผู้นำอ่าน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 9 เมษายนนี้

โดยงานวันแรกเปิดให้นักอ่านเข้าไปเลือกซื้อหนังสือได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ซึ่งปีนี้มีสำนักพิมพ์เข้าร่วมกว่า 905 บูธสำนักพิมพ์ เพิ่มขึ้นจาก 788 บูธ ในครั้งที่ผ่านมา

สำหรับสำนักพิมพ์มติชน ประจำที่บูธมติชน M49 ดึงศิลปินชื่อดัง “ไข่แมว” ผู้วาดการ์ตูนน้องตาใส ผสมอารมณ์ขันยั่วล้อการเมือง มาร่วมออกแบบบูธและของพรีเมียม เตรียมเสิร์ฟนักอ่านแบบจุใจ ในธีม “BOOKSELECTION” โดยถ่ายทอดเส้นสีแสบสันยั่วล้อไปกับโมงยามของการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ เพื่อถ่ายทอดพลังของการอ่านกับการเมือง และประเด็นสังคมหลากมุม ด้วยหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนที่คัดสรรค์มานำเสนอ พร้อมหนังสือใหม่ถึง 26 ปก ครอบคลุมทุกความสนใจ อาทิ แนวการเมือง ประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ รัฐสวัสดิการ การเมือง ไสยศาสตร์-ทุนนิยม เมืองในฝัน ผู้นำ ชนชั้น อำนาจ จิตวิทยา-แรงบันดาลใจ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ตลอดจนหนังสือสุขภาพ โดยหนังสือใหม่ ลด 15 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหนังสือขายดีลดพิเศษถึง 20 เปอร์เซ็นต์

สำหรับหนังสือใหม่ ที่เปิดตัวในงานปีนี้ ทั้ง 26 ปก ได้แก่

1.เป็นจีนเพราะรู้สึก: ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง โดย สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์

2.เขตคลองมองเมือง โดย บัณฑิต จุลาสัย, รัชดา โชติพานิช

3.Downtown Ayutthaya ต่างชาติต่างภาษา และโลกาภิวัตน์แรกในสยาม-อุษาคเนย์ โดย กำพล จำปาพันธ์ และโมโมทาโร่

4.โนอาห์แห่งความทรงจำ โดย อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์

5.Need to Know รู้แล้วรู้รอด (สนพ. sundogs) โดย นำชัย ชีววิวรรธน์

6.Chasing New Horizons: ภารกิจพิชิตดาวพลูโต (สนพ. sundogs) โดย Alan Stern และ David Grinspoon เขียน / ชยภัทร อาชีวระงับโรค แปล

7.Capitalism Magic Thailand: Modernity with Enchantment: เทวา มนตรา คาถา เกจิ: ไสยศาสตร์สมัยใหม่กับทุน(ไทย)นิยม โดย Peter A. Jackson เขียน / วิราวรรณ นฤปิติ แปล

8.A History of Thailand (4th Edition, Cambridge University Press): ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย พิมพ์ครั้งที่ 14 ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร

9.แด่ทุกต้นกล้าความฝัน โดย ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

10.ทาสไท(ย): อำนาจ ความกรุณา และปิยมหาราชในภาพจำ โดย ญาณินี ไพทยวัฒน์

11.(The Last Mughal: The Fall of a Dynasty: Delhi, 1857) The Last Mughal เมื่อบัลลังก์ล่มเดลีร้าง โดย William Dalrymple เขียน /สุภัตรา ภูมิประภาส แปล

12.โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 35) โดย หนุ่มเมืองจันท์

13.Transform or Die: ปฏิรูปกองทัพไทย โดย สุรชาติ บำรุงสุข

14.ขวาสุดขั้ว: ระบอบคนดีกับการเมืองยุคประชาธิปไตยกลับหลังหัน โดย วสุชน รักษ์ประชาไท

15.นเรศวรนิพนธ์: การเมือง อนุสาวรีย์ และประวัติศาสตร์เรื่องแต่ง โดย ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

16.ลูกท่านหลานเธอ โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

17.ลูกแก้วเมียขวัญ โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

18.เจ้าฟ้า เจ้าชายในพระพุทธเจ้าหลวง โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

19.ในกำแพงแก้ว โดย ธงทอง จันทรางศุ

20.The Ruling Game ชนชั้นนำและอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย ดุลยภาค ปรีชารัชช

21.The Blues Cheaters เจ้าชายผู้โกงทุกข์ โดย รัศม์ ชาญสงคราม

22.สายธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย โดย เสถียร จันทิมาธร

23.วิ่งดีกับครูดิน โดย ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี

24.ทำไมฉันจึงเป็นทุกข์ ขณะที่ทุกคนก็ดูมีความสุขกันดี ( สนพ. broccoli) โดย คิม ซัง-จุนเขียน / สิรีภรณ์ สงวนสิน แปล

25.What Dogs Want คู่มืออ่านใจโฮ่ง (สนพ. broccoli) โดย Mat Ward เขียน / สุธีมา เทียนเจริญ แปล

26.Lovable Japan เมืองนี้ที่(คน)รัก (สนพ. broccoli) โดย ปริพนธ์ นำพบสันติ

นอกจากนี้ ยังมีของพรีเมียมสุดพิเศษ Matichon x ไข่แมว จัดเต็ม ดุดันไม่เกรงใจใคร กับโปรโมชั่นหนังสือหลากหลายแนวในราคาสุดคุ้มค่า สำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือครบตามยอด ดังนี้

เมื่อซื้อครบ 500 บาท รับ Bookselection Sticker + Notebook, ครบ 800 บาท รับBookselection Tote , ครบ 1,500 บาทรับBookselection T-Shirt, ครบ 3,000 บาทรับBookselection Canvas Tote

อีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ รับสิทธิหมุนไข่กาชาปอง เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป โดยยอดบิล 500 -999 บาท ได้สิทธิหมุนกาชาปอง 1 ลูก

ยอด 1,000-1999 บาทได้สิทธิหมุนกาชาปอง 2 ลูก และยอด 2,000 บาทขึ้นไป ได้สิทธิหมุนกาชาปอง 4 ลูก เพื่อสุ่มรับของพรีเมียมสุดพิเศษฟรี

อาทิ Bookselection Keyring, Bookselection Pin , Bookselection Magnet Bookmark, Bookselection Fan, Bookselection Pen, Bookselection Tote (Special Edition) และ

Bookselection Bottle Set

เพราะเสรีภาพในการเลือกอ่านหนังสือ สัมพันธ์กับเรื่องการเมืองเสมอ มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความแสบสัน ในบทสนทนาสุดเสียดสีที่พร้อมจะพานักอ่านกระโดดออกจากกฎ ทะลุออกจากกรอบ ลุกมาตั้งคำถามต่อสังคมและการเมืองที่เรา(ต้อง)เลือกได้ และยืนยันพลังของเสรีภาพในการ “เลือกอ่าน” ไปพร้อมกัน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 ที่ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-9 เมษายน 2566 (บูธ M49)

ทั้งนี้ วันแรก 30 มี.ค. เปิดให้เข้าเวลา 17.00-24.00 น วันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน เปิดเวลา 10.00 – 24.00 น. และ 2-9 เมษายน เวลา 10.00-21.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดตามสำนักพิมพ์มติชนได้ที่ ไลน์ : @matichonbook ยูทูบ: Matichon Book ติ๊กต็อก : @matichonbook ทวิตเตอร์ : matichonbooks อินสตาแกรม : matichonbook