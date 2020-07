‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต แห่งแรกของไทย ช้อปสะดวก ครบครัน เดินทางง่าย แบรนด์เนมดังระดับโลกขวัญใจคนไทยในราคาโดนใจ

ตั้งแต่ เซ็นทรัลพัฒนาเปิดตัวโครงการ เซ็นทรัล วิลเลจ (Central Village) ซึ่งเป็นลักชูรี่ เอาท์เล็ต ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของไทย ในคอนเซ็ปต์ ‘Bangkok Luxury Outlet’ เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งใครหลายคนคงคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี

นอกจากจะเป็น The First International Luxury Outlet in Thailand แล้ว เซ็นทรัล วิลเลจ ยังได้ชูความเป็น The Best ในหลายด้าน ที่ทำให้คุณพลาดไม่ได้!

เดินทางสะดวกสบาย

เหนือกว่าด้วยทำเลที่เดินทางสะดวกสบายตั้งอยู่บนถนนทางหลวงขนาดใหญ่กว้างถึง 10 เลน สามารถเดินทางมาได้ง่ายๆ รถไม่ติด และใกล้เพียง 10 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วย 3 เส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ 1 จากทางด่วนบูรพาวิถี, เส้นทางที่ 2 จากถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 และเส้นทางที่ 3 จากถนนลาดกระบัง และเพียง 30 กม. จากย่านศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงเทพฯ (สีลม) พร้อมที่จอดรถกว้างขวาง สามารถรองรับรถของผู้เข้ามาใช้บริการได้กว่า 1,500 คัน ไม่ต้องเหนื่อยวนหาที่จอดรถ

ที่เดียวจบ ช้อปครบทุกไอเท็ม

‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนในครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก มีสินค้าของคนทุกเพศทุกวัย และครบในทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมดัง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ในครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอที ของตกแต่งบ้าน ของเล่นสำหรับคุณหนู ๆ เรียกว่าช้อปจบครบในที่เดียว

รวมแบรนด์ดังคัดสรรมาเพื่อคุณ

เมื่อคุณเข้ามาช้อปปิ้งใน ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ คุณจะได้พบกับแบรนด์ชั้นนำกว่า 220 แบรนด์ และเอ็กซ์คลูซีฟ แบรนด์กว่า 67 แบรนด์ดัง ที่มีให้เลือกซื้อเฉพาะที่เซ็นทรัล วิลเลจ ที่นี่ที่เดียวในไทยเท่านั้น อาทิ CHLOÉ, COACH, SALVATORE FERRAGAMO, ERMENEGILDO ZEGNA, POLO RALPH LAUREN, ETRO, JIMMY CHOO, KATE SPADE, KENZO, MARIMEKKO, MAX & CO., McQ, MICHAEL KORS, MOSCHINO, OUTLET BY CLUB21, VALENTINO, VIVIENNE WESTWOOD, COCCINELLE, MELISSA, SUNGLASS HUT, VICTORIA’S SECRET เป็นต้น

มอบส่วนลดจัดเต็มสูงสุด 90% และดีลสุดพิเศษและ Cash Voucher On-top มากมาย

‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ ได้จัดแคมเปญ “Super Brand Grand Sale” ที่มอบส่วนลดสูงสุดถึง 90% สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อช้อปครอบ 3,000 บาทขึ้นไป และสิทธิพิเศษอีกมากมายจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

และดีลสุดพิเศษห้ามพลาดสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้กับ Luxury Redemption สำหรับแบรนด์ชั้นนำ

– เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท รับสิทธิ์เป็นเจ้าของหมวกจาก Polo Ralph Lauren ในราคาเพียง 990 บาท

– เมื่อช้อปครบ 40,000 บาท รับสิทธิ์เป็นเจ้าของกระเป๋าตังค์จาก Salvatore Ferragamo ในราคาเพียง 2,990 บาท

*แต่สิทธิ์นี้อย่าช้า เพราะสินค้ามีจำนวนจำกัด

และในช่วงเวลาปกติ ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ คุณก็ยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมในราคาเอาท์เล็ทที่ลดราคาถึง 35-70% ทุกวัน ตลอดปี เช่นกัน

ช้อป-ชิม-แชะอร่อยกับ Street food ร้านดัง และมุมถ่ายรูปเก๋ๆ

หลังจากช้อปเสร็จ ภายในของ ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ มีบริการร้านอาหารชั้นนำไว้คอยบริการ พร้อมทั้ง Food Villageที่ได้คัดสรรนำอาหารไทยรสเลิศและสตรีทฟู้ดจากร้านดังอีกมากมายมารวมไว้ในที่เดียว ครบเครื่องทั้งคาวหวาน พร้อมเสิร์ฟให้คุณได้รับประทาน

ใครที่ชอบการถ่ายรูป ที่นี่ยังมีสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ หลากหลายโซนและอีกหลายมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่จะทำให้คุณมีรูปให้อัพลงโซเชียลได้อีกเพียบ

เซ็นทรัล วิลเลจ ลักซูรี่ เอาท์เล็ต เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. และสามารถติดตามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.centralvillagebangkok.com