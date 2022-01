META THAILAND 2022 ปังทะลุเป้า รัฐ-เอกชน คาดหมายอีสปอร์ตไทยไปไกลระดับโลก 

นับวัน “อีสปอร์ต” ยิ่งกลายเป็นกีฬาดาวรุ่งพุ่งแรง มียอดคนดูทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งในประเทศไทย นำมาสู่การจัดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์แห่งวงการอีสปอร์ตไทย “ศักยภาพ ESPORTS ไทย สู่สากล วิถีชีวิตยุคดิจิทัล” ที่ “มติชน” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่รวบรวมคีย์แมนคนสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน มาแสดงวิสัยทัศน์พร้อมประกาศก้อง สนับสนุนอีสปอร์ตไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก!

ตามด้วยมหกรรมอีสปอร์ตครั้งใหญ่ระดับประเทศ META THAILAND 2022 : ESPORTS & DIGITAL LIFE เมื่อวันที่ 21-23 มกราคมที่ผ่านมา มีโต้โผหลักของงานอย่าง บริษัท เอกซ์ดรีม สปิริต จำกัด และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เวทีเด่นของงานอยู่ที่การแข่งขัน 2 เกมยอดฮิต RoV และ Free Fire เพื่อโชว์พลังคนรุ่นใหม่ว่ามีศักยภาพพร้อมเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแห่งอนาคต พร้อมจัดเต็มสาระความรู้น่าสนใจ ด้วยเวทีเสวนาที่เชื่อมโยงกับประเด็น “เมตาเวิร์ส” สอดคล้องเทรนด์โลกยุคดิจิทัล

META THAILAND 2022 ประสบความสำเร็จล้นหลาม ไม่เพียงมีเกมเมอร์จากทั่วประเทศเข้าแข่งขันอย่างคับคั่ง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท เวทีเสวนาทุกเวทีที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ยังมีผู้สนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก เรียกว่าได้ทั้งความสนุกและสาระสุดเข้มข้นภายในงานเดียว

ได้ รัฐ-เอกชน ผนึกกำลัง ผลักดันอีสปอร์ตไทยให้เติบโต

แวดวงอีสปอร์ตไทยจะไปไกลระดับโลกได้ ภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องผนึกกำลังกันอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตให้ฝันกลายเป็นจริง

หนึ่งในผู้ที่มองเห็นประโยชน์มหาศาลของแวดวงเกมคือ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ที่กล่าวตอนหนึ่งในปาฐกถาพิเศษ “The Transforming to META Digita l: 4YFN” ในงาน META THAILAND 2022 ว่า ภาครัฐพร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตอย่างแข็งขัน ไม่เพียงแค่จะผลักดันให้เกิดนักกีฬา แต่รวมถึงการสร้างระบบนิเวศที่อยู่รายรอบให้แข็งแรง

“การผลักดันอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตให้เป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศได้อย่างมหาศาล ก่อให้เกิดอาชีพมากมาย ทั้ง ผู้จัดการทีม โค้ช รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ เพราะอีสปอร์ตไม่ใช่แค่การเล่นเกม แต่มีผลผูกพันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และระบบนิเวศทางดิจิทัลต่อไปในอนาคต” รมว.ชัยวุฒิ เชื่อมั่น

เช่นเดียวกับ ฐานนท์ เรืองวิวัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอกซ์ดรีม สปิริต จำกัด หนึ่งในผู้จัดงาน META THAILAND 2022 ที่ต้องการผลักดันให้แวดวงอีสปอร์ตไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลก เพราะมองเห็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงถึง 34,000 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

“ถ้าเมืองไทยเห็นความสำคัญของแวดวงเกม จับเทรนด์ได้ ผลักดันทรัพยากร ผมว่าเราสามารถติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชียได้” ผู้อำนวยการบริหารเอกซ์ดรีม สปิริต บอก

สังเวียนแจ้งเกิดเกมเมอร์ไทย เปลี่ยนมือสมัครเล่นสู่มืออาชีพ

ไฮไลท์เด่นประจำ META THAILAND 2022 คือทัวร์นาเมนต์การเแข่งขัน 2 เกมยอดนิยม RoV และ Free Fire ระดับมือสมัครเล่น เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่ขึ้นมาประดับวงการ ซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในเดือนธันวาคม 2564 ปรากฏว่าได้เสียงตอบรับล้นหลาม มีผู้สนใจเข้าแข่งขันมากกว่าที่ตั้งไว้กว่าเท่าตัว จนต้องเพิ่มจำนวนทีมที่ลงแข่งเพื่อให้รองรับผู้สมัครได้ทั้งหมด

สำหรับ RoV เกมยอดฮิต มีทีมผู้สมัครแข่งขันถึง 512 ทีมจากทั่วประเทศ หลังแข่งขันตลอดทั้งเดือนมกราคม ผลปรากฏว่า WUT E-Sport ทีมอีสปอร์ตจากภาคเหนือ คือผู้ชนะประจำทัวร์นาเมนต์ หลังโค่นทีมแกร่งอย่าง Buriram United Spark (DK CHIPPER) ได้ในรอบชิงชนะเลิศ รับเงินรางวัลหรือทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาทไปครอง

ขณะที่เกม Free Fire มีผู้ร่วมชิงชัย 432 ทีมจาก 4 ภูมิภาค แต่ทีมเดียวที่โชว์ฟอร์มคงเส้นคงวา ฝ่าด่านอรหันต์ จนกลายเป็นผู้ชนะในโค้งสุดท้ายคือ Cook to Order ทีมจากภาคอีสาน ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท

ทัวร์นาเมนต์ META THAILAND 2022 ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากกองเชียร์ นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน รวมถึงทีมอีสปอร์ตมืออาชีพ ที่กำลังมองหาผู้เล่นสายเลือดใหม่ สามารถเติบโตเป็นนักกีฬาอนาคตไกล ไม่แน่ว่า ผู้เล่นจากทั้ง 2 ทีมนี้ อาจก้าวขึ้นไปอยู่ในทีมชั้นนำ แล้วกลายเป็นแชมป์ในระดับโปรลีก รวมถึงแชมป์โลกต่อไปก็เป็นได้

“ข้อดีของการแข่งแบบสมัครเล่นคือ เราจะเจอดาวรุ่งดวงใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน การมีงาน META THAILAND 2022 แสดงว่าประเทศเราเห็นความสำคัญของเกมมากขึ้น ถือเป็นเรื่องน่ายินดีและน่าติดตามมากๆ” ดอม โชติวานิช ผู้จัดการทีมและ Country Director ทีม FaZe Clan ทีม RoV ระดับอาชีพกล่าว

โอกาสบนโลกเสมือน ในรูปของบล็อกเชน และสกุลเงินดิจิทัล

ไม่ได้มีแค่การแข่งขันเกม เพราะตลอด 3 วันของงาน META THAILAND 2022 ยังอัดแน่นด้วยการเสวนาหัวข้อน่าสนใจ ที่เชื่อมโยงกับ “เมตาเวิร์ส” ซึ่ง ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” (depa) กล่าวบนเวที “How to Prepare for Digital Era : 4YFN” ว่า อีก 4 ปีข้างหน้า

เมตาเวิร์สจะมีบทบาทในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ บนโลก ถือเป็นโอกาสดีที่ไม่ควรพลาดของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

กว่าเมตาเวิร์สจะเกิดขึ้นจริงอาจต้องรอนานอีกหลายปี แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ นำโดยการลงทุนในบล็อกเชน คริปโตเคอร์เรนซี และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยปี 2564 ถือเป็นปีทองที่ศิลปินสามารถซื้อขายผลงานศิลปะในรูปแบบ NFT ช่วยให้ศิลปินไทยไม่น้อยลืมตาอ้าปากได้ ไม่เพียงแค่นั้น โลกยังตื่นตาไปกับเกมรูปแบบใหม่แนว “Play to Earn” เมื่อผู้เล่นสามารถแปรเปลี่ยนมูลค่าที่ได้จากการเล่นเกม ให้เป็นเงินที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ด้วย

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวไว้ในหัวข้อสนทนา “4YFN, What world of Blockchain will be? What will be the impact?” ว่า ไม่ต้องรอให้โลกอนาคตแห่งการเงินไร้ศูนย์กลางมาถึง เพราะปัจจุบันเกิดขึ้นจริงแล้ว

“เราสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคารกลาง ด้วย Decentralized Exchange Protocol ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างที่กำลังเกิดขึ้น และจะพัฒนาต่อไปในอนาคตในรูปแบบ decentralization ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบริษัทใดบริษัทหนึ่งอีกต่อไป”

เตรียมเปิดกล่องแพนโดร่า พร้อมรับอนาคตด้านบวกและลบ

แม้เมตาเวิร์สจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีแห่งความหวัง ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

บนเวทีเสวนา “Metaverse & Blockchain : The Real Life Impact” อัครเดช เดี่ยวพานิช ประธานกรรมการ Cryptomind Group และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด (Merkle Capital) มองว่า เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ ทำให้โลกเมตาเวิร์สเหมือนกล่องแพนโดร่า ที่ผู้คนคาดการณ์ไม่ได้ว่าเมื่อเปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

“ดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะประเด็นด้านการเงิน เพราะถึงแม้จะสามารถสร้างมูลค่ามหาศาล แต่ก็อาจทำให้สูญเสียเงินทั้งหมดในพริบตาได้เช่นกัน”

ไม่เพียงแค่นั้น เมตาเวิร์สยังนำมาซึ่งคำถามที่รอคำตอบอีกมากมายว่า กฎหมายของไทยจะก้าวตามเทคโนโลยีทันหรือไม่? หากตามทัน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ จะกีดขวางความคิดสร้างสรรค์และการเติบโตอย่างไร? รวมถึงว่า เมตาเวิร์สจะเกิดขึ้นจริงในเวลา 3-4 ปีข้างหน้านี้ ตามที่มีการคาดการณ์จริงหรือไม่?

เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่งานเสวนาใน META THAILAND 2022 นำเสนอและชวนระดมความคิด เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศพร้อมรับความท้าทายตั้งแต่ต้น ก่อนที่เมื่อวันนั้นจะมาถึงจริงๆ แล้วจะไม่สายเกินไปจนเสียโอกาส

สามารถติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัลมากมาย ที่เกิดขึ้นในงาน META THAILAND 2022 : ESPORTS & DIGITAL LIFE ย้อนหลังได้ที่ https://www.metathailand.io/ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/metathailand2022/