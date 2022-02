คนตามข่าว : ‘บิ๊กณัฐฎ์’ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชนคนดัง

ชื่อของ ‘บิ๊กณัฐฎ์’ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม โดดเด่นขึ้นมาบนกระแสธารข่าวการเมืองของไทย ภายหลังจากมีชื่อติดโผแคนดิเดต กุมบังเหียน “ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง”

ประวัติหน้าที่การงานของดร.ณัฐวุฒิ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตเลขานุการประจำกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา อดีตที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร,อนุกรรมการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อโต้แย้งคดีเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562-2564 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่น 5 ถึง รุ่น 9 พ.ศ. 2555-2562 และอาจารย์พิเศษหลักสูตรอื่นๆ

เกิด 2 ธันวาคม 2519 วัย 45 ปี นิคเนมชื่อเล่น “พี่โอ”

บิ๊กเนมทางการเมือง “บิ๊กณัฐฎ์”

จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เนติบัณฑิตไทย” สมัย 57 (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์, LL.M.(Public Law) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, LL.M.(Business Law) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง Master of Economics (Business Economics) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Politics(Ph.D.Politics) รุ่น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมรุ่น พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธาน คมช.และรองนายกรัฐมนตรี ,Doctor of Laws (LL.D.) รุ่น 4 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมรุ่น ดร.ฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง คนดัง ,Doctor of Philosophy in Justice Administration (DJA.) รุ่น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เขียนวิจัยระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม Doctor of Laws (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) รุ่น 19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ Doctor of Political Science รุ่น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย

หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น 12 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 13 (ปศส.) สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่น 5 (หลักสูตรผู้นำเมือง) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 4 (นมธ.) สมาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น 9 สถาบันเพื่อการสร้างชาติ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง นักยุทธศาสตร์และการป้องกันสงครามจิตวิทยาในยุคดิจิทัล รุ่น 1 (ยปส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล รุ่น 1 (PADA 1) สมาคมตำรวจ, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 5 (RE-CU CEO) สมาคมอสังหาริมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร U-FRAM รุ่น 1 พรรคประชาธิปัตย์

หลักสูตรล็อบบี้ยิสต์ รุ่น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ที่ ก.ศป.รับรองแล้ว) รุ่น 11 มูลนิธิวิจัยและการพัฒนากฎหมายปกครองและวิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง ศาลปกครอง, หลักสูตรกฎหมายปกครองเนติบัณฑิตยสภา รุ่น 2, หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รุ่น 2 เนติบัณฑิตยสภา, หลักสูตรการรับรองลายมือชื่อ Notary Pubic และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

อดีตทนายความ ผ่านประสบการณ์ว่าความ อย่างโชกโชน ผ่านคดีสำคัญระดับประเทศ ขยับมาเป็นเจ้าสำนักทนายความชื่อดัง

ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ ปี 2547 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บจ.เอ็นแอลแพ๊คกิ้งวูด ธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ปี 2549 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บจ.ศิริวัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ถือครองที่ดิน พัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ อาทิ บ้านจัดสรร ระดับเศรษฐีพันล้าน

อัยการผู้ช่วย รุ่น 47 (สนามใหญ่) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 ผ่านการทำคดีสำคัญ อาทิ คดีการเมืองเสื้อเหลือง เสื้อแดง พันธมิตรบุกทำเนียบรัฐบาล คดีบุกบ้านป๋าเปรม คดีมาตรา 112 เป็นต้น

อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

รองอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีแรงงาน ฯลฯ ผ่านประสบการณ์คดีสำคัญจำนวนมาก

ปรมาจารย์เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน แม่นยำกฎหมาย เทียบเท่าอาจารย์วิษณุ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย หรือ ได้รับฉายา “วิษณุ 2” และ “ตู้ฎีกาเคลื่อนที่” ความรู้ความสามารถเชิงประจักษ์ ครบเครื่อง ทั้งบู๊ ทั้งบุ๋น

ล่าสุด กระแสสะพัด ว่า “บิ๊กณัฐฎ์” “ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” นักกฎหมายมหาชนคนดัง มีชื่อมาแรงติดโผแคนดิเดต กุมบังเหียน “ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง” ฝีไม้ลายมือเข้าตากรรมการ !