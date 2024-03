โตอย่างต่อเนื่อง!  ดั๊บเบิ้ล เอ เผยรายได้ปี 2566 พุ่งสูงแตะ 23,642 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 84%

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการปี 2566 มีรายได้รวม 23,642 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 786 ล้านบาท หรือคิดเป็น 84% เมื่อเทียบกับปีก่อน

จากผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ดั๊บเบิ้ล เอ มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ร่วมกับการมีฐานลูกค้าที่มั่นคงใน 145 ประเทศทั่วโลก และการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ดั๊บเบิ้ล เอ สามารถคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมกระดาษคุณภาพในอันดับต้นๆ ของโลก

นอกจากนี้ในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา ดั๊บเบิ้ล เอ ได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการขยายตลาดเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคที่คนให้ความใส่ใจกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาทิ “Double A Care เพียว แอนด์ พรีเมียม ทิชชู” “กระเป๋าอัพไซคลิ่ง (Upcycling) จากขวดพลาสติก” และ “ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษรังผึ้งกันกระแทกรักษ์โลก”รวมถึงสินค้า ดั๊บเบิ้ล เอ สเตชั่นเนอรี่ ในกลุ่มไลฟ์สไตล์ และคอลเล็กชั่นพิเศษต้อนรับปีมังกร

ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม ดั๊บเบิ้ล เอ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและยึดมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศ PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) ในด้านมาตรฐานของกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ป่าปลูกถึงลูกค้า (PEFC CoC) เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “ดั๊บเบิ้ล เอ” มาจากไม้ปลูกและมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตด้วยความรับผิดชอบ พร้อมสร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ยังได้เดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2583 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2593 อีกด้วย

Advertisement

สำหรับปี 2567 นี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในหลายประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่ออสเตรเลียและอินเดีย พร้อมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อขยายการยอมรับในผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ดั๊บเบิ้ล เอ” ให้เพิ่มมากขึ้นในตลาดโลก โดยมีความเชื่อมั่นไม่ว่าจะในเรื่องกลยุทธ์ที่ชัดเจน ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงความพร้อมในการปรับตัวที่จะทำให้ในปีนี้ บริษัทฯ สามารถทำกำไรให้เติบโตขึ้นไปได้อีกไม่น้อยกว่า 30%