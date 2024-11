ดัชมิลล์ชวนคนไทยร่วมแคมเปญ “รถไฟฟ้าสายสุขภาพ” ส่งต่อสุขภาพดีทุกวันศุกร์ ตลอดเดือน พ.ย.

ทุกวันนี้ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกลายเป็นเรื่องที่คนในสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่การเลือกทานให้หลากหลายและเหมาะสมกับร่างกาย ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ

จากผลสำรวจของ Euromonitor ในปีที่ผ่านมา (Euromonitor, Consumer Lifestyles in Thailand and Consumer Values and Behavior in Thailand, July 2023) พบว่าคนไทยวัยทำงานหลังยุคโควิดมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ประจำที่มากขึ้น เช่น การนั่งทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพและปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้น หลายคนจึงเริ่มปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะโปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย พร้อมหันมาออกกำลังกายเป็นประจำ ไม่ว่าจะที่บ้านหรือในฟิตเนสที่มีผู้ฝึกสอนเฉพาะทาง

เทรนด์นี้นำมาซึ่งกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์ไฮโปรตีนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ดัชมิลล์ตอบกระแสการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์นมดัชมิลล์ไฮโปรตีน สูตรเวย์พลัส พลัสโปรตีนสูง 30 กรัม ผลิตจากนมโคแท้ มีBCAA กรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกาย และแคลเซียมสูงเลือกอร่อยได้ทั้ง 3 รสชาติแล้ววันนี้ รสช็อกโกแลต รสจืด และน้องใหม่รสชาไทย ทุกรสอร่อย ดื่มง่ายได้โปรตีน สามารถทดลองดื่มฟรีได้แล้วที่ “รถไฟสายสุขภาพกับดัชมิลล์” ในเดือนพฤศจิกายน ทุกวันศุกร์ เพียงเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสุขภาพ ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ไปรับดัชมิลล์ไฮโปรตีน สูตรเวย์พลัสกัน..

แบรนด์ “ดัชมิลล์” หนึ่งในผู้นำตลาดนมและผลิตภัณฑ์จากนม ฝีมือคนไทย เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค จึงได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม “ดัชมิลล์ไฮโปรตีน สูตรเวย์พลัส” มาตอบโจทย์ความต้องการของคนรักสุขภาพ โดยผลิตภัณณ์นี้ ถือเป็นเจ้าเดียวในตลาดที่ใช้ส่วนผสมจากนมโคแท้ๆและเวย์โปรตีน มีโปรตีนสูงถึง 30 กรัม ให้สารอาหารครบครันทั้ง BCAA กรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกาย ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และแคลเซียมเพื่อกระดูกที่แข็งแรง ให้รสชาติอร่อย สด ใหม่จากนมโคแท้ มีให้เลือกทั้ง3 รสชาติ คือรสช็อกโกแลต รสจืด และรสชาไทยน้องใหม่ เรียกได้ว่าครบทั้งคุณภาพ รสชาติอร่อย สะดวกดื่มง่าย และเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการเริ่มที่ตัวเอง “ดัชมิลล์” ได้จัดแคมเปญ “รถไฟฟ้าสายสุขภาพกับดัชมิลล์” ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ เพียงคุณโดยสารรถไฟฟ้าในช่วงบ่ายของทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ก็มีสิทธิ์รับผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ไฮโปรตีน สูตรเวย์พลัสฟรี

นอกจากนี้ ดัชมิลล์ยังได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์สุดแกร่งอย่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” 2 ซูเปอร์สตาร์ จากรายการ One Championship เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในการพิชิตเป้าหมายของตัวเอง กับแคมเปญโฆษณาชุดใหม่ “ไม่ต้องชนะใคร แค่ชนะใจตัวเอง”

ใครอยากเริ่มต้นวันดีๆ กับผลิตภัณฑ์ดีๆ ลองดัชมิลล์ไฮโปรตีน สูตรเวย์พลัส พร้อมหาซื้อได้แล้วในร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ แล้วมาร่วมพิชิตเป้าหมายสุขภาพในแบบของคุณเองไปกับดัชมิลล์

ไม่ต้องชนะใครแค่ชนะใจตัวเอง ดัชมิลล์ไฮโปรตีน X รถถัง จิตรเมืองนนท์

ไม่ต้องชนะใครแค่ชนะใจตัวเอง ดัชมิลล์ไฮโปรตีน x สแตมป์ แฟร์เท็กซ์

