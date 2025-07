AIS 3BB FIBRE3 รุกครึ่งปีหลัง เสิร์ฟดีลแรง! ดูบอลมันส์ เน็ตเร็ว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านที่ร้อนแรงขึ้นทุกขณะ ผู้ให้บริการต่างงัดกลยุทธ์เด็ดมาเร่งเครื่องช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อชิงความได้เปรียบในตลาดที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น ทำให้ความคาดหวังต่อคุณภาพ ความเร็ว ความคุ้มค่า และบริการหลังการขายก็สูงขึ้นตามไปด้วย

ในจังหวะสำคัญเช่นนี้ ‘AIS 3BB FIBRE3’ ในฐานะผู้นำตลาดโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศไทย จึงจัดงานแถลงข่าวเปิดกลยุทธ์ธุรกิจครึ่งปีหลัง 2568 ต่อยอดแนวคิด “BOOSTING YOUR BRIGHTER FUTURE – อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ” โดย ยอดชาย อัศวธงชัย หัวหน้าหน่วยธุรกิจการค้า ธุรกิจบรอดแบนด์ AIS เพื่อเผยทิศทางใหม่ที่จะยกระดับประสบการณ์เน็ตบ้าน ให้ตอบโจทย์ทั้งวันนี้และอนาคตอย่างแท้จริง

ยอดชาย อัศวธงชัย หัวหน้าหน่วยธุรกิจการค้า ธุรกิจบรอดแบนด์ AIS เผยว่า ปัจจุบัน AIS 3BB FIBRE3 ยังคงครองตำแหน่งโครงข่ายเน็ตบ้านอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยฐานผู้ใช้งานมากกว่า 5 ล้านราย แบ่งเป็นลูกค้า 3BB 2.3 ล้านราย และ AIS 2.8 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการครบทั้ง 77 จังหวัด 928 อำเภอ รวมถึงล่าสุดที่ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพโครงข่ายและบริการของ AIS อย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมเน็ตบ้านไทยในวันนี้ มีจำนวนเลขหมายผู้ใช้บริการเน็ตบ้าน และอัตราการเข้าถึงบริการเน็ตบ้านต่อประชากร (Penetration rate) อยู่ที่ 36.8% แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตอีกมากในอนาคต จึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ใหม่ภายใต้แนวคิด “BOOST YOUR BRIGHTER FUTURE – อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ” ที่ AIS 3BB FIBRE3 ตั้งใจเดินหน้าผลักดัน

“AIS Fibre และ 3BB ได้มีการรวมทีมกันตั้งแต่ปี 2023 ด้วยคอนเซปต์คือ เราต้องการให้เน็ตบ้านเป็นมากกว่าเน็ตบ้าน และพยายามทำความเข้าใจคนที่อยู่ในบ้านทุกคน โดยที่เราจะนำตัวบริการของเราตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยคอนเซปต์ BOOSTING YOUR BRIGHTER FUTURE – อนาคตที่มากกว่าเพื่อ “คุณ” แบ่งย่อยเป็น 3 แกนหลัก คือ MORE CONNECTIVITY – เชื่อมต่อและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่เหนือกว่า, MORE OPPORTUNITY – สร้างโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า และ MORE HAPPINESS – มอบความสุขและความอุ่นใจที่มากกว่า”

MORE CONNECTIVITY – เชื่อมต่อและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่เหนือกว่า

AIS 3BB FIBRE3 จัดเต็มความบันเทิงครบทุกมิติ เปิดประสบการณ์เน็ตบ้านสุดแรงด้วย AIS 3BB FIBRE3 ที่มาพร้อมคอนเทนต์ระดับโลก รับชมพรีเมียร์ลีกอังกฤษสดครบทุกแมตช์ผ่าน AIS PLAY และ MONOMAX รวมถึงหนัง ซีรีส์ และแอปสตรีมมิงชั้นนำอีกมากมาย เริ่มต้นเพียง 199 บาท/เดือน (ราคาพิเศษถึง 9 สิงหาคม 2568 เท่านั้น) หรือรับชมผ่านจอใหญ่ เพียงสมัครแพ็กเกจ 299 บาท/เดือน เพื่อรับชมคอนเทนต์บน AIS PLAYBOX

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือสถานบันเทิง แพ็กเกจเริ่มต้นเพียง 2,800 บาท/เดือน รับชมพรีเมียร์ลีก และเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ ครบทุกแมตช์แบบถูกลิขสิทธิ์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ

“ขณะนี้เราเป็นพันธมิตรกับทางบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และ MONOMAX เพื่อที่จะนำคอนเทนต์ระดับโลกอย่าง ‘ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก’ มาให้แก่ลูกค้าในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ และไม่มีใครเคยให้บริการด้วยราคานี้ได้ ถือเป็นการตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ”

พร้อมกันนี้ยังเพิ่มสีสันต้อนรับฤดูกาลแข่งขัน กับแคมเปญ ‘เฮลั่น ลีกลุ้นล้าน’ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS และ AIS 3BB FIBRE3 ทั้งลูกค้าใหม่ที่เปิดเบอร์ หรือติดตั้งเน็ตบ้านพร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมพรีเมียร์ลีก รวมถึงลูกค้าปัจจุบันที่มีกล่อง AIS PLAYBOX และสมัครแพ็กเกจเสริมพรีเมียร์ลีก ลุ้นทริปพิเศษเส้นทาง Scotland – English 8 วัน 6 คืน พร้อมชมเกมบิ๊กแมตช์ระหว่าง ลิเวอร์พูล ปะทะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และของรางวัลอีกมากมาย แจกทุกสัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2568 ที่ www.ais.th/consumers/fibre/package/premier

นอกจากที่สุดของคอนเทนต์ระดับโลกที่ตอบโจทย์คอกีฬาแล้ว AIS 3BB FIBRE3 ยังเดินหน้ายกระดับเทคโนโลยีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวครั้งแรก! กับ ‘Router Al 2G’ ที่รองรับความเร็วสูงสุดถึง 2Gbps ทั้งผ่าน Wi-Fi และ LAN มาพร้อมเทคโนโลยี Wi-Fi 7 Multi-RU และชิป AI อัจฉริยะ ลดสัญญาณรบกวนและความหน่วงได้กว่า 50% พร้อมเร่งความเร็วการทำงานของแอปพลิเคชัน เช่น การสตรีมสด เกมออนไลน์ และการประชุมทางวิดีโอ รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 128 เครื่อง ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ทั้งอีสปอร์ต, โลกเมตาเวิร์ส ได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุด มอบประสบการณ์อินเทอร์เน็ตบ้านระดับ Ultra-Gigabit อย่างแท้จริง

MORE OPPORTUNITY – สร้างโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโครงข่าย AIS 3BB FIBRE3 เปิดตัว ‘PRO-EVENT SOLUTION’ โซลูชันอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ 2Gbps ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การจัดงานอีเวนต์ยุคใหม่ ครอบคลุมการเชื่อมต่อจากโครงข่าย AIS และ 3BB FIBRE สู่สถานที่จัดงานโดยตรง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ให้ทั้งความเร็ว ความเสถียร และความแรงระดับสูงสุด รองรับการใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งทั่วประเทศ

PRO-EVENT SOLUTION เหมาะสำหรับผู้จัดงานอีเวนต์มืออาชีพทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Live Stream, Conference, Concert, E-Sport Tournament, งานแสดงสินค้า ไปจนถึงเทศกาลขนาดใหญ่ พร้อมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบโครงข่าย การติดตั้ง จนถึงการดูแลหน้างานตลอดการจัดงาน เพื่อให้ทุกกิจกรรมเดินหน้าได้อย่างไร้สะดุด สะท้อนพันธกิจของ AIS 3BB FIBRE3 ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ยกระดับศักยภาพธุรกิจอีเวนต์ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำสมัย ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอีเวนต์ไทยในยุคดิจิทัล

“ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา มีการจัดอีเวนต์กว่า 1,073 อีเวนต์ และ 900 คอนเสิร์ต เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาโซลูชันเพิ่มเติมให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะทีมออร์แกไนซ์ หรือทีมจัดคอนเสิร์ต เพื่อยกระดับการให้บริการ ด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตของเรา ในการเชื่อมต่อจากจุด A ไปยังจุด B หรือพื้นที่ใดๆ ที่ลูกค้าต้องการ ให้ไปได้อย่างทั่วถึง”

MORE HAPPINESS – มอบความสุขและความอุ่นใจที่มากกว่า

เติมเต็มคุณภาพชีวิตและความอุ่นใจให้ทุกครอบครัว ด้วยแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมความคุ้มครองที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรกับ AIS 3BB FIBRE3 HOME INSURANCE สมัครแพ็กเกจเริ่มต้นเพียง 699 บาท/เดือน รับฟรี! ประกันภัยจาก MSIG

คุ้มครองจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ สูงสุด 500,000 บาท วงเงินครอบคลุมที่อยู่อาศัยจากโจรกรรม สูงสุด 100,000 บาท วงเงินครอบคลุมทรัพย์สินส่วนบุคคล และชดเชยค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง สูงสุดอย่างละ 50,000 บาท รับความช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินในบ้าน 24 ชั่วโมง 1 ครั้งต่อปี พร้อมรับความคุ้มครองประกันที่อยู่อาศัยทันที ไม่ต้องรอลงทะเบียน

“ประเทศไทยมีทั้งหมด 29 ล้านครัวเรือน แต่ทำประกันเกี่ยวกับบ้านเพียง 3.2 ล้านครัวเรือน จึงมองเห็นโอกาสที่เราจะให้บริการในเรื่องการประกันภัยเพิ่มเติม เนื่องจากหลายๆ บ้านอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไป ล่าสุดช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาทำให้หลายๆ บ้านเกิดความกังวลใจเรื่องบ้านร้าว ซึ่งแพ็กเกจนี้จะครอบคลุมการดูแลในส่วนนี้ด้วย โดยเรายังสามารถให้บริการประกันภัยกับลูกค้าเพิ่มเติมได้ถึง 26 ล้านครัวเรือน”

ไม่เพียงเท่านี้ ลูกค้า AIS 3BB FIBRE3 จะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษตลอดทั้งปี ผ่านกิจกรรมและสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ Exclusive Trips ท่องเที่ยวเหนือระดับ พร้อมบริการครบวงจร Points Redemption แลกรับของรางวัล บริการพรีเมียม หรือ Special Concert สิทธิ์เข้าร่วมคอนเสิร์ตสุดเอกซ์คลูซิฟ

เร็วๆ นี้ เตรียมพบกับคอนเทนต์ใหม่จาก AIS PLAYBOX ที่จะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่องข่าวชั้นนำอย่าง Bloomberg, Fox News, Fox Business ช่องกีฬาระดับโลก Eurosport, LFCTV, W-Sport รวมถึงอัปเดตคอนเทนต์ชั้นน้ำจาก Netflix, Disney+ Hotstar และพิเศษยิ่งกว่า สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ HBO Max สามารถรับชมคอนเทนต์ระดับพรีเมียมได้ พร้อมติดตามแคมเปญพิเศษกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวูดและซีรีส์ Original ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ AIS 3BB FIBRE3 ในการเป็นผู้นำด้านความบันเทิงภายในบ้านอย่างแท้จริง

“สิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญที่สุดคือ ความเสถียร และ การบริการ ส่วน Value ต่างๆ เป็นเรื่องรอง แม้ลูกค้าบางรายจะเลือก Value ก่อน แต่ถ้าใช้งานแล้วเน็ตไม่เสถียร หรือบริการไม่ดี ก็เปลี่ยนแน่นอน เน็ตมีปัญหาได้ทั้งจากธรรมชาติ การจัดระเบียบสาย หรือคุณภาพเราเตอร์ เราจึงพยายามดูแลเชิงรุก ทั้งเรื่องเสถียรภาพ อุปกรณ์ และการชดเชยหากเกิดเหตุขัดข้องนาน มองว่าปัจจัยหลักเป็นเรื่อง ‘บริการ’ ที่จะทำให้ลูกค้าอยู่หรือไม่อยู่กับเรา ซึ่ง AIS FIBRE ย้ำเสมอในเรื่องการดูแลลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง” หัวหน้าหน่วยธุรกิจการค้า ธุรกิจบรอดแบนด์ AIS ทิ้งท้าย

สมัครแพ็กเกจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/consumers/fibre หรือ AIS Shop และ 3BB Shop ทุกสาขา, AIS Call Center โทร. 1175 หรือ 3BB Call Center โทร. 1530