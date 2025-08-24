ราศีใดช่วงนี้ เสน่ห์แรง ระวังอุปสรรคในเรื่องที่อยู่อาศัย ใครทำอะไรไม่ถูกใจให้นิ่งเข้าไว้

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีความพยายามที่จะดึงทรัพย์ที่เก็บไว้เป็นทุนสำรองหรือหลักทรัพย์ออกมาหมุน ถ้าทรัพย์นั้นเป็นของท่านอยู่ใครจะมาเจรจาอย่างไรก็ไม่ควรให้เพราะมักสูญหรือกว่าจะได้คืนก็นาน ท่านที่กำลังมีความทุกข์หรือประสบกับชะตากรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผ่านต้นเดือนสิงหาคมไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมักจะพบเห็นหรือได้สัมผัสนิมิตดีๆ เช่น ฝันว่าได้รับไมตรีจากญาติมิตรและผู้ใหญ่ ไปทำอะไรที่ไหนก็ได้รับความสะดวกขนาดเข้าไปติดต่องานในดงเสือดุยังสำเร็จเรียบร้อย ระยะนี้ใครทำอะไรไม่ถูกใจ ท่านไม่ควรต่อความยาวสาวความยืดเพราะเรื่องจะบานปลาย ควรทำหูทวนลมไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นจะดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านกับหุ้นส่วนคู่สัญญามีสัมพันธภาพอันไม่ค่อยปกติ แต่บางคนที่ขัดแย้งหรือแตกฉานซ่านเซ็นไปกำลังจะกลับมา บางคนที่อยู่อย่างซังกะตายก็จะกลับมาร่วมงานกับท่านดีขึ้น ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดกับคนรักของท่านด้วยเช่นกัน เรื่องราวความวุ่นวายในบ้านกำลังจะหมดไป ไม่ควรเป็นกังวลให้มากนัก
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมักทำตัวเป็นที่ถูกใจเพศตรงข้ามท่านโดยไม่รู้ตัว เจ้าของราศีที่ยังโสดจะเสน่ห์แรง ส่วนคนที่มีคู่แล้ว คนรักของท่านจะมีเรื่องโชคดีหลายประการ ร่างกายของท่านระยะนี้ค่อนข้างเปล่งปลั่งผ่องใส จะมีสังคมมากโดยมีลูกน้องบริวารเป็นผู้แนะนำ มีเกณฑ์จะเสียทรัพย์ที่เป็นของแปลกๆ ที่เก่ามากหรือใหม่มาก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านถึงจะหาความสุขความสำเร็จได้อย่างมาก แต่ไม่ควรปล่อยตัวจนทรุดโทรมเสียสง่าราศีไป หรือใครตักเตือนอะไรด้วยความหวังดี แต่ท่านกลับพูดจายอกย้อนผู้หวังดีเหล่านั้น ระยะนี้ไม่เหมาะที่จะทำตัวสวยงามหรือยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสวยๆ งามๆ มากนัก เพราะท่านควรพิสูจน์ว่าท่านโดดเด่นด้วยความสามารถ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีสุขภาพพลานามัยดี รวมทั้งมักขยันขันแข็งเอาการเอางานมากกว่าปกติด้วย ระยะนี้เหมาะที่จะริเริ่มกิจการใหม่ๆ หรือเปิดประตูสังคมให้กว้างขึ้น จะตั้งวงแชร์ใหม่ หรือเปิดบ้านให้เป็นสวรรค์ของการสังสรรค์ในหมู่เพื่อฝูงก็ย่อมได้ ท่านที่ยังโสดคนรักที่พบกันระยะนี้จะช่วยงานของท่านได้เป็นอย่างดี?
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านเอาใจใส่การงาน โดยเฉพาะที่ต้องร่วมงานกับองค์กรใหญ่ๆ ท่านจะเอาใจใส่เป็นพิเศษ ผู้ใหญ่เมตตาจะช่วยแนะนำให้คำปรึกษาหารือต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านก็ไม่ควรบอกใครถึงความช่วยเหลือครั้งนี้ เพราะอาจมีผู้คิดว่าผู้ใหญ่ลำเอียง ระวังจะเกิดขัดเคืองกับแฟนทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำผิดอะไร
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมีลาภลอยหรือเกิดผลดีในการร่วมงานสำคัญๆ กับบุพการีหรือผู้ใหญ่ใกล้ชิด โดยเฉพาะ ยังไม่จำเป็นที่จะลงทุนหรือก่อหนี้สินรายใหญ่ๆ ในสัปดาห์นี้ ท่านเจรจาต่อรองอะไรก็มักได้รับความสำเร็จ ถ้าจะฟ้องคดีความควรไตร่ตรองถึงทุนทรัพย์เสียก่อนจึงจะลงมือ ระยะนี้ความรักของท่านยังไม่มีอะไรน่ากังวล
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้สะดวกมากขึ้น ถ้าต้องการความช่วยเหลือจะได้รับสมความมุ่งหมาย มีของดีไม่ควรโอ้อวดใครไม่ว่าสิ่งของหรือทองหยอง แม้แต่มีเด็กเล็กที่ว่านอนสอนง่ายท่านก็อาจพ่ายแพ้ต่อความโลภหรือทำให้ท่านเสียทรัพย์ได้ ระยะนี้ความรักของท่านไม่เกี่ยวพันกับใครเลยจะดีที่สุด
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีโชคบ่อยๆ ไม่โชคมากก็โชคน้อย การเงินดีมากแต่จะมีรายจ่ายพิเศษ เพราะจะมีผู้ที่กำลังเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือจากท่าน ซึ่งท่านก็ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ แต่ไม่ควรให้ใครยืมเงิน โดยเฉพาะยืมไปหมุนด้วยการให้กู้กินดอกเบี้ย เพราะอาจจะไม่ได้เงินคืน ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านมีอุปสรรคเล็กน้อยในเรื่องครอบครัวและบ้านช่องที่อยู่อาศัย แต่ความกะทันหันของเหตุการณ์อาจจะทำให้ท่านพิศวงงงงันไประยะหนึ่งแล้วจึงสามารถตั้งสติแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับเป็นปกติได้อีก จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรหรือไม่สามารถทำอะไรตามใจได้ เพราะระยะนี้ท่านเพื่อนฝูงน้อย
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านทำอะไรระยะนี้มีอุปสรรคทั้งจากครอบครัวและตัวของท่านเอง ศัตรูจะพยายามขัดขวางไม่ให้ท่านได้รับความสะดวกด้านการสื่อสาร และพวกศัตรูจะดีใจที่พวกเขามีความสำเร็จที่ทำให้งานของท่านไม่ก้าวหน้า ส่วนท่านก็ควรใช้เวลาว่างไปหาลำไพ่พิเศษสนุกๆ ดีกว่า แต่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการพนัน