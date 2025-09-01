‘เศรษฐา’ ปธ. สวดอภิธรรม ‘จรัญ พงษ์จีน’ ที่ปรึกษามติชน คืนที่ 4 บิ๊กการเมือง-ธุรกิจ ร่วมอาลัยแน่น
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในคืนที่ 4 ของการสวดพระอภิธรรมศพ นายจรัญ พงษ์จีน ที่ปรึกษาบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เจ้าของนามปากกา ‘พลุน้ำแข็ง’ และ ‘คุณอ้อ’ ซึ่งเสียชีวิต เมื่อเวลา 10.45 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม สิริอายุ 71 ปี
เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. แขกผู้มีเกียรติทยอยเดินทางเข้าเคารพศพและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมี เครือมติชน, บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร๋ เซอร์วิส, บมจ. ปตท., บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, บ. วงษ์สยาม ก่อสร้าง และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นเจ้าภาพ
ในการนี้ ผู้บริหารในเครือมติชน ให้การต้อนรับ นำโดย นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ, นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธาน และบรรณาธิการ กองบก. ประชาชาติธุรกิจ, นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กอง บก. มติชน , นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองประธาน และบรรณาธิการ กอง บก. ข่าวสด เป็นต้น
สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าร่วมไว้อาลัยในวันนี้มีจำนวนมากจนต้องมีการจัดวางเก้าอี้เพิ่มเติม อาทิ นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี , พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) , นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษา รมว. พม., นายนิกร จำนง ประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. , นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน , นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย , นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายปรพล อดิเรกสาร ,
นายผยง ศรีวณิช กรรมกาาผู้จัดการใหญ่ บมจ . ธนาคารกรุงไทย , นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
พลเอกนิมิตต์ สุวรรณรัฐ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี , นายดำรงค์ พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายกำธร วังอุดม ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แก่ นางสาวศศิเพ็ญ ไตรโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร , นางสาวรัชเกล้า คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร, นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รองประธานอาวุโส
นางพรรณินี นันทพานิช ที่ปรึกษา ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF
นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บ.วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด, นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช อดีต ส.ว. , นายอรุณ วัชระสวัสดิ์ การ์ตูนนิสต์ชื่อดัง , นายวรวงศ์ รามางกูร เป็นต้น
ต่อมา เมื่อเวลาราว 18.00 น. เริ่มพิธีสวดพระอภิธรรม โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, นายชัชขาติ สิทธิพันธุ์, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง, นายวราวุธ ศิลปอาชา ถวายดอกไม้ ธูปเทียน และปัจจัย
นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์, นายลวรณ แสงสนิท, นายคงกระพัน อินทรแจ้ง, นายผจง ศรีวณิช ถวายเครื่องไทยธรรม
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์, นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม, นายอนุชา นาคาศัย, นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย ทอดผ้าไตร
จากนั้น ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ มีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ส่งพวงหรีดร่วมอาลัยเพิ่มเติม อาทิ ประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม,ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,มณีสุดา ศิลาอ่อน และทีม PR บมจ.เอสแอนด์พี ซินดิเคท
อนุชา นาคาศัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท,สุวัจน์ -พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ,สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์,ดร.ยงยุธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา,ดร.สันติธาร-ชนาทิพ เสถียรไทย,ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, สถาบันปรีดี พนมยงค์ PRIDI BANOMYONG INSTITUTE,สุขเทพ จันศรีทร์ชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย เป็นต้น
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายจรัญ พงษ์จีน มีขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-3 กันยายน ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี โดยในวันนี้ เวลา 16.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ เวลา 17.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 30 สิงหาคม-2 กันยายน เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 3 กันยายน เวลา 11.00 น. ถวายเพล
16.00 น. พิธีเคลื่อนร่าง
17.00 น. ฌาปนกิจ