‘SOL SLOW Pattaya Beach Club x Cape Dara’ งานที่สุขภาพดีและความสนุก…ไปด้วยกันได้

การท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันเปลี่ยนโฉมไปอย่างชัดเจน จากที่เคยเน้นความบันเทิงแบบสุดเหวี่ยง มาสู่ความต้องการ “ประสบการณ์แบบสมดุล” ที่ผสมผสานระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และบรรยากาศแห่งความรื่นรมย์
หนึ่งในภาพสะท้อนของเทรนด์ใหม่นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ หาดส่วนตัวของ Cape Dara Resort เมืองพัทยา กับงาน “SOL SLOW Pattaya Beach Club x Cape Dara” ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Pattaya Beach Club และ Cape Dara เพื่อสร้างพื้นที่พบกันระหว่างโลกของ Wellness กับจังหวะชีวิตแบบ Beach Lifestyle เปลี่ยนภาพเมืองพัทยาให้ไม่ได้มีแค่ปาร์ตี้ แต่ยังมีมิติใหม่ที่ผสานสุขภาพและความสนุกเข้าด้วยกัน
“SOL SLOW” คืองานที่พยายามตั้งคำถามและหาคำตอบให้กับความเชื่อเดิมๆ ว่า การดูแลสุขภาพคือการเสียสละความสนุก หรือปาร์ตี้คือตัวการทำลายสมดุลชีวิต ซึ่งคำตอบที่ปรากฏในงานนี้คือไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะ “สุขภาพดีและความสนุก…ไปด้วยกันได้”
ตลอดทั้งวันผู้ร่วมงานได้สัมผัสกิจกรรมที่แตกต่าง พร้อมเติมความสดชื่นจากเครื่องดื่ม Pattaya Beach Beer ท่ามกลางสายลม เสียงคลื่น และวิวทะเล ซึ่งเป็นครั้งแรกบนหาดพัทยากับงานที่ผสมผสาน Wellness, Party และ Premium Vibes ไว้ในงานเดียว
งานเริ่มด้วยกิจกรรมที่เปี่ยมอรรถรสอย่าง Matcha & Coffee ที่เปิดเช้าวันใหม่ริมทะเล พร้อมเสียงคลื่นเป็นพื้นหลัง ก่อนต่อด้วยกิจกรรมไฮไลต์อย่าง Yoga & Brew โยคะท่ามกลางสายลม พร้อมเครื่องดื่ม Pattaya Beach Beer ในมือ ที่แม้จะฟังดูขัดแย้ง แต่กลับลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อ เหมาะกับคนที่ต้องการความสนุกโดยไม่หลุดจากวิถีเฮลท์ตี้ กิจกรรมนี้จึงไม่ใช่แค่การออกกำลังกาย หากเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของการ “บาลานซ์ชีวิต”
จากนั้นคือประสบการณ์สุดท้าทาย กับกิจกรรม Ice Bath by The JOMO Team ที่เปลี่ยนบรรยากาศหาดทรายร้อนให้กลายเป็นพื้นที่ของการรีเฟรชร่างกายและจิตใจ ผ่านการแช่น้ำเย็นสุดขั้วตามแนวทางของการฟื้นฟูด้วยธรรมชาติ
ยามบ่ายเปลี่ยนโทนมาเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับเวิร์กชอประบายสีแคนวาส “My Sky Scheme” ที่ผู้ร่วมงานได้ถ่ายทอดจินตนาการลงบนผืนผ้าใบ ก่อนปล่อยให้ไหลไปกับหาดทรายและสายลม
ภายในงานยังมีกิจกรรมจากหลากหลายบูธ และมุมอาหาร-เครื่องดื่มจากทีมเชฟของ Cape Dara ที่จับคู่กับ Pattaya Beach Beer อย่างลงตัว เสิร์ฟความอร่อยเคียงข้างคลื่นทะเล แถมด้วยมุมกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลลิมิเต็ดอิดิชันจาก Pattaya Beach Beer ให้ติดมือกลับบ้าน พร้อมความทรงจำที่สุดแสนประทับใจกับ New destination Experience ในครั้งนี้
และเมื่อแสงแดดคล้อยลง…ปาร์ตี้ริมชายหาดก็เริ่มต้นขึ้น พร้อมเสียงดนตรี บีทมันส์ๆ จากดีเจที่หมุนแผ่นอย่างต่อเนื่องในโซน Beach Club ซึ่งเนรมิตพื้นที่ริมหาดให้กลายเป็นแดนซ์ฟลอร์ ให้ทุกคนโยกตามจังหวะของตัวเอง โดยไม่ทิ้งความรู้สึก “สุขภาพดี” พร้อมกับมอบรางวัลในการดูแลตัวเองด้วย Pattaya Beach Beer ที่เป็นเพื่อนคู่ใจ
งาน “SOL SLOW Pattaya Beach Club x Cape Dara” จึงไม่ใช่แค่งานอีเวนต์ หากยังสะท้อนภาพใหญ่ของพัทยาที่กำลังปรับตัวรับกระแสการท่องเที่ยวแบบใหม่ จากศูนย์รวมของไนต์ไลฟ์ กลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนที่มองหาวิถีชีวิตแบบ Slow, Soft แต่ยังคงไว้ด้วยสีสัน
Cape Dara และ Pattaya Beach Club กำลังร่วมกันขยับบทบาทของพัทยาให้ก้าวพ้นภาพจำเดิม ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ “มีเนื้อหา” มากขึ้น
ในบริบทของเมืองท่องเที่ยวที่กำลังสู้ศึกด้านความหลากหลายของผู้มาเยือน การจัดงานลักษณะนี้อาจเป็นสัญญาณหนึ่งว่า พัทยากำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์แบบ Wellness & Party ที่เติบโตได้ในเวลาเดียวกัน
ใครพลาดกิจกรรมครั้งนี้ แล้วไม่อยากพลาดอีก ต้อง Join The Club รอไว้เลย เพียงกดไลก์และกดติดตามที่เพจ Facebook: Pattaya Beach Club เพื่อไม่ให้พลาดประสบการณ์ดีๆ ในครั้งต่อไป