GULF เดินหน้าหนุนสาธารณสุขชายแดน มอบเครื่องกระตุกหัวใจ แก่รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เดินหน้าสานต่อพันธกิจเพื่อสังคม มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยและสัญญาณในระบบไร้สาย (Defibrillator and Patient Monitor) มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยกระดับศักยภาพในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละในพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ GULFยังสานต่อภารกิจกองทุน 100 ล้านบาท เดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือครอบครัวทหารกล้าอีก 3 ครอบครัว ที่สละชีพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในพื้นที่ชายแดน
ปัจจุบันโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีมีเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพียง 1 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การมอบเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมระบบติดตามอาการไร้สายในครั้งนี้จึงทำให้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์มีเครื่องมือช่วยชีวิตนี้เป็นเครื่องที่ 2 ของจังหวัด นับเป็นการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ เช่น เหตุการณ์ฉุกเฉินตามพื้นที่ชายแดน ช่วยยกระดับการรักษาในภาวะฉุกเฉินได้อย่างครบวงจร ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยและสัญญาณในระบบไร้สายนี้ ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ หรือหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยกระตุกหัวใจได้ทั้งแบบ Manual ที่ควบคุมโดยแพทย์ และ Automatic External Defibrillation (AED หรือระบบอัตโนมัติ) ทำให้ทีมแพทย์สามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งรองรับการส่งสัญญาณชีพทางไกล (Telemedicine) สามารถส่งข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วย เช่น คลื่นหัวใจ ความดันโลหิต และออกซิเจนในเลือด ไปยังทีมแพทย์อีกจุดหนึ่งได้ทันที ทำให้สามารถให้คำแนะนำและวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วแม้ในระยะไกล นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อและควบคุมการทำงานของเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ (Auto CPR) ได้ ซึ่งช่วยให้การปั๊มหัวใจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ดียิ่งขึ้น
นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วันนี้ผมและทีมงาน GULF รู้สึกยินดีที่ได้มาที่นี่อีกครั้งครับ ที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงความสำคัญของโรงพยาบาลแห่งนี้ที่เป็นด่านหน้าดูแลทั้งทหารและประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ ซึ่งทางทีม GULF เองก็เคยมาเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจที่ช่องบกไปแล้วเมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งในโอกาสนี้เราได้นำเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตามอาการไร้สายมามอบให้ในวันนี้ หวังว่าจะช่วยให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที ขอส่งกำลังใจให้ทีมงานแพทย์ครับ”
พ.ท.ศรัณยู สารชัย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือ Sky Doctor เล่าว่า “เครื่องมือที่ได้รับจาก GULF มีความสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในสถานการณ์ที่เราต้องทำงานแข่งกับเวลา เครื่องนี้ได้มาตรฐานทั้งทางการแพทย์และทางทหาร ทำให้สามารถนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บได้มาก ต้องขอขอบคุณ GULF ที่เห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตทหารและประชาชน”