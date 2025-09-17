BEM คว้ารางวัล Climate Action Excellence ต้นแบบองค์กรลดก๊าซเรือนกระจก

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้รับรางวัล “Climate Action Excellence” องค์กรที่มีความมุ่งมั่นและโดดเด่นในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในงาน CCI Climate Change Forum 2025 ซึ่งสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Institute – CCI) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยนายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัล จากนายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ กรรมการบริหาร และประธาน Climate Change Pillar สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้น ณ อาคาร M Tower กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
การจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมและยกย่องหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรจากทุกภาคส่วนที่แสดงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งสร้างแรงจูงใจและเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร รางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 64 รางวัล ได้แก่ Climate Action Excellence องค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและเป็นเลิศในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, Climate Action Leader องค์กรที่เป็นผู้นำในการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก, Climate Action Initiating องค์กรที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ Certificate of Climate Commitment องค์กรที่แสดงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อครอบคลุมองค์กรในทุกระดับของการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับความเป็นเลิศ