ท่านผู้หญิงอรอนงค์ บำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย พระองค์เจ้าอุรุพงษ์ วัดเบญจมบพิตร
เมื่อวันที่ 20 กันยายน เวลา 06.00 น. พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฎวชิรพัทธ์ ไปบำเพ็ญกุศลตักบาตร และถวายสังฆทานพระราชทาน อุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค 17, เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีดังกล่าวพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 10 รูป
