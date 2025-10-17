GC เตรียมออกหุ้นกู้ฯ ใหม่ รับกระแสนักลงทุน เสริมฐานธุรกิจคาร์บอนต่ำ

กรุงเทพฯ – 14 ตุลาคม 2568 – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล และแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ประกาศเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สกุลเงินบาท ชุดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ในช่วงปลายปี 2568 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดภาระทางการเงิน (Deleveraging Program) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567–2568 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน รวมถึงรองรับความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมขับเคลื่อน GC สู่การเติบโตของธุรกิจมูลค่าสูง-คาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี GC กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้แผนลดภาระทางการเงินที่ GC ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ปี 2567 ที่มูลค่าสูงถึง 17,000 ล้านบาท ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพของ GC และกลุ่ม ปตท. โดย GC ยังคงยึดมั่นในวินัยทางการเงิน และดำเนินตามโรดแมปการบริหารเงินทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ Portfolio Transformation เพื่อให้บริษัทพร้อมต่อการเติบโตสู่ธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”
ในปี 2568 GC ได้ดำเนินการแผนลดภาระทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ การดำเนินการ Asset Monetization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ และการขับเคลื่อน Holistic Optimization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงการเตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สกุลเงินบาท ชุดใหม่ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรดแมปการบริหารเงินทุนระยะยาวที่ GC วางไว้อย่างมีระบบ
นอกจากนี้ GC ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เดินหน้ากลยุทธ์การเติบโตสู่ธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ (High Value–Low Carbon) อย่างต่อเนื่อง ทั้งในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผ่านการผลักดัน allnex ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรม Coating Resins สำหรับอุตสาหกรรม และธุรกิจชีวภาพ (Bio/Green & Circularity) ผ่าน NatureWorks ที่กำลังก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชีวิตแห่งที่ 2 ของโลก ในจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเดินหน้าการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกในการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยทางบัญชี หุ้นกู้ประเภทนี้สามารถลงเป็นส่วนของทุนได้ 100% ตลอดอายุหุ้นกู้ และในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สามารถนับเป็นส่วนของทุน (Equity Credit) ได้ 50% โดย GC คาดว่าจะเปิดเสนอขายในช่วงปลายปี 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยมีมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มได้ครั้งละ 100,000 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ธนาคารทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ส่วนอัตราดอกเบี้ยและช่วงเวลาเสนอขายที่แน่นอน จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ กล่าวเสริมว่า “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ GC เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ จากการจัดอันดับโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568 GC มีอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ที่ระดับ AA- (tha) แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้ที่ระดับ A (tha) ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงในตลาดตราสารหนี้ไทย โดยถ้าพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสามารถดูได้จากจากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ AA- แต่ส่วนของอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่จะต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท 2 ระดับนั้น เนื่องจากโครงสร้างการชำระหนี้ของหุ้นกู้ที่จะด้อยสิทธิกว่าหุ้นกู้ปกติทั่วไป”
ปัจจุบัน GC อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร.1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-626-7777
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ได้ ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.1572
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด #4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
หมายเหตุ:
- แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร
คำเตือน:
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th