BEM คว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2025 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงานยั่งยืน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards 2025 สาขา ASEAN Best Practices Competition for Energy Management in Buildings and Industries จากเวที ASEAN Energy Awards (AEA) 2025 โดย นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
นับเป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่มอบให้แก่องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 3 สาขาหลัก ได้แก่ โครงการพลังงานหมุนเวียน (RE), การอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพ (EE&C) และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (CCT) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและเชิดชูองค์กรที่มีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาค และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน (ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation: APAEC)
ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ของ BEM ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม