สิ้นสุดการรอคอยกว่า 2 ทศวรรษ ‘เบียร์สดเยอรมันตะวันแดง’ พร้อมเสิร์ฟนอกโรงเบียร์ครั้งแรก

กว่า 25 ปีที่ชื่อ ‘เยอรมันตะวันแดง’ กลายเป็นสัญลักษณ์ของโรงเบียร์สดสไตล์เยอรมันแท้ในเมืองไทย เบียร์แก้วแล้วแก้วเล่าที่รินออกจากแท็ปกลางโรงเบียร์ ทำให้ผู้คนมากมายหลงใหลในรสชาติที่นุ่มละมุนและกลมกล่อมไม่เหมือนใคร
ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา เสถียร เสถียรธรรมะ ผู้ก่อตั้งโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง และเบียร์คาราบาว – เบียร์ตะวันแดง มักจะได้ยินคำถามเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ‘เมื่อไหร่จะมีเบียร์แบบนี้ขายนอกโรงเบียร์เสียที?’ และวันนี้คำตอบที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว เบียร์สดเยอรมันตะวันแดง กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ ด้วยการจำหน่ายนอกโรงเบียร์เป็นครั้งแรก การันตีรสชาติและคุณภาพเหมือนที่ได้ดื่มที่โรงเบียร์
ความยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ แต่มาจากความมุ่งมั่นในการตามหานวัตกรรมระดับโลก โดยเสถียรได้เผยถึงแรงบันดาลใจขณะยืนอยู่หน้างานแสดงเทคโนโลยีเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Drinktec 2025 ณ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี พร้อมประกาศว่า การมาที่นี่คือภารกิจสำคัญในการนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ เพื่อให้เบียร์สดรสชาติเยอรมันแท้ๆ จากโรงเบียร์ฯ สามารถไปถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
คำถามคาใจกว่า 2 ทศวรรษ ทำไมไม่ทำเบียร์สดออกขาย ?
เมื่อพูดถึงจุดเริ่มต้นของการนำเบียร์สดออกสู่ตลาดเสถียรเล่าย้อนถึงคำถามที่เขาได้ยินจนคุ้นหูตลอดสองทศวรรษ และเป็นคำถามที่กลายเป็นแรงผลักให้เขาเดินหน้ามาถึงวันนี้
เสถียร บอกว่า ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี ที่เปิดโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ผมเชื่อว่ามีผู้คนได้ดื่มกินที่โรงเบียร์มากกว่า 10 ล้านคน ผู้คนจำนวนมากที่มาดื่มกินก็จะสัมผัสกับรสชาติเบียร์ที่อร่อย รสชาติดี ทุกคนชอบ และมักจะถามผมว่า ทำไมไม่เอาเบียร์แบบนี้ออกมาผลิตและจำหน่ายขายไปทั่วประเทศ จะได้ไม่ต้องเดินทางมาโรงเบียร์ ซึ่งบางคนมาจากต่างจังหวัดไกลๆ แต่ทุกคนก็อยากสัมผัสรสชาติของเบียร์สดเยอรมันตะวันแดงเหมือนที่เสิร์ฟจากโรงเบียร์ นี่จึงเป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาเบียร์สดออกสู่ตลาดครั้งแรก
เสถียร เสถียรธรรมะ ผู้ก่อตั้งโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง และเบียร์คาราบาว – เบียร์ตะวันแดง
แต่สิ่งที่ขวางอยู่ระหว่างความตั้งใจและความจริง คือ ‘ข้อจำกัดทางกฎหมาย’ “อุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถนำเบียร์จากโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงออกไปขายได้ทั่วประเทศ ก่อนหน้านี้กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้เรานำเบียร์จากโรงเบียร์ไปบรรจุออกไปขาย แต่วันนี้กฎหมายอนุญาตแล้ว” เสถียร เผย
เมื่อข้อจำกัดทางกฎหมายหมดไป ภารกิจใหม่ที่ยากยิ่งกว่าจึงเริ่มต้นขึ้น นั่นคือ การค้นหาวิธีคง ‘ความสดแท้’ ของเบียร์ให้ได้เหมือนเสิร์ฟจากโรงเบียร์
เบียร์สดรสชาติเยอรมัน ความสดเหมือนได้ดื่มที่โรงเบียร์
เบียร์สดเยอรมันตะวันแดงที่จะออกสู่ตลาดครั้งนี้ ไม่เหมือนกับเบียร์สดทั่วไปที่พบตามร้านหรือซูเปอร์มาร์เก็ต เพราะเสถียรเผยว่า
“เบียร์สดที่จะทำออกมาขายจะไม่เหมือนเบียร์สดที่จัดจำหน่ายอยู่ทั่วไปเพราะจะเป็นการผลิตเบียร์สดที่ไม่ผ่าน การยืดอายุเบียร์ด้วยความร้อนจะทำให้เบียร์ที่ผลิตออกมานั้นคงกลิ่นหอมและรสชาติเหมือนกับเบียร์ที่เราขายอยู่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง”
อย่างไรก็ตาม การรักษาความสดของเบียร์ให้ถึงมือผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกขั้นตอนตั้งแต่โรงงานจนถึงแก้วเบียร์ต้องถูกวางแผนและควบคุมอย่างพิถีพิถัน
เสถียร ยังเน้นย้ำว่า ทุกขั้นตอนทั้งการผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ และการเสิร์ฟ ผ่านการออกแบบด้วยความใส่ใจ
ใช้เทคโนโลยีระดับโลก ช่วยเสิร์ฟเบียร์สด ‘เยอรมันตะวันแดง’ สดถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ
หลังจากเดินชมงาน drinktec และได้เห็นเทคโนโลยีจากทั่วโลก เสถียร ยิ่งมั่นใจว่า ‘เบียร์สดเยอรมันตะวันแดง’ กำลังจะยกระดับมาตรฐานเบียร์ไทยขึ้นอีกขั้น
“ผมมีความมั่นใจว่าด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่เราได้เห็นและจะนำมาใช้จะทำให้เบียร์สดเยอรมันตะวันแดงที่กำลังจะออกจำหน่าย คงรสชาติและความสดเหมือนดื่มในโรงเบียร์ทุกแก้ว ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง จนถึงการเสิร์ฟถึงมือผู้บริโภค
วันนี้ เบียร์สดเยอรมันตะวันแดง พร้อมที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเบียร์ไทย มอบความสดและรสชาติที่ทุกคนคุ้นเคยจากโรงเบียร์สู่มือผู้บริโภค ในช่วงปลายปี 2568 เป็นการเปิดบทใหม่ของเบียร์สดไทยที่ทั้งผู้ดื่มและผู้ประกอบการต่างรอคอย
