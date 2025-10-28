เด่นวันนี้

“วันอาทิตย์” by GULF1 ชูโปรแรง ติดโซลาร์ แถมเน็ตบ้าน 1 ปี ขานรับลดหย่อนภาษี 200,000 บาท ในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2025”

วันอาทิตย์” by GULF1 ผู้ให้บริการโซลาร์รูฟท็อปครบวงจร ชวนคนรักบ้านมาลงทุนอย่างคุ้มค่า ประหยัดจริง คืนทุนไว ในงาน “บ้านและสวนแฟร์ LIVING FESTIVAL 2025″ วันนี้ – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตอกย้ำความพร้อมก้าวสู่ผู้นำตลาดด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบ ‘พลังงานดีๆ’ ให้กับทุกครอบครัว ภายใต้แนวคิด Smart Living – Smart Well-Being อย่างยั่งยืน

โอกาสทองเพียงครั้งเดียว! เมื่อจองติดตั้งโซลาร์บ้านกับ “วันอาทิตย์” ภายในงาน รับข้อเสนอสุดพิเศษ 3 คุ้มทันที:

คุ้มที่ 1: ฟรี! Internet 12 เดือนเต็ม จาก AIS 3BB Fibre3

คุ้มที่ 2: ลูกค้า AIS Postpaid รับเพิ่ม! AIS Points สูงสุด 1,500 คะแนน

คุ้มที่ 3: Gift Set สมนาคุณ และสิทธิ์ลุ้นรับ Smart Gadget  

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท ตามนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ

นางสาวอำนวยพร ประกอบนพเก้า กรรมการผู้จัดการ GULF1 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า การติดตั้งโซลาร์ถือเป็น “การลงทุน” ในพลังงานสะอาดที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า จากการประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อภาครัฐเตรียมประกาศมาตรการให้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ติดตั้งโซลาร์บ้านภายในสิ้นปี 2568 นี้ จะยิ่งทำให้ประชาชนตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

“วันอาทิตย์” by GULF1 เป็นแบรนด์โซลาร์บ้านภายใต้กลุ่มบริษัท GULF มุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานดีๆ ให้กับทุกครอบครัว ด้วยระบบโซลาร์คุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด เน้นการใช้อุปกรณ์มาตรฐาน Tier 1 ออกแบบโดยวิศวกรและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ ยิ่งไปกว่านั้น ยังยกระดับระบบโซลาร์ให้เป็นโซลูชันบ้านอัจฉริยะแบบครบวงจร ด้วยการร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่าง AIS 3BB Fibre3 ทำให้สามารถรวมระบบพลังงานสะอาดเข้ากับระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ รองรับเทคโนโลยี IoT และระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ที่จะทำให้การใช้พลังงานภายในบ้านเป็นไปอย่างชาญฉลาด คุ้มค่า และสะดวกสบายอย่างแท้จริง

“วันอาทิตย์” ตั้งใจมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) สบายซื้อ (ROI) ระบบคุณภาพสูงช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้อย่างชัดเจน ทำให้คุ้มทุนในระยะเวลาอันเหมาะสม 2) สบายจ่าย (Easy to Own) โปรแกรมผ่อนชำระหลากหลาย ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกแผนการชำระเงินของลูกค้า 3) สบายใจ (Worry-Free) ไร้กังวลเรื่องการดูแล มอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันระบบที่ยาวนานและบริการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ 4) ปลอดภัย (Safety) ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งในขั้นตอนการติดตั้งและพร้อมให้คำแนะนำ/ ปรึกษาในช่วงการใช้งานระบบ

เชิญผู้สนใจแวะมาที่บูธ “วันอาทิตย์” by GULF1 ในงานบ้านและสวนแฟร์ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา ช่วยคำนวณขนาดการติดตั้ง หรือออกแบบ 3D เบื้องต้นฟรี เพื่อประเมินความคุ้มค่าและเลือกโซลูชันที่เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมชม “บ้านตัวอย่าง” (Theme House) ที่ผสานเทคโนโลยีระบบโซลาร์เซลล์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว ภายใต้แนวคิด Smart Energy, Smart Living, Smart Well-being