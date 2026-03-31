ทริปนี้…หอมหวาน

ควันหลงทริปบีโอไอพาสื่อเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน
หมุดหมาย บริษัท โดห์เลอร์(ไทยแลนด์) จำกัด อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โดยมีพี่ปืน นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ นำทีม
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งานนี้พี่ปืนจัดเต็มพาน้องๆ สื่อ สัมผัสความหอมหวานของผลิตภัณฑ์สารแต่งกลิ่นรสจากวัตถุดิบทางการเกษตรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
สกัดกลิ่นจากธรรมชาติ (Bio Re-engineering) ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา หนึ่งในประเภทกิจการได้รับการซัพพอร์ตจากบีโอไอ
ชื่อเดิม “บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด” แต่ผลงานเริ่ดๆ เข้าตา “โดห์เลอร์ กรุ๊ป” ผู้นำระดับโลกด้านส่วนผสมอาหารจากเยอรมนี จนมีร่วมลงทุนและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท โดห์เลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด”
ลงตัวจากกลิ่นหอมรสหวานที่มีความยูนีคฉบับไทยๆ แต่โด่งดังระดับโลกคร้าา