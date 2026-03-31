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ทริปนี้…หอมหวาน

31.03.26 | 12:25 น.

 


วันหลงทริปบีโอไอพาสื่อเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน

หมุดหมาย บริษัท โดห์เลอร์(ไทยแลนด์) จำกัด อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

โดยมีพี่ปืน นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ นำทีม

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งานนี้พี่ปืนจัดเต็มพาน้องๆ สื่อ สัมผัสความหอมหวานของผลิตภัณฑ์สารแต่งกลิ่นรสจากวัตถุดิบทางการเกษตรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

สกัดกลิ่นจากธรรมชาติ (Bio Re-engineering) ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา หนึ่งในประเภทกิจการได้รับการซัพพอร์ตจากบีโอไอ 

ชื่อเดิม “บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด” แต่ผลงานเริ่ดๆ เข้าตา “โดห์เลอร์ กรุ๊ป” ผู้นำระดับโลกด้านส่วนผสมอาหารจากเยอรมนี จนมีร่วมลงทุนและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท โดห์เลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด” 

ลงตัวจากกลิ่นหอมรสหวานที่มีความยูนีคฉบับไทยๆ แต่โด่งดังระดับโลกคร้าา