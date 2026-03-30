Thai PBS Academy เปิดตัว 3 คลาสพิเศษ ปั้นคนสื่อรุ่นใหม่อย่างมืออาชีพ

โอกาสในการก้าวเข้าสู่สายงานสื่อสารมวลชนอย่างมืออาชีพ อาจเริ่มต้นได้จากการเปิดมุมมองและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในวงการ ล่าสุด องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ Thai PBS จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรอบรม “Thai PBS Academy : Meet the Masters” ขึ้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และต่อยอดศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่สายอาชีพในวงการสื่อได้อย่างมั่นใจและเป็นมืออาชีพ ผ่าน 3 คลาสพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายและต่อยอดศักยภาพในสายงานสื่ออย่างรอบด้าน ทั้งการเขียนบทซีรีส์ สารคดี และผู้ประกาศข่าว ที่ถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้ เทคนิค และเบื้องหลังการทำงานระดับมืออาชีพจากตัวจริงในวงการ
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า ในฐานะผู้อำนวยการ ส.ส.ท.หนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการผลักดัน ให้องค์กรแห่งนี้ก้าวสู่การเป็น “อะคาเดมี่ Academy” หรือแหล่งบ่มเพาะบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนอย่างเป็นระบบ โดยแนวคิดดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นมาจากประสบการณ์การทำงานในฐานะบรรณาธิการนิตยสารสารคดีกว่า 20 ปี ซึ่งในช่วงเวลานั้นได้ริเริ่มจัด “ค่ายนักเขียนสารคดี” และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นสถาบันสำคัญที่ผลิตนักสร้างสรรค์งานสารคดีที่มีคุณภาพของประเทศ โดยจากการ ติดตามผลลัพธ์ของค่ายดังกล่าว พบว่ามีศิษย์เก่าจำนวนไม่น้อยที่เติบโตเข้าสู่วงการสื่อผ่านการอบรมจากค่ายนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังของ การพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพของวงการสื่อในระยะยาว
นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ภารกิจของสื่อสาธารณะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างและพัฒนา บุคลากรให้มีศักยภาพ พร้อมตั้งคำถามสำคัญว่า ในสังคมไทยปัจจุบันจะมีหน่วยงานใดเหมาะสมกับบทบาทนี้ ได้มากเท่ากับ สื่อสาธารณะแห่งนี้ ซึ่งที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้มีการจัดอบรมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมผู้ประกาศข่าวและการเขียนสารคดี แต่จากนี้เป็นต้นไปจะมีการยกระดับการดำเนินงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันให้ “ไทยพีบีเอส” ก้าวสู่การเป็นแหล่ง การเรียนรู้ และฝึกอบรมของการทำสื่ออย่างมืออาชีพ
“ภารกิจอย่างหนึ่งของความเป็นสื่อสาธารณะนอกจากการผลิตสื่อแล้ว คือการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ และผมคิดว่านี่คือภารกิจ ของพวกเราทุกคน” ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าว
ภายในงานยังมีกิจกรรมแนะนำหลักสูตรอบรมจาก Thai PBS Academy ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมเรียนรู้จาก Masters ผู้ที่จะมาถ่ายทอดทั้งความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ตรง ผ่าน 3 คลาสพิเศษ ได้แก่
คลาสที่ 1 “From Script to Series: Master Class” หลักสูตรนักเขียนบทซีรีส์ระดับมืออาชีพ ที่เกิดจากความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง Thai PBS กับ 3 นักเขียนบทและผู้กำกับชั้นนำของไทยที่มีผลงานโด่งดังในระดับนานาชาติ ที่จะมา เวิรฺกชอปการเขียนบทสุดเข้มข้นภายใต้หัวข้อ “คอร์รัปชันในประเทศไทย” เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และพัฒนาไอเดียอย่างตรงจุด ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของผู้ที่สนใจงานเขียนบทและการพัฒนาคอนเทนต์สู่ระดับมืออาชีพ
โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การต่อยอดจากตัวหนังสือสู่ซีรีส์ ผ่านประสบการณ์จริงของ 4 มาสเตอร์มืออาชีพ ได้แก่ อมราพร แผ่นดินทอง นักเขียนบทภาพยนตร์ และซีรีส์ (สาธุ 1-2), ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์ และซีรีส์ (สงครามส่งด่วน), วรรธนพงษ์ วงศ์วรรณ ผู้กำกับซีรีส์ (สาธุ 1-2) และ คณิศ บุณยพานิช บรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวน ไทยพีบีเอส
พิเศษยิ่งขึ้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีโอกาสร่วมทีมเขียนบทในโปรเจกต์ใหญ่ของ Thai PBS พร้อมค่าตอบแทนรวม 160,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Thai PBS Academy
คลาสที่ 2 “VIPA Pitching 2026” คือหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องจริงให้ทรงพลัง ในรูปแบบสารคดีเชิงภาพยนตร์ ภายใต้หัวข้อ “The Power of Human Behind the Scene: เบื้องหลัง…พลังคนธรรมดา“ โดยเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ ตั้งแต่อายุ 18 – 23 ปี ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจาก 3 มาสเตอร์มืออาชีพ ได้แก่ ประสาน อิงคนันท์ พิธีกร โปรดิวเซอร์ และเจ้าของเพจ ‘มนุษย์ต่างวัย’, เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีเรื่อง ‘Breaking the Cycle’ และ พัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียนบทภาพยนตร์ และอาจารย์พิเศษด้านภาพยนตร์
ผู้เข้าร่วมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมเวิร์กชอปสุดเข้มข้นดดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมโอกาสชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับ Thai PBS ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.VIPA.me/PitchingPrpject2026 และร่วมส่งไอเดียได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2569
คลาสที่ 3 “The Announcer 2026” หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันในการก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพซึ่งเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากทีมผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 8 ครอบคลุมการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับต้น กลาง ไปจนถึงระดับสูง ซึ่งหลักสูตรนี้โดดเด่นด้วยการเรียนการสอน จากสถาบันสื่อสาธารณะที่มีความพร้อมรอบด้าน ทั้งสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนจะได้ฝึกฝน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น พร้อมเคล็ดลับจากวิทยากรมืออาชีพที่มาถ่ายทอด ประสบการณ์อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังมีการติวเข้มแบบตัวต่อตัวกับทีมผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการมากประสบการณ์ เพื่อช่วยค้นหาและพัฒนา เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน ภายในสตูดิโอจริง พร้อมการทำงานร่วมกับทีมข่าวมืออาชีพ อาทิ วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา บรรณาธิการข่าว ไทยพีบีเอส, ผึ้งนภา คล่องพยาบาล บรรณาธิการข่าว ไทยพีบีเอส และ วันวิสาข์ ทินวัฒน์ ผู้ประกาศข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส
ผู้ที่ผ่านการอบรมครบทั้ง 3 ระดับ ยังสามารถสมัครสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศจาก กสทช. ได้ทันที ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ สู่เส้นทางวิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบ ร่วมสานฝันและพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพกับ Thai PBS Academy Big Announcer 2026 ได้เร็วๆ นี้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Thai PBS Academy
การเปิดตัวหลักสูตรในครั้งนี้ของ Thai PBS Academy นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และต่อยอดสู่เส้นทางในวงการสื่ออย่างมืออาชีพ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ในวงการและเพื่อไม่พลาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Thai PBS Academy