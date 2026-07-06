คอฟฟี่เบรก : คิดว่ายาก

เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจไทย ซึ่งหมายถึงความเป็นอยู่ของประชาชนหาเช้ากินค่ำ ก็ต้องถามความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ เพื่อหาทางรับมือ หรือหาทางออกอย่างรวดเร็ว ในแบบที่เจ็บเนื้อเจ็บตัวกันน้อยที่สุด
หนึ่งในชื่ออันดับแรกๆ ที่ฉายขึ้นในหัวจะเป็นใครไปได้อีก นอกจาก นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ผู้คร่ำหวอดในการสื่อสารถึงรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา
มีโอกาสได้สอบถามแล้วก็ยิงคำถามแบบรัวๆ โดยเฉพาะสถานการณ์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ว่าจะดีขึ้นมากน้อยอย่างไร ยกตัวอย่างราคาสินค้าจะลดลงตามราคาพลังงานโลกได้หรือไม่ ได้คำตอบว่า บางทีหากโชคดี ร้านค้าก็อาจปรับลดสินค้าลงบ้าง
“แต่ผมคิดว่ายาก”
เป็นคำตอบที่ถนอมน้ำใจแบบสุดๆ เพราะดูเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ ใช่ไหมคะ อิอิ