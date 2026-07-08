ตักบาตรอย่าถามพระ ! สสส. วอนญาติโยมไม่ต้องแถมโรค หลังพบพระไทยเสี่ยง NCDs พุ่ง 78%

ทุกเช้าที่เราตักบาตรด้วยความศรัทธา เคยสงสัยไหมว่าอาหารที่เราถวายไปนั้น กำลังบั่นทอนสุขภาพของพระสงฆ์อยู่หรือเปล่า ?
คำตอบอาจทำให้หลายคนตกใจ เพราะข้อมูลจากโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพฯ ปี 2565-2568 โดยกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า พระสงฆ์ไทยถึง 78% กำลังเผชิญความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) มีภาวะไขมันในเลือดสูงถึง 55% และมีภาวะอ้วนสะสมสูงถึง 44% ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นคือ กลุ่มเสี่ยงเบาหวานพุ่งขึ้นจาก 7.92% ในปี 2565 เป็น 18.60% ในปี 2568 เพียงไม่กี่ปี
สาเหตุสำคัญไม่ได้มาจากที่ไหนไกล แต่มาจากพฤติกรรมการ “ใส่บาตร” ของพวกเราเอง โดยอาหารที่ญาติโยมนิยมนำมาถวาย ไม่ว่าจะเป็นเมนูรสจัด หวานจัด เค็มจัด หรือไขมันสูง กำลังกลายเป็นต้นเหตุของโรคแทรกซ้อนที่ส่งผลถึงชีวิตของพระสงฆ์ ผู้ที่ต้องพึ่งพาอาหารจากการบิณฑบาตเป็นหลัก โดยไม่สามารถเลือกฉันตามที่ต้องการได้เอง
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อธิบายว่าตัวเลขที่น่าตกใจเหล่านี้มาจากข้อมูลของโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพฯ ปี 2565-2568 โดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งชี้ชัดว่าสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพพระสงฆ์มาจากการฉันอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ รสหวานจัด เค็มจัด และไขมันสูง ซึ่งหากปล่อยไว้อาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนรุนแรงและถึงขั้นมรณภาพได้
“การแก้ปัญหาสุขภาวะพระสงฆ์อย่างยั่งยืนนั้น ต้องเริ่มต้นจากการสร้างความรู้ด้านโภชนาการให้ครบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งตัวพระสงฆ์เอง ญาติโยมผู้ถวาย และร้านค้าที่จัดเตรียมอาหารสำหรับตักบาตร เพราะทั้งสามส่วนนี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไปพร้อมกัน จึงจะเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริง”
จากปัญหานี้เอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจับมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งสำนักงานเขตพระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม วัดสังเวชวิศยารามวรมหาวิหาร ชุมชน ร้านค้าในพื้นที่ และครอบครัวศิลปินผู้ล่วงลับ เปิดตัวโมเดลนำร่อง “ถนนตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ” ณ ถนนไกรสีห์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อลงมือทำจริงในระดับพื้นที่ ผ่านการชวนตักบาตรตามวิถีใหม่ที่ “ลดหวาน ลดมัน เลี่ยงเค็ม”
“ถนนตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ” ทำบุญแบบใหม่ที่ไม่แถมโรค
ความน่าสนใจของโมเดลนี้คือการลงมือเปลี่ยนแปลงจริงตลอดเส้นถนนไกรสีห์ ทั้งการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายสัญลักษณ์ เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ทำบุญทุกคนให้ฉุกคิดก่อนหยิบอาหารใส่บาตร
ร้านค้าในพื้นที่คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ อย่างร้านแม่ตุ้ย ถนนไกรสีห์ ที่แต่เดิมขายอาหารตักบาตรตามปกติ แต่หลังจากได้รับคำแนะนำจาก สสส. เรื่องผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นกับสุขภาพพระสงฆ์ เจ้าของร้านก็เริ่มปรับสูตรอาหารให้ลดหวาน ลดมัน เลี่ยงเค็ม พร้อมเพิ่มสัดส่วนผักให้มากขึ้น ผลตอบรับที่ได้กลับมาน่าประทับใจ เพราะพุทธศาสนิกชนต่างให้ความสนใจสอบถามและเลือกซื้อเมนูสุขภาพไปทำบุญกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนร้านตัดสินใจเดินหน้าขายอาหารสุขภาพสำหรับใส่บาตรต่อไปอย่างจริงจัง
อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญคือเสียงจากครอบครัวศิลปินผู้ล่วงลับ ที่อยากเห็นการทำบุญของคนไทยไม่ต้องแลกมาด้วยสุขภาพของพระสงฆ์ พุทธธิดา ศิระฉายา ลูกสาวของศิลปินแห่งชาติ ต้อย-เศรษฐา ศิระฉายา บอกเล่าว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และหวังว่าโครงการนี้จะจุดประกายให้ทุกคนหันมาเลือกอาหารถวายพระที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับ ดวงเดือน จิไธสงค์ ภรรยาของนักแสดงผู้ล่วงลับ เอก-สรพงศ์ ชาตรี ที่มองว่าการมี “ถนนต้นแบบ” เช่นนี้ คือจุดเริ่มต้นที่ดีในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ยั่งยืน และพร้อมชักชวนพุทธศาสนิกชนไทยร่วมทำบุญด้วยอาหารลดหวาน ลดมัน เลี่ยงเค็มไปพร้อมกัน
ด้าน นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เล่าถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงบนถนนไกรสีห์ว่า การนำร่องครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเกินคาด มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมตักบาตรด้วยอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ร้านค้าในพื้นที่ต่างเพิ่มทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพให้ประชาชนได้เลือกซื้อมากขึ้น และที่สำคัญไม่แพ้กันคือได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพระสงฆ์เอง ที่เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองควบคู่ไปกับการปฏิบัติศาสนกิจ
หลังจากนี้ สสส. จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่ถนนไกรสีห์ แต่มีแผนขยายผลโมเดล “ถนนตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ” ไปยังวัด ชุมชน และตลาดสดในพื้นที่อื่นๆ ทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสังคมไทยในระยะยาว พร้อมกันนี้ยังเตรียมผลักดันตราสัญลักษณ์ “เมนูนี้ใส่ใจสุขภาพพระ” ให้ติดอยู่บนเมนูอาหารตามร้านค้าต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนสังเกตและเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมสำหรับการตักบาตรได้ง่ายและสะดวกขึ้นกว่าเดิม นพ.พงศ์เทพ ทิ้งท้ายว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้ไม่ใช่แค่การลดตัวเลขความเสี่ยงโรค แต่คือการร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีให้พระสงฆ์ไทย เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติศาสนกิจและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
ร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ของการทำบุญ
การตักบาตรคือประเพณีอันงดงามที่สืบทอดกันมายาวนาน แต่ความศรัทธาที่แท้จริงควรมาพร้อมกับความใส่ใจ ไม่เพียงการได้บุญของผู้ให้ แต่ต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้รับด้วยเช่นกัน และอย่างที่ นพ.พงศ์เทพ ได้ย้ำไว้ การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่าย ทั้งพระสงฆ์ ญาติโยม และร้านค้า ร่วมมือกันอย่างจริงจัง
“ถนนตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ” ที่ถนนไกรสีห์ คือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่กำลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสังคมไทย ครั้งต่อไปที่คุณเดินไปเลือกซื้ออาหารใส่บาตร ลองมองหาเมนูที่ลดหวาน ลดมัน เลี่ยงเค็มดูสักครั้ง หรือลองสังเกตตราสัญลักษณ์ “เมนูนี้ใส่ใจสุขภาพพระ” ที่กำลังจะทยอยปรากฏตามร้านค้าต่างๆ เพราะการทำบุญที่แท้จริง ไม่ควรแถมโรคให้ใคร โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยไปอีกยาวนาน ไม่แน่ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ ของเราในวันนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับสุขภาพพระสงฆ์ไทยทั้งประเทศในวันข้างหน้า