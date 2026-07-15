เทศบาลนครยะลา ชวนเที่ยว ‘Grand Halal Bangkok 2026’ ขนของดีเมืองใต้บุกไบเทค 15-17 ก.ค.นี้

หากพูดถึงจังหวัด ‘ยะลา’ หลายคนอาจจะนึกถึงธรรมชาติที่สวยงามอันอุดมสมบูรณ์และเสน่ห์ของพหุวัฒนธรรมที่งดงาม แต่รู้หรือไม่ว่า ยะลายังเป็นแหล่งรวมสินค้าคุณภาพเยี่ยมจากผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลนครยะลาได้มุ่งส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแกรนด์ฮาลาลเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับล้นหลาม ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ยอดจำหน่าย การสร้างเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจ และทำให้แบรนด์สินค้าจากยะลาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ซึ่งในปีนี้ เทศบาลนครยะลาพร้อมแล้วที่จะพากลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในงาน Grand Halal Bangkok 2026 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 กรกฎาคม 2569 นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวยะลาทุกคน
กางแผนพัฒนาผู้ประกอบการฐานราก ยกระดับสินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก
พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนในครั้งนี้ว่า เทศบาลนครยะลาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มแฟชั่นยุคใหม่ (Contemporary Fashion) ที่นำต้นทุนทางวัฒนธรรมฮาลาลในพื้นที่ ซึ่งมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามกว่า 90% มาต่อยอด ผสานความร่วมมือร่วมกับดีไซเนอร์จากมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมถึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาช่วยบ่มเพาะทักษะการดีไซน์อย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
นอกจากการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ประกอบการแนวหน้าแล้ว การนำผลิตภัณฑ์บุกตลาดกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เทศบาลฯ ยังตั้งใจให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสโดยไม่ได้มองข้ามกลุ่มฐานรากหรือคนข้างหลัง แต่เป็นการชวนเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาล เข้ามาร่วมเรียนรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต อีกทั้งยังวางเป้าหมายระยะยาวในการพาแบรนด์พรีเมียมเหล่านี้ไปเปิดตลาดต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น เมืองเจดดาห์ อีกด้วย
นายกเทศมนตรีนครยะลา ย้ำว่า “เป้าหมายของเรา คือ การพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างวิถีชีวิตผู้คนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีที่จะทำให้เขาได้คือการสร้างขีดความสามารถการขายที่สมบูรณ์แบบ ถ้าผู้ประกอบการเหล่านี้เดินไปข้างหน้าได้ ก็จะเกิดการจ้างงาน มีภาพรวมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และผู้คนก็จะมีรายได้ไปดูแลประคับประคองครอบครัวและส่งเสียบุตรหลานได้”
สำหรับการกลับมาบุกตลาดกรุงเทพฯ ในงาน Grand Halal Bangkok 2026 เทศบาลนครยะลาตั้งใจให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการพัฒนาผู้ประกอบการและกลุ่มฐานรากอย่างยั่งยืน โดยเน้นการยกระดับสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐานสากลและสะท้อน ‘อัตลักษณ์กินได้’ เพื่อให้ทุกคนได้มาสัมผัสของดีเมืองยะลาด้วยตัวเอง
ชี้เป้าแบรนด์เด็ด ‘เมืองยะลา’ ที่ห้ามพลาด
ใครที่กำลังจะไปเดินงานนี้ บอกเลยว่าต้องปักหมุดไว้ให้ดี เพราะเราได้รวบรวม ‘ลายแทงแบรนด์เด็ดเมืองยะลา’ ที่คัดมาแล้วว่าดีที่สุด ปังที่สุด และห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เรียกว่าถ้าไม่ได้แวะมาเช็กอินถือว่ายังมาไม่ถึงงาน
เริ่มต้นประเดิมพิกัดแรกเอาใจคอกาแฟตัวจริงกับ คีรีเขต (KiriKhet) แบรนด์กาแฟดริปพรีเมียมที่ส่งตรงจากผืนป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของยะลา โดดเด่นด้วยเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพเยี่ยมที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ละเมียดละไมในทุกขั้นตอน เพื่อมอบรสชาติเข้มข้นและกลิ่นหอมกรุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
จากนั้นสามารถเลือกชมงานแฟชั่นร่วมสมัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น เริ่มด้วย แบรนด์ AN NUR (อันนูร) เสื้อผ้าแฟชั่นจากผ้าฝ้ายเกรดเอ 100% ที่โดดเด่นด้วยลายเขียนมือดีไซน์ร่วมสมัย สวมใส่สบายและระบายอากาศดี ถัดมาคือ อาดือนันบาติก (Adeunan Batik) กับงานผ้าบาติกเขียนมือลวดลายงดงาม นำมาร้อยเรียงเป็นกระเป๋า ผ้าคลุมผม และผ้าพันคอ
เสริมด้วย ศรียะลา บาติก (SriYala Batik) ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกผืนงามที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์และภูมิปัญญาเมืองใต้ รวมถึงแบรนด์ สรรหามัดย้อม (stn-yala) ที่นำงานมัดย้อมมาดีไซน์เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปสุดเก๋ ทั้งทีเชิ้ตและเสื้อเชิ้ตหลากสไตล์ สวมใส่สบายและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร
ขณะที่ แบรนด์ SAKIYA (ซากิยะห์) หยิบงานศิลปะทำมือมารังสรรค์เป็นเสื้อผ้าและของใช้ดีไซน์พรีเมียมเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้คืนสู่ชุมชน และห้ามพลาด Paka (ปากายัน มาลายู) แฟชั่นผ้าทอดีไซน์ประณีตที่บอกเล่าเรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมของยะลาผ่านดีไซน์ที่งดงาม
สำหรับเครื่องแต่งกายมุสลิมระดับพรีเมียมก็มีความประณีตบรรจงในทุกรายละเอียด เช่น แบรนด์ บานาตี (Banatee) เสื้อผ้าเด็กมุสลิมเนื้อผ้านุ่มละเอียด อ่อนโยนต่อผิว พร้อมการตกแต่งด้วยดีไซน์น่ารักสมวัย
ส่วนสตรีที่มองหาความสง่างาม แบรนด์ ศรีปุตรี (Sri Putri) พร้อมตอบโจทย์ด้วยชุดสตรีมุสลิมและฮิญาบสุดหรูหราที่โดดเด่นด้วยงานปักมือประณีตและเนื้อผ้าทิ้งตัวสวยเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกโอกาส
หากต้องการลิ้มลองรสชาติต้นตำรับปักษ์ใต้แท้ ต้องลอง กล้วยหินทอดกรอบ ตรานังตา ของว่างระดับตำนานที่เคี้ยวเพลิน กรอบอร่อยเต็มคำ และเข้ากันได้ดีที่สุดเมื่อทานคู่กับ LABAN SOY (ลาบัน ซอย) นมถั่วเหลืองแท้ 100% Non-GMO โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มและมาตรฐานฮาลาลสากล เติมความจัดจ้านด้วย Nam Prik Soot Mae Phua (น้ำพริกสูตรแม่ผัว) ที่มีให้เลือกทั้งน้ำพริกแกงไตปลาแห้งและน้ำพริกสูตรดั้งเดิม รสเข้มข้น สะอาดปลอดภัยตามสูตรใต้แท้
ปิดท้ายด้วยของฝากและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาติ เริ่มจากคู่หูความอร่อยระดับพรีเมียมของ ทุเรียนฟรีซดรายสอดไส้แมคคาเดเมีย (แบรนด์ Macadurian) ที่นำความหอมหวานของทุเรียนฟรีซดรายมาผสานกับความกรุบกรอบมันของแมคคาเดเมียชั้นดีจนได้รสสัมผัสพรีเมียมในทุกคำ
พร้อมเติมพลังความสดชื่นด้วย น้ำผึ้งชันโรงแท้ธรรมชาติจาก Sun Bee Farm (ซันบี ฟาร์ม) น้ำผึ้งชันโรงแท้ 100% จากแหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอันเป็นเอกลักษณ์
ส่วนคนรักการดูแลตัวเอง แบรนด์ ชโลม (CHALOM) ส่งตรงความอ่อนโยนด้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นและผลิตภัณฑ์สกินแคร์ออร์แกนิกที่คัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณ
ทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรงมาจากยะลาในครั้งนี้ ล้วนกลั่นกรองมาจากความตั้งใจจริง ความประณีต และความรักในบ้านเกิดของผู้ประกอบการทุกคน ที่พร้อมนำเสนอคุณภาพ เรื่องราว และเสน่ห์อันน่าหลงใหลของจังหวัดยะลาให้คนกรุงและผู้มาเยือนได้สัมผัส
เทศบาลนครยะลา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเปิดมุมมองใหม่ของเมืองยะลาได้ที่งาน แกรนด์ฮาลาล (Grand Halal Bangkok 2026) ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 – 18.00 น. มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสัมผัสเสน่ห์ของดีแดนใต้ไปด้วยกัน