‘โฟร์วันวันฯ’ นำทีม 9 หนุ่ม ‘สเตรย์คิดส์’ แถลงข่าวอุ่นเครื่อง-ก่อนเจอ ‘STAYไทย’ วันเสาร์นี้ (คลิป)

ล่าสุดจับมือผนึกกำลังอีกครั้งกับต้นสังกัดยักษ์ใหญ่แห่งประเทศเกาหลีใต้ เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (JYP Entertainment) แถลงข่าวการจัดงาน “สเตรย์คิดส์ อันเวล ทัวร์ ‘ไอ แอม …’ อิน แบงคอก” (Stray Kids UNVEIL TOUR ‘I am …’ in BANGKOK) ที่พาน้องใหม่สาย K-POP เก้าหนุ่มรุกกี้บอยกรุ๊ป “สเตรย์คิดส์” (Stray Kids) ประกอบด้วยสมาชิก 9 คนคือ บังชาน (BANG CHAN) หัวหน้าวง, อูจิน (WOOJIN), ลีโน (LEE KNOW), ชางบิน (CHANGBIN), ฮยอนจิน (HYUNJIN), ฮัน (HAN), เฟลิกซ์ (FELIX), ซึงมิน (SEUNGMIN) และ ไอเอ็น (I.N) มาพูดคุยทำความรู้จักกันก่อนจะไปพบปะแฟนๆ ชาวไทย ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

Q: กล่าวสวัสดีทักทาย แนะนำตัวทีละคน หรือโชว์สกิลภาษาไทยสั้นๆ ด้วยเลย

บังชาน: สวัสดีครับ Stray Kids บังชานครับ

ฮัน: สวัสดีครับ Stray Kids ฮันครับ

ไอเอ็น: สวัสดีครับ Stray Kids ไอเอ็นครับ

ซึงมิน: สวัสดีครับ Stray Kids ซึงมินครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

ชางบิน: สวัสดีครับ Stray Kids ชางบินครับ ดีใจที่ได้มาประเทศไทย

เฟลิกซ์: สวัสดีครับ Stray Kids เฟลิกซ์ครับ

ฮยอนจิน: สวัสดีครับฮยอนจินครับ

ลีโน: สวัสดีครับ Stray Kids ลีโนครับ

อูจิน: สวัสดีครับ Stray Kids อูจินครับ

Q: ตื่นเต้นไหมกับการเปิดฉากโชว์เคสในต่างประเทศครั้งแรกที่เมืองไทย และคาดหวังอะไรจาก STAY ชาวไทยบ้าง

บังชาน: เป็นโชว์เคสครั้งแรกในต่างประเทศของพวกเราก็ยอมรับว่าตื่นเต้น แต่ก่อนที่มารุ่นพี่นิชคุณ และรุ่นพี่แบมแบมได้บอกว่าประเทศไทยไม่ต้องห่วงเลย ส่วนสิ่งที่คาดหวังจาก STAY ชาวไทยคือขอให้ร่วมสนุกกับพวกเราแค่นั้น เพราะพวกเราเองก็จะเต็มที่

Q: งาน “Stray Kids UNVEIL TOUR ‘I am …’ in BANGKOK” ได้รับการตอบรับจาก STAY ชาวไทยอย่างร้อนแรง จนทำให้วันแรกของการเปิดจองบัตร แฮชแท็ก #UNVEILTOURINBANGKOK พวกคุณอยากลองมีแฮทแท็กภาษาไทยที่ใช้เฉพาะในเมืองไทยบ้างไหม ถ้าอยากมีลองมาช่วยกันคิดว่าจะใช้คำว่าอะไร

อูจิน: จริงๆ แล้วพวกเราเคยมาเมืองไทยครั้งหนึ่ง ในปีที่แล้วงาน KCON ตอนนั้นพอที่จะได้เห็นว่ามีแฟนๆ ชาวไทยให้กำลังใจอยู่ แต่ไม่คิดว่าจะมีแฟนๆ ให้ความรักและสนับสนุนเยอะขนาดนี้ สิ่งที่จะตอบแทนได้ก็คือความตั้งใจบนเวทีครับ

ลีโน: แฮชแท็ก #รักนะครับSTAY

Q: ครั้งนี้ถือเป็นการทำกิจกรรมเต็มรูปแบบของ Stray Kids ที่เมืองไทย เลยอยากให้แนะนำจุดเด่นหรือเสน่ห์ของสมาชิกแต่ละคนให้สื่อมวลชนและแฟนๆ ได้รู้จัก Stray Kids มากยิ่งขึ้นหน่อย

บังชาน: ผมจะขอเริ่มเลยนะครับ จะให้อวดตัวเองก็เขิน เลยขอพูดถึงฮัน ที่ร้องเล่นเต้นบนเวทีสุดยอดอยู่แล้ว การที่มีสมาชิกในวงเก่งแบบนี้ทำให้รู้สึกชื่นใจและดีใจ

ฮัน: ขอพูดถึงน้องเล็กไอเอ็น เห็นเป็นน้องเล็กน่ารัก แต่เวลาอยู่บนเวทีก็จะมีความร้อนแรง ที่สำคัญร้องเพลงเสียงดีด้วย

ไอเอ็น: จริงๆ แล้วพี่ซึงมินเป็นคนที่มีเสียงที่ซาบซึ้ง รูปลักษณ์ภายนอกเขาดูเหมือนสุนัขคือน่ารัก

ซึงมิน: พี่อูจินเป็นนักร้องเสียงหลัก ร้องเพลงได้นิ่ง แล้วก็ซึ้งเสียงดี

อูจิน: ลีโนเป็นคนที่เวลาเต้นบนเวทีจะเป็นคนที่พลังงานเยอะมาก ปกติเป็นคนซ้อมหนักอยู่แล้ว แต่บางทีพอเห็นเต้นบนเวทีก็แอบคิดว่า ใช่ลีโนที่ฉันรู้จักหรอ

ลีโน: ขอชมตัวเองอย่างที่อูจินได้บอกไปว่า ผมการเต้นบนเวทีก็ดี แต่ว่าเรื่องของหน้าตาผมก็ไม่แพ้ใคร พูดถึงฮยอนจินคือหน้าตาหล่อแล้วเรื่องของเต้นยังมีเสน่ห์

ฮยอนจิน: เฟลิกซ์เป็นคนที่มีเสียงเพราะมาก ผมไม่เคยได้ยินเสียงที่เพราะแบบนี้มาก่อน เวลาที่อยู่บนเวทีการเต้นและไหวพริบก็ถึงขั้นระเบิดเลยทีเดียว

เฟลิกซ์: พี่ชางบินจริงๆ เวลาที่เขาอยู่ที่พักเป็นคนขี้เล่น แต่เวลาที่อยู่บนเวทีตรงข้ามกันเลย เพราะเขาเป็นแร็ปเปอร์จะเห็นได้ว่าเวลาที่เขาแร็ปมีพลังขนาดไหน

ชางบิน: บังชานไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องหรือเต้นมีความสามารถรอบด้านเลย นอกจากนั้นยังมีความเป็นผู้นำ มีคุณสมบัติที่จะเป็นลีดเดอร์เต็มตัวเลย

Q: มาเมืองไทยครั้งที่แล้ว ได้ลองทานอาหารไทยหรือเปล่า ชอบเมนูไหนมากที่สุด และมาเมืองไทยครั้งนี้มีอาหารไทยเมนูไหนไหมที่ตั้งเป้าว่าจะลองทานให้ได้

เฟลิกซ์: ผัดไทยกับแกงเขียวหวาน มาครั้งที่แล้วได้ทานไปแล้ว มาครั้งนี้ก็จะทานอีก

Q: หลายคนบอกว่าพวกคุณเป็นวงที่หน้าจับตามองและเป็นรุกกี้อนาคตไกลน้องใหม่ คิดอย่างไรกับประโยคนี้

ชางบิน: ก่อนอื่นก็รู้สึกขอบคุณและรู้สึกเป็นเป็นเกียรติ กับฉายาที่มอบให้ หลังจากนี้คงเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วที่จะทำให้ไม่เป็นแค่สิ่งที่คาดหวัง

Q: Stray Kids เคยให้สัมภาษณ์ว่า เป้าหมายของปี 2018 คือการได้รับรางวัลนักร้องหน้าใหม่ ซึ่งประสบความสำเร็จไป เรียบร้อยแล้ว อยากทราบว่าเป้าหมายในปี2019 ของ Stray Kids คืออะไร

ฮัน: ในปี 2018 พวกเราก็ได้วิ่งไปข้างหน้าพร้อมๆ กับ STAY จนทำให้ได้รับรางวัลที่มีเกียรติในปี 2019 ก็ขอขอบคุณ ซึ่งพวกเราก็จะเติบโตและทำเพลงที่ตอบโจทย์ผู้ฟังมากขึ้น คือจะเติบโตไปอีกขั้นให้ได้

Q: พวกคุณเคยบอกว่าเพลงโปรโมทเดบิวต์ District9 ถูกต้องขึ้นมาเพื่อให้คนในววัยเดียวกันกับพวกคุณได้ฮุกคิดและมองเห็นเส้นทางชีวิตรวมถึงตัวตนของตนเองได้ชัดเจนขึ้น อยากทราบว่าพวกคุณเคยตกอยู่ในสภาวะนี้บ้างไหม ทำอย่างไรถึงผ่านช่วงนั้นมาได้ เพื่อที่เราจะได้ถ่ายทอดไปยังคนอีกมากมายที่กำลังหลงทางอยู่

ซึงมิน: จริงๆ แล้วพวกเราก็ได้มีช่วงที่คิดและลองทำอะไรหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง อ่านหนังสือ เพื่อที่จะหาแนวทางของตัวเอง สุดท้ายแล้วก็ลงเอยที่ดนตรี เลยอยากฝากให้ทุกคนที่อยู่รุ่นเดียวกัน ฟังเพลงของพวกเรา ที่เป็นเพลงที่เน้นไปที่เนื้อหาของเด็กวัยรุ่นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการฟังเพลงของพวกอาจจะช่วยได้

Q: STAY ชาวไทยรอคอยที่จะได้เจอพวกคุณในงาน “Stray Kids UNVEIL TOUR ‘I am …’ in BANGKOK” ครั้งนี้กันมากมายอยากนัดแนะแฟนๆ เตรียมตัวอย่างไรบ้างในการเจอกันพรุ่งนี้ และฝากอะไรทิ้งทายถึงแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุนพวกคุณมาตลอด

ฮยอนจิน: จริงๆ ก่อนที่จะมาเมืองไทยตั้งแต่ในครั้งที่แล้ว ก็พอได้ยินมาบ้างว่ามีแฟนๆ ที่ให้ความรักและให้การสนับสนุนอยู่ เลยอดคิดไม่ได้ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหน แต่พอมาเห็นด้วยตนเองก็รู้สึกดีใจ ในงานพรุ่งนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรกับแฟนๆ แค่อยากให้มาสนับสนุนอย่างที่มาตอนรับที่สนามบินแค่นั้นเองครับ