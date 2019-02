‘พัคโบกอม’ จัดเต็มให้แฟนไทยทั้งร้อง-เต้น-เอ็นเตอร์เทน-พร้อมไฮทัชยกฮอลล์ (คลิป)

หลังปล่อยให้แฟนๆ ชาวไทยรอคอยนานถึง 2 ปี กลับมาครานี้หนุ่มหล่อออร่าแรงแห่งวงการบันเทิงเกาหลี ‘พัคโบกอม’ (Park Bo Gum) ก็ไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง กับงาน ‘2019 พัคโบกอม เอเชีย ทัวร์ อิน แบงคอก กู๊ด เดย์ : เมย์ ยัวร์ เอฟรี่เดย์ บี อะ กู๊ด เดย์’ ที่สร้างสรรค์ผลงานโดย โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment) ของบิ๊กบอส ‘กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ’ จับมือต้นสังกัดเกาหลี ‘บลอสซัม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์’ (Blossom Entertainment) พาหนุ่มพัคโบกอมบินมาสบตาแฟนๆ ชาวไทยไปเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ที่ผ่านมา

หลังจากแฟนๆ มารวมตัวกันอย่างอบอุ่นพร้อมหน้าแน่นฮอลล์แล้ว ช่วงเวลาแห่งความสุขก็เริ่มขึ้นเมื่อ “พัคโบกอม” (Park Bo Gum) ปรากฏตัวบนเวทีพร้อมเพลง I Like You ท่ามกลางทะเลดวงดาวสีขาวจากแฟนๆ ที่ทำให้ภาพภายในธันเดอร์โดม เมืองทองธานี สวยงามสว่างไสวชวนให้คนบนเวทีมองลงมาเห็นภาพนี้แล้วยิ้มจนแก้มปริ และแน่นอนว่าเมื่อละมุนแมนมาเยือนแลนด์ออฟสมายก็ต้องทักทายกันด้วยการไหว้อย่างอ่อนน้อม ก่อนที่พิธีกรคนเก่ง “โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล” จะขึ้นมาสมทบบนเวทีและกล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานแฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการ โบกอมก็ตรงเข้าไปกอดเวลคัมแม่โอปทันที ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดลั่นสนั่นฮออล์กับโมเมนต์น่ารักๆ แบบนี้ แล้วจึงเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์พูดคุยกันแบบสบายๆ แต่ดี๊ดีต่อใจ ทั้งเรื่องที่มาของคำว่า Good Day ซึ่งโบกอมตั้งใจเลือกใช้เป็นชื่อแฟนมีตติ้งครั้งนี้ว่าเป็นเพราะเขาอยากให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ดี รวมถึงในวันนี้ก็จะเป็นวันดีๆ ที่ทุกคนจะจะได้รับความทรงจำดีๆ กลับไป พร้อมส่งคำว่า “คิดถึงครับ” เป็นภาษาไทยให้แฟนๆ ได้เก็บโมเมนต์พิเศษนี้ไว้ที่มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น

เดินหน้าฟินกันต่อไม่รอดีกว่ากั บการพูดคุยกันแบบปกิณกะทั้ งคำถามจากแฟนๆ และคำถามที่เกี่ยวกับการทำงาน รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของเขา ซึ่งโบกอมก็ตอบแบบไม่มีอิ ดออดเช่น ถามว่าเขาพกอะไรติดกระเป๋า คำตอบก็คือสมุดไดอารี่เพราะ “ผมพยายามที่จะจดบันทึกสิ่งที่ เกิดขึ้น สิ่งที่ต้องเรียนรู้หรือสิ่งที่ ควรจดจำในแต่ละวันให้เป็นนิสั ยครับ” หรือถามถึงช่วงถ่ายทำซีรีส์เรื่ อง Encounter ที่ประเทศคิวบา เขาก็เล่าพร้อมรอยยิ้มว่า “ที่คิวบาท้องฟ้ าและทะเลสวยงามมาก ได้มองแล้วเหมือนช่วงเวลามันหยุ ดนิ่งไปเลยครับ ตลอดการถ่ายทำเลยทำให้ผมรู้สึ กแปลกใหม่ แล้วก็เป็นประเทศที่ให้ความรู้ สึกสนุกสนานจนผมอยากเต้นเลยครั บ” ว่าแล้วเขาก็ขยับตัวเต้นดุ๊กดิ๊ กๆ ให้ทุกคนกรีดร้อง (ในใจ) ว่า “น่ารักมากพ่อเอ๊ย!”

เมื่อพูดคุยถึง Encounter ซีรีส์ทอล์กออฟเดอะทาวน์ระดั บเอเชียแล้วก็เกิดการติดลมจึงเปิดหัวข้อพูดคุยกันต่อ ว่าด้วยซีนต่างๆ ที่แฟนชาวไทยประทับใจเป็น “3 ที่สุดแห่งโมเมนต์ของคิมจิ นฮยอกที่ทำให้ฉันใจเต้น” ซึ่งก็ประกอบด้วยซีนแฟนหนุ่มผู้ กล้าหาญ แฟนหนุ่มที่อารมณ์อ่อนไหว และเดอะเบสท์ซีนก็คือแฟนหนุ่มที่ เมาแล้วอาละวาดได้อย่างน่าเอ็ นดู พระเอกของเรานั่งดูภาพบนจอไปก็ เขินตัวเองไป และจะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องเขิ นเพียงลำพัง เพราะโบกอมได้จับฉลากเลือกผู้ โชคดี 3ท่านขึ้นมาร่วมซีนกั บเขาในโมเมนต์ต่างๆ ที่สวีทหวานชวนให้เขินจนตัวบิด แถมทั้ง 3 ผู้โชคดีได้ถ่ายรูปโพลารอยด์ จับมือและรับกอดอุ่นๆ ไปนอนฝันหวานตามประสาคนที่มีแต้ มบุญสูงอีกด้วย เท่านั้นไม่พอ! พ่อหนุ่มหน้ามนคนใจดีก็ยังลงมื อทำเทียนหอมในธีม Bangkok ที่จะมีเพียงชิ้นเดียวในโลกให้ กับผู้โชคดี โดยให้เหตุผลว่า ในวันที่ดี โมเมนต์ที่ดีและค่ำคืนที่ดี เขาจึงขอมอบกลิ่นที่ดีต่อใจให้ แฟนๆ พร้อมเขียนคำอวยพรให้อย่างตั้ งอกตั้งใจ นอกจากนี้ยังมีของขวัญอี กมากมายที่โบกอมขนมาแจกรัวๆ ซึ่งทุกชิ้นล้วนมีความทรงจำที่ ดี ของเขาและเขาขอฝากความทรงจำเหล่ านี้ไว้กับลักกี้แฟนนั่นเอง

จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงของการถ่ ายทอดความรู้สึกของ พัคโบกอม ไปถึงแฟนๆ ผ่านเสียงเพลงอันเต็มไปด้ วยความหมายดีๆ ที่ทำให้วันนี้เป็น Good Day อย่างที่เขาตั้งใจ โบกอมฝากคำถามสุดโรแมนติกผ่าน VTR ว่า “อยากไปดูดาวด้วยกันกับผมมั้ย?” ก่อนที่เขาจะปรากฏตัวด้านล่ างของเวทีในเพลง 별 보러 가자 (Let’s go see the stars) และเดินทักทายสบสายตาใกล้ชิ ดแฟนๆ รอบฮอลล์ ต่อด้วยเพลง 밤편지 (Through the Night) “ขอบคุณที่มาร่วมดูดาวด้วยกันกั บผมในวันนี้นะครับ” แล้วละมุนแมนก็กล่าวด้วยว่า ขอให้ทุกคนฟังเพลงที่เขากำลั งจะร้องต่อไปนี้ด้วยหัวใจที่ อบอุ่น นั่นก็คือ 그대여야만 해요 (Always be with You) ซึ่งซ่อนความนัยไว้ว่า “ถ้าคุณบอกว่าคิดถึงฉัน ฉันก็จะบอกเหมือนกันว่าฉันรักคุ ณ” ต่อด้วย 내 사람 (My Dearest) ที่มีความหมายว่า “คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของผม”

จบช่วงเพลงช้าๆ ซึ้งๆ แบบอบอุ่นหัวใจ ต่อด้วยเซ็ตเพลงจังหวะกลางๆ จัดมาทั้ง Bounce + Honey, 그대와 함께 (With You), 마음을 삼킨다 (Swallowing My Heart) ชวนทุกคนขยับไปตามจังหวะดนตรี ให้หัวใจได้สูบฉีด แล้วยังได้หวีดไปกับความคิวท์ และเซ็กซี่ของโบกอมพร้อมกัน ไม่ว่าโบกอมมี่จะแดนซ์แบบไหนพลั งเสียงก็ยังเป๊ะดีไม่มีตก กรี๊ดต่อไม่รอแล้วนะทันทีที่ ดนตรีอินโทรเพลง ‘อาย’ ของ สิงโต นำโชค ดังขึ้นมา..เป็นสัญญาณว่ าความทรงจำที่ดีจาก Oh Happy Day แฟนมีตติ้งครั้งก่อนกำลังหวนกลั บมาอีกครั้งและโบกอมก็ยังร้ องเพลงไทยได้น่ารักเหมือนเดิ มเพิ่มเติมคือเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่ า!! กับการโซโลเปียโนเพลง ‘คุณและคุณเท่านั้น’ ของ แกงส้ม–ธนทัต ที่เขาเลือกมาร้องฝากแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ แน่นอนว่าโมเมนต์พิเศษนี้เกิดขึ้ น ณ ประเทศไทยเท่านั้น

โบกอมบอกว่าเพราะทุกๆ คนมาอยู่กับเขาในวันนี้ ทำให้เขามีความสุ ขมากและอยากมอบเพลงๆ หนึ่งให้ ขอให้ฟังด้วยความตั้งใจ จากนั้นเพลง 그래, 우리함께 (Here We Are) ก็เริ่มบรรเลงไปพร้อมกั บความหมายของเพลงที่พรั่งพรู ออกมา “ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างและผ่ านเรื่องราวต่างๆ มาด้วยกัน ขอบคุณเธอที่ไม่เคยปล่อยมื อไปจากฉัน ถ้าเราได้อยู่ด้วยกันฉันก็ไม่ หวาดกลัวสิ่งใด ฉันจะยิ้มและหัวเราะเพื่ อเธอเสมอเพราะฉันชอบเวลาที่ เธอยิ้มเมื่อมองมาที่ฉัน” และนี่ก็คือเหตุผลที่โบกอมขอให้ ทุกคนตั้งใจฟังเพลง เพราะความหมายในเพลงนี้ก็คื อความรู้สึกจากใจของเขานั่นเอง

แฟนๆ ก็ตอบแทนความรักของเขาด้ วยความในใจผ่าน VTR เซอร์ไพรส์โบกอม “ในวันที่ได้อยู่กับคุณ เราจะจดจำว่านั่นคือวันที่มี ความสุข เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้า ความทรงจำดีๆ ในวันนี้จะเป็นพลังให้เราสู้ต่อ ขอให้วันข้างหน้าของคุณเป็นวั นที่มีความสุขและเราจะเป็นกำลั งใจให้เสมอ” ตามด้วยป้ายที่มีข้อความว่า “ความทรงจำในวันดีๆ ที่ไม่อาจลืม” ที่ทำให้สายตาของโบกอมเต็มไปด้ วยความสุขเมื่อเขามองไปที่แฟนๆ โดยเขากล่าวความรู้สึกปิดท้ายว่ า “ขอบคุณทุกคนที่เป็นพลังให้ ผมและทำให้ผมมีความสุข ผมก็จะเป็นพลังให้กับทุกคน ผมจะอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนพักพิง ช่วยให้กำลังใจผมและรักผมด้ วยนะครับ” และมอบกำลังใจให้แฟนๆ ผ่านบทเพลง 촛불하나 (One Candle) จากนั้นไฟในฮอลล์ก็ดับลงคล้ายสั ญญาณว่าได้เวลาจะต้องแยกย้ายกั นแล้ว

แต่เมื่อเสียงตะโกนเรียกพั คโบกอมยังดังกึกก้อง เขาจึงกลับขึ้นเวทีมาพบทุกคนอี กครั้งในเพลง What is Love? และ 예쁘다 (Pretty U) พร้อมการโคฟเวอร์แดนซ์สุดน่ารัก ตามมาติดๆ กับเพลง Must Have Love พร้อมด้วยการเดินปาหัวใจพร้ อมลายเซ็นรัวๆ รอบเวที ซึ่งเจ้าตัวย้ำว่า “ผมเซ็นเองทั้ง 200 ดวงเลยนะครับ” จากนั้นโบกอมเปิดใจอีกครั้งว่ าขอบคุณทุกคนที่มาใช้เวลาร่วมกั บเขาทำให้งานในวันนี้เป็ นความทรงจำที่เปล่ งประกายงดงามและ “ผมขออวยพรให้ทุกๆคนพบเจอแต่สิ่ งดีๆ ในวันข้างหน้านะครับ” แล้วจึงถึงคิวของเพลงสุดท้าย 축복합니다 (I Bless You) ปิดท้ายอย่างอบอุ่นละมุนละไม อบอวลในหั วใจและความทรงจำของแฟนๆ ในวันนี้และอีกแสนนาน

จบบนเวที พัคโบกอม ยังลงมายืนส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยการไฮทัชแตะมือเรี ยงตัวทีละคนแบบครบทั้งฮอลล์นับ 4,000 คน เต็มอิ่มจนหยดสุดท้าย มั่นใจว่าผู้ชมทุกคนยังคงยิ้มด้ วยหัวใจพองโตจนถึงวันนี้

