แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ นักสู้หญิงไทย ดีกรีแชมป์ ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง เตรียมทำศึกสำคัญในชีวิต ปะทะ แองเจล่า ลี เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง (MMA) ในศึก ONE Championship ฉลองครบรอบ 10 ปี ONE X : Grand Finale ที่ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. ติตดามรายละเอียดจากคลิปด้านล่างนี้