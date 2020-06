สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ดูเหมือนกำลังอ่อนแรงลงไปบ้างแล้วในระยะนี้ เมื่อตัวเลขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงล่าสุด (ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563) ผลการติดตามพบว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมคงอยู่ที่ 3,135 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม คงที่ 58 ราย หายป่วยเพิ่ม 6 ราย รวมหายป่วยแล้ว 2,993 ราย โดยยังมีผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่ 84 คน นับว่าเป็นการไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มเติม

ช่วงระยะเพียง 4-5 เดือนของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทยทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาแจงถึงผลกระทบว่าทำให้การท่องเที่ยวและส่งออก จากที่เคยคาดว่าจะโตได้ถึง 2.8% หดตัวลงโตได้เพียง 1.3% เท่านั้น ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าประเทศไทยจะสูญรายได้จากนักท่องเที่ยวถึง 2.5 แสนล้านบาทในปีนี้ ซึ่งจะทำให้จีดีพีไทยลดลง 0.44% จากประมาณการเดิม โดยผลกระทบรุนแรงมากสุดในไตรมาสแรก ในธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจเคมี สันทนาการ และสิ่งทอ

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ การรับมือกับโรคที่อุบัติใหม่อย่างโควิด-19 เป็นความหวาดวิตกและกังวลอย่างมากกับคนทั้งโลก เพราะเป็นโรคใหม่ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน อีกทั้งยังไม่มียารักษาได้ สถานการณ์ที่ยากจะควบคุมเช่นนี้ในประเทศไทย เหล่า นักรบเสื้อกาวน์Ž และ บุคลากรทางการแพทย์ ถูกระดมมาช่วยกันอย่างเต็มที่เมื่อจำนวนตัวเลขของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สภาพของประเทศไทยในเวลานั้นดูโกลาหลอลหม่านอยู่ไม่น้อย อีกทั้งประชาชนทั่วไปยังต้องปรับตัวให้กับ วิถีชีวิตใหม่Ž ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน

บรรดาคุณหมอทั้งหลายที่ถูกระดมมาตั้งแต่อายุรแพทย์ หมอโรคติดเชื้อ หมอโรคปอด หมอผ่าตัดหัวใจ หมอดมยา กระทั่งจิตแพทย์ ต้องรับมือและการแก้ไขสถานการณ์ให้กับผู้ป่วย ซึ่งบางรายต้องใช้เวลาในการดูแลอย่างใกล้ชิดไม่น้อยกว่า 20 วัน รวมไปถึงพยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขก็เช่นกัน ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจรักษา เฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโรคให้มีผลกระทบกับคนไทยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้นอกจากจะต้องทำงานหนักแล้ว ยังเสี่ยงต่อการติดโรคด้วย อย่างกรณีข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายพยาบาลรายหนึ่งทำงานหนักจนเสียชีวิต

ยังมีข้อมูลการสำรวจของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อปี 2562 พบว่ากว่าร้อยละ 60 มีการทำงานนอกเวลาราชการมากกว่า 80 ชั่วโมง/สัปดาห์ เกินจากมาตรฐานที่แพทยสภาประกาศ ไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ และยังพบว่าอีกกว่าร้อยละ 30 แพทย์ต้องทำงานนอกเวลาราชการ มากกว่า 100 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานถึง 3 เท่า ที่สำคัญแพทย์ร้อยละ 90 ต้องทำงานและเข้าเวรทั้งๆ ที่ตนเองป่วย เพราะหาคนทำแทนไม่ได้ ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานสัดส่วนแพทย์ต่อจำนวนประชากรที่ควรเป็น คือ แพทย์ 1 คนต่อประชากร 5,000 คน ยิ่งไปกว่านั้นยังพบอีกว่า พยาบาลในประเทศไทยโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ต้องรับผิดชอบคนไข้ไม่ต่ำกว่าวันละ 50 ราย ในขณะที่มาตรฐานพยาบาล (RN)ward ควรอยู่ที่ 1:4 หรือ 1:5 ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ฉะนั้น คนไข้ 50 คน ควรมีพยาบาลดูแลอย่างน้อย 10-12 คน นั่นหมายความว่าตลอดระยะเกือบ 5 เดือนที่ผ่านมา แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขของไทย ต้องรับภาระงานหนักมากกว่าปกติที่เกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้ว

ถึงวันนี้วิกฤตเริ่มคลี่คลาย เหล่านักรบชุดขาวและบุคลากรทางการแพทย์ต่างได้รับคำชื่นชมจากคนทั้งประเทศ และยังเป็นเรื่องน่ายินดีที่ไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกและนานาชาติให้เป็นแบบอย่างในด้านการสาธารณสุข การทำงานที่น่าชื่นชมนี้ โรงแรม เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทิค รีสอร์ทŽ หนึ่งในโรงแรมชั้นนำของจังหวัดกระบี่ซึ่งตั้งอยู่บนหาดทับแขก จึงจัดโครงการแสดงความขอบคุณและขอสู้ไปด้วยกัน ด้วยการมอบที่พักฟรี 3 วัน 2 คืน ให้กับบรรดาคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรที่ทำงานฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้มีโอกาสพักผ่อนและพักฟื้นกำลังกายหลังที่ต้องผ่านงานหนัก

วิภาวรรณ เหล่าธนาสินŽ กรรมการผู้จัดการโรงแรม เดอะ ทับแขก บูทิค รีสอร์ท กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นการขอบคุณบรรดาคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลาย ที่อุทิศตนทำงานสู้กับวิกฤตโควิดครั้งนี้เพื่อดูแลพี่น้องคนไทย โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยของตนเอง ดังนั้น จึงถึงเวลาที่บุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้นจะได้พักผ่อนบ้าง โดยทางโรงแรมได้เตรียมห้องพักไว้ 10 ห้องในแต่ละวันเปิดให้คุณหมอได้เข้ามาพักฟรี

ที่ผ่านมาคุณหมอทั้งหลายและบุคลากรทางการแพทย์ ต่างก็ต้องทำงานหนัก ไม่มีเวลาพักผ่อน ซึ่งมาถึงตอนนี้สถานการณ์ของโรคได้เบาบางลงมากแล้ว เราจึงอยากให้ความสุขแก่คนเหล่านั้นเป็นการตอบแทนบ้าง โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 ซึ่งทางโรงแรมได้ทำหนังสือส่งไปยังสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศแล้ว เพื่อขอเชิญชวนคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ให้มาพักผ่อนที่กระบี่ ที่โรงแรมของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนŽ

กรรมการผู้จัดการโรงแรม บอกว่าหลักเกณฑ์ในการเข้าพักฟรี ไม่มีอะไรมาก เพียงแสดงบัตรประจำตัวหรือใบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (MD CARD) และเอกสารรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่ามีส่วนในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ก็สามารถเข้าพักฟรีในโรงแรม สำหรับห้องพักจะเป็นห้องซูพีเรียหรือการ์เด้น พร้อมอาหารเช้า เปิดให้จองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 4 เดือน สามารถติดต่อจองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Line Official Account : @TheTubkaakKrabi หรืออีเมล์ rsvn@tubkaakresort.com หรือ โทร 08-9244-1324

เจ้าของโรงแรมบอกว่า เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทิค รีสอร์ท อีกนัยหนึ่งหมายถึงบ้านพักสำหรับผู้มาเยือน ตั้งอยู่บนชายหาดที่ซ่อนตัวแยกจากภายนอก เบื้องหน้าเป็นทะเลอันดามันอันสวยงามและเงียบสงบ มองเห็นหมู่เกาะทั้ง 13 เกาะที่ทอดตัวเรียงรายอยู่หน้าหาด ด้านหลังคือภูเขาหางนาค แหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม แต่คนยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก อีกทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของจังหวัดกระบี่ รีสอร์ทได้รับการออกแบบและตกแต่งภายในที่เน้นความสะดวกสบายให้บรรยากาศแบบไทยๆ กลมกลืนกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โรงแรมแห่งนี้ยังถูกจัดอันดับให้เป็น 1,000 Places to see Before you DieŽ และยังได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่นและด้านการออกแบบ รวมไปถึงโรงแรมที่โรแมนติกที่สุดติดต่อกันหลายปี

เราคิดว่าโครงการนี้เป็นวิธีการตอบแทนในสิ่งที่เรามี ในสิ่งที่เราทำได้ ไม่ต้องนึกถึงมูลค่า แต่นึกถึงน้ำใจเป็นหลัก ตลอดช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเรามีแต่ข่าวร้าย คิดว่าน้ำใจเล็กๆ ของเราตรงนี้ จะทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เหนื่อย เครียด จากสถานการณ์โควิดได้มาพักผ่อน เราซึ่งเป็นคนตัวเล็กๆ ในพื้นที่เล็กๆ ก็คิดถึงเขา และทำให้เขาได้ในสิ่งนี้ เพราะเราไม่สามารถยืนปรบมือให้เขาได้ทุกวันŽ

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเข้าพัก

– สิทธิพิเศษนี้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

– จะต้องทำการจองที่พักล่วงหน้า 7 วัน

– ต้องแสดงบัตรประจำตัว ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (MD CARD) และเอกสารรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ว่ามีส่วนในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

– ไม่สามารถโอนสิทธิการเข้าพักให้แก่บุคคลอื่นได้

กรรณิการ์ ฉิมสร้อย