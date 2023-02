พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม

มติ ครม.เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แทน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ อภ. ซึ่งกำลังจะหมดวาระในวันที่ 11 เมษายน 2566

เกิดวันที่ 14 เมษายน 2511 อายุ 54 ปี

ชาวจังหวัดสงขลา

จบการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อนุมัติบัตร สาขา ตจวิทยา อนุมัติบัตร สาขาเวชกรรมป้องกัน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Master of Science (MSc International Health Policy, London School of Economics and Political Science(LSE), University of London, UK

ประวัติรับราชการ

เป็นแพทย์ผิวหนัง ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ มา 10 ปี

ในช่วงที่โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

โดยความเห็นชอบของ รมว.สาธารณสุข ให้เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร จัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปนับล้านโดส

21 ก.พ.2566 ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ให้เป็น ผอ.องค์การเภสัชกรรม คนใหม่ มีเวลาโชว์ฝีมือตามวาระ 4 ปี