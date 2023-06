เมืองร้อยเอ็ดประตู อยู่ในมรดกความทรงจำแห่งโลก โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

เมืองร้อยเอ็ดมีความเป็นมาของชื่ออยู่ในอุรังคธาตุ (หรือหนังสือตำนานพระธาตุพนม)มรดกความทรงจำแห่งโลก (จากการประกาศรับรองของยูเนสโก)

“ร้อยเอ็ด” มีในหนังสืออุรังคธาตุว่า “เมืองร้อยเอ็ดประตู” เขียนบนใบลานเป็นตัวอักษรชัดเจนตรงไปตรงมา (ไม่เขียนเป็นตัวเลข)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรกำชับครูสอนวิชาสังคมทุกโรงเรียน จ. ร้อยเอ็ด ให้เข้าใจตรงตามหลักฐานวิชาการจากหนังสืออุรังคธาตุ โดยไม่ยกข้อความปลอมแปลงบิดเบือนว่าร้อยเอ็ดคือ “เมืองสิบเอ็ดประตู”

ยูเนสโก ชูคัมภีร์ ‘ธาตุพนม’ เป็นมรดกความทรงจำโลก

ปลัด ศธ. เผย ‘ยูเนสโก’ รับรอง ‘คัมภีร์อุรังคธาตุ’ มรดกความทรงจำแห่งโลก เป็นเอกสารโบราณของแท้ดั้งเดิมหนึ่งเดียว เนื้อหาวรรณกรรทางพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ดร. อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยโครงการและความร่วมมือกับองค์การอื่นๆ (Programme and External Relations Commission-PX) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216 ที่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก (Nominations of new items of documentary heritage to be inscribed on the Memory of the World International Register) รวมถึงคัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุ (National Collection of Palm-Leaf Manuscripts of Phra That Phanom Chronicle) หรือตำนานพระธาตุพนม ที่ได้พิจารณารับรองเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 หน้า 1, 6)

“เมืองสิบเอ็ดประตู” ไม่มีในหนังสืออุรังคธาตุ แต่ถูกบิดเบือนปลอมแปลงโดยข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ จ. ร้อยเอ็ดว่ามีในอุรังคธาตุ ซึ่งเป็นเท็จ

รัฐบาลใหม่ต้องตรวจสอบที่มาข้อมูลเท็จ เรื่องร้อยเอ็ดเป็น “เมืองสิบเอ็ดประตู” แล้วเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ตรงตามหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสืออุรังคธาตุว่าร้อยเอ็ดเป็น “เมืองร้อยเอ็ดประตู”

ท้องถิ่นเขียนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนได้แน่ๆ และยิ่งดีมากๆ

แต่อย่าเอาความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นความจริง ดังกรณีร้อยเอ็ดถ้าไม่ยอมปรับเปลี่ยนตามหลักฐานมีจริงในหนังสืออุรังคธาตุ ก็จะเข้าข่ายบิดเบือนปลอมแปลงหลักฐานประวัติศาสตร์ เท่ากับสร้างความเสียหายให้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเสียหายต่อประวัติศาสตร์ไทยโดยรวม