คอลัมนิสต์

รั้ง บังเหียน ม้า ก่อนตก เหว แห่ง หายนะ ‘ฟัง’ ไม่ได้ ‘ยิน’

ที่มาคอลัมน์ : จอมคนจอมโฉด
ผู้เขียนเสถียร จันทิมาธร

ข้อทักท้วงของตันหลิม (เฉินหลิน) ในฐานะเป็นเจ้ากรมอาลักษณ์ก่อเกิด ปฏิกิริยา ตามมาอย่างฉับพลัน

สำนวน เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ระบุว่า

โฮจิ๋นได้ยินดังนั้นหัวเราะเยาะแล้วตอบว่า ตัวท่านจะมาร่วมคิดการใหญ่กับเรานั้น ความคิดท่านน้อยนัก อุปมาดังเด็กเลี้ยงโค

พอโจโฉก็อยู่ที่นั่นด้วยได้ยินตันหลิมกับโฮจิ๋นตอบกันดังนั้น

โจโฉตบมือหัวเราะแล้วว่า การลัดนิ้วมือเดียวไม่ควรที่จะเถียงกันอื้ออึง อย่าง

ธรรมเนียมแผ่นดินแต่ก่อนก็มีมา พระมหากษัตริย์เชื่อฟังตั้งแต่ขันทีเป็นเสนาบดีใหญ่ ราชการเมืองก็ผันแปรไปมีเนืองๆ มาอยู่

ADVERTISMENT

ครั้งนี้ขันทีสิบคนซึ่งหยาบช้านั้นมีสติปัญญาเป็นใหญ่อยู่คนเดียวสองคนดอก ถ้าจะคิดจับเอาแต่นายใหญ่นั้นฆ่าเสียก็จะได้โดยง่าย

ทำไมจะให้ร้อนถึงหัวเมืองยกเป็นกระบวนทัพเอิกเกริกมาเล่า

สํ านวนแปล วรรณไว พัธโนทัย ความโดยรวมแทบไม่แตกต่างเพียงแต่จังหวะขั้นตอนและรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไม่ควรมองข้าม

โฮจิ๋นได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะพลางว่า คนแก่ตำราก็ย่อมว่าอย่างนั้น

ชายผู้หนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆ ตบมือหัวเราะลั่นแล้วกล่าวว่า การนี้ง่ายดังพลิกฝ่ามือ ทำไมจึงต้องหารือกันให้มากความด้วยเล่า

ทุกคนแลไป ผู้พูดคือ โจโฉ นั่นเอง

อยากขจัดคนชั่วตัวใหญ่ๆ ต้องใส่ใจฟังปราชญ์ราชบัณฑิต

โจโฉจะพูดอะไรอีก หรือไฉน ขอได้โปรดฟังในตอนต่อไป เทอญ

เมื่อผ่านจากตอน 2 เตียวหุยโบยผู้ตรวจราชการแผ่นดินด้วยโทสะ โฮจิ๋นคิดการสังหารขันที เข้าสู่ตอน 3 ตั๋งโต๊ะตวาดเต๊งหงวนในที่ประชุมเหวินหมิง ลิซกใช้ทองกับไข่มุก เป็นของกำนัลเกลี้ยกล่อมลิโป้

ก็ปะเข้ากับสิ่งที่รอคอย

โจโฉพูดกับโฮจิ๋นในวันนั้นว่า ภัยจากขันทีที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่นั้นมีมาแต่โบราณจนทุกวันนี้

ภัยต่างๆ เกิดขึ้นได้ก็ด้วยพระเจ้าแผ่นดินโปรดปรานพระราชทานอำนาจแก่มันจนเกินควร หากท่านประสงค์จะขจัดพวกเหล่าร้ายเหล่านี้เพียงพัศดีเรือนจำก็จับมันเข้าคุกได้หมด

ไฉนท่านจึงต้องไปเรียกทหารหัวเมืองเข้ามาช่วยด้วยเล่า เมื่อความแพร่งพรายออกไปทั่วอุบายของท่านก็จะเสียเปล่า

โฮจิ๋นได้ฟังดังนั้นก็โกรธ จึงว่า เจ้านี้เอาแต่ใจตัวเป็นประมาณ

โจโฉถอยออกมาแล้วว่า ใต้ฟ้าจะวุ่นวายก็ด้วยโฮจิ๋นผู้นี้แล

แล้วโฮจิ๋นลอบส่งคนนำท้องตราส่งไปยังหัวเมืองต่างๆ อย่างเร่งรีบ

หากตรวจสอบผ่านสำนวนแปล พญ.กัลยา สุพันธุ์วณิช ก็จะสัมผัสได้ในความใกล้เคียงกับสำนวนแปล วรรณไว พัธโนทัย

มากกว่าสำนวนเรียบเรียง เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

ฝ่ายเฉินหลิน (ตันหลิม) เจ้ากรมอาลักษณ์พูดว่า ทำเช่นนั้นไม่ได้ คนที่ปิดตาจับนกกระจอกเสียแรงเปล่า

เรื่องเล็กๆ อย่างนี้จัดการไม่ได้นับประสาอะไรกับเรื่องใหญ่ๆ

อาศัยท่านกุมอำนาจในกองทัพ การกำจัดขันทีนั้นง่ายประดุจดั่งเผาเส้นขนบนตา การกระทำต้องรวดเร็วดั่งสายฟ้าแลบ ตัดสินใจเด็ดขาด แล้วคนทั่วไปก็จะยอมไปเอง

ถ้าเรียกทหารหัวเมืองมา ต่างจิตต่างใจ งานจะไม่สำเร็จ จะวุ่นวายไปเปล่าๆ

เหอจิ้นไม่ฟังคำทักท้วงกลับหัวเราะว่า ที่ท่านเฉินหลินพูดนั้นเป็นความคิดของคนขี้ขลาด

ข้างๆ มีชายคนหนึ่งตบมือหัวเราะชอบใจว่า

เรื่องนี้ง่ายประดุจดังพลิกฝ่ามือ ไม่ต้องปรึกษาให้มากความ

ชายที่พูดนี้ก็คือ เฉาเชา (โจโฉ)

แล้วก็จบ ตอน 2 จางอี้เต๋อเฆี่ยนตูอิ๋ว เหอจิ้นวางแผนฆ่าขันที เข้าไปสู่ ตอน 3 ในพระราชวังเหวินหมิงหยวน ต่งจั๋วตะคอกติงหยวน หลีซู่เอาของมีค่าให้หลี่ว์ปู้

เฉาเชาว่า

ภัยจากขันทีมีมาแต่โบราณกาล ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินยกย่องให้พวกมันมีอำนาจ

ถ้าเราจะกำจัดมันใช้คนสักคนไปจัดการมันก็พอแล้ว

ทำไมต้องไปเรียกกองทัพหัวเมืองเข้ามาให้เอิกเกริก แผนก็จะรั่วไหลง่าย ทำแบบนั้นต้องแพ้แน่นอน

เหอจิ้น (โฮจิ๋น) โกรธว่า เมิ่งเต๋อ เจ้าคิดเรื่องส่วนตัวอะไรอยู่

เฉาเชาถอยออกไปแล้วว่า แผ่นดินนี้จะฉิบหายก็เพราะเหอจิ้น

เหอจิ้นก็แอบอ้างโองการเรียกทหารหัวเมืองเข้าเมืองหลวง

นอกเหนือจากบทบาทของโฮจิ๋นแล้วสมควรให้ความสนใจเป็นพิเศษไปยัง 1 อ้วนเสี้ยว (หยวนเส้า) 1 โจโฉ (เฉาเชา) และ 1 ตันหลิม (เฉินหลิน)

โฮจิ๋นอาจดำรงอยู่ในฐานะ นำ

เป็นการนำซึ่งแวดล้อมด้วยขุนนาง รุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น อ้วนเสี้ยว ไม่ว่าจะเป็น โจโฉ

และการเบียดแทรกเข้ามาของ ตันหลิม

เบื้องหน้า ปัญหา และความต่อเนื่อง เบื้องหน้าความต้องการในการกำจัดและจัดการกับอำนาจ ขันที

วิธีการ ของแต่ละคนมี ความต่าง

อ้วนเสี้ยวคือคนเสนอให้นำเอากำลังจาก
หัวเมือง เข้ามาจัดการ ตันหลิม ในฐานะเจ้ากรมอาลักษณ์ทักท้วง

ทักท้วงโดยมี โจโฉ เป็น กองหนุน

หากมองตามโครงสร้างแห่งอำนาจในการบังคับบัญชาทางทหาร โฮจิ๋น อยู่ในสถานะแห่ง ผู้บังคับบัญชา

อ้วนเสี้ยว ตันหลิม โจโฉ อยู่ในสถานะแห่ง ฝ่ายอำนวยการ

สายตาและท่าทีของโฮจิ๋นซึ่งนั่งอยู่ในตำแหน่งบัญชาการ ต้องรวบรวมความเห็นจากฝ่ายอำนวยการ

ความโน้มเอียงมีความชัดเจน

เมื่อสรุปว่าข้อเสนอของตันหลิมเข้าลักษณะ หนอนตำรา เมื่อสรุปว่า ท่าทีและความเห็นของโจโฉค่อนข้างมีอารมณ์แบบเด็กๆ

น้ำหนักจึงน้อมไปทางอ้วนเสี้ยว

อย่าได้แปลกใจหากสำนวน เจ้าพระยา
พระคลัง (หน) จะยืนยัน ฝ่ายโฮจิ๋นก็แต่งเป็นหนังสือรับสั่งลอบให้ทนายรีบถือไปให้แก่
หัวเมือง

เช่นเดียวกับ วรรณไว พัธโนทัย โฮจิ๋นลอบส่งคนนำท้องตราไปยังหัวเมืองต่างๆ

ค วามน่าสนใจมิได้อยู่ที่บทวิเคราะห์เชิงคาดหมายในความรู้สึกของตันหลิมที่ว่า การเรียกทหารยาตราทัพเข้ามาพระนครชั่วคราวนั้น เป็นการเอาทหารหาญมารวมหมู่กันอยู่ ต่างคนก็ต่างใจ เหมือนหนึ่งยุให้รบกันเอง

เท่ากับเปิดทางหยิบยื่นอำนาจแก่ผู้อื่น การที่คิดไว้อาจไม่สำเร็จ ซ้ำจะเกิดจลาจลวุ่นวายขึ้นอีกด้วย

ความรู้สึกแบบเด็กๆ ของโจโฉก็ไปในทางเดียวกัน

เพียงพัศดีเรือนจำก็จับพวกมันเข้าคุกได้หมด ไฉนท่านจึงต้องไปเรียกทหารหัวเมืองเข้ามาช่วยด้วยเล่า เมื่อความแพร่งพรายออกไปทั่วอุบายของท่านก็จะเสียเปล่า

ไม่เพียงเท่านั้นโจโฉยังฟันธงถึงขั้นที่ว่า

ใต้ฟ้าจะวุ่นวายก็ด้วยโฮจิ๋นผู้นี้แล