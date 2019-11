ในหลวง พระราชินี ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตบทเพลงพระนิพนธ์ใน ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’

เมื่อเวลา 20.34 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ‘Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งนิพนธ์และอำนวยการโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์อุปถัมภ์มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า และวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony Orchestra) หรือ RBSO เฝ้าฯ รับเสด็จ

พร้อมกันนี้ มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมคู่สมรส รวมถึงคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ, นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พร้อมคู่สมรส, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา, นายชวน หลีกภัย, คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย, ผู้บริหารภาคเอกชน อาทิ นายวุฒา ภิรมย์ภักดี, นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ฯลฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับพระราชอาสน์ ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อทอดพระเนตรจนจบการแสดงดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปิน จำนวน 2 ราย ได้แก่ แดเนียล ฟรอสเชาเออร์ หัวหน้าวงรับเชิญ และ มิเชล ทิลคิน ผู้อำนวยการเพลง และเชิญช่อดอกไม้พระราชทานถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ก่อนเสด็จฯไปโรงละครแห่งชาติ(โรงเล็ก) ส่งร่วมงาน พระราชทานเลี้ยงเป็นการส่วนพระองค์ และเสด็จฯ กลับ

การแสดงคอนเสิร์ตฯ จัดแสดงบทเพลงพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 4 บทเพลง แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จัดแสดงเพลง The Story About “Horse, Helen, Henry และ Adobe of Metamorphosis ใช้เวลาประมาณ 35 นาที และช่วงหลัง จัดแสดงเพลง Lost in Mystical Garden และ Serenity ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีคอรัสร่วมด้วย 80-100 คน โดยมีนักร้องเสียงโซปราโน่ คือ รัดเกล้า อามระดิษ มาร่วมขับร้อง พร้อมทั้งมี เบส บาริโทน โดย กิตตินันท์ ชินสำราญ มาร้องในพาร์ท โซโล่ รวมระยะเวลาการแสดง 1 ชั่วโมง 35 นาที

สำหรับคอนเสิร์ต Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X จัดตั้งแต่วันนี้ถึง 22 พฤศจิกายนนี้ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมในรอบวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 20.00 น. บัตรราคา 500 บาททุกที่นั่ง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2255-6617-8 หรือจองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ทางเพจ Royal Bangkok Symphony Orchestra