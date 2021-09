ทูลกระหม่อมฯ ทรงห่วงปัญหาโรคซึมเศร้า ทรงแนะคำไม่ควรพูดกับผู้ป่วย

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 16 กันยายน เพจ TO BE NUMBER ONE CHANNEL ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอรายการ PRINCESS VLOG EP.27 โรคซึมเศร้า พร้อมระบุว่า

“ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงมีพระดำรัสถึงเรื่องราวของโรคซึมเศร้าปัญหาสำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องให้ความใส่ใจ พร้อมทั้งทรงแนะวิธีการสื่อสารกับคนเป็นโรคซึมเศร้า ให้เข้าใจ เข้าถึง พร้อมเปิดใจที่จะรับฟัง”

ภายในรายการ ทูลกระหม่อมฯ ทรงมีรับสั่งใจความตอนหนึ่้งว่า ในช่วงหลายปีมานี้มีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องโรคซึมเศร้ากับทูลกระหม่อมฯ เยอะมากๆ สะท้อนให้เห็นว่าโรคซึมเศร้าเป็นอีกปัญหาที่สำคัญ ทูลกระหม่อมฯ อยากจะบอกทุกคนว่า การพาตัวเองออกไปหาหมอ ออกไปรักษา ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเป็นคนบ้า ทว่าโรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยทางจิต เป็นโรคที่ป่วยทางอารมณ์ การที่มีเคมีในสมองไม่สมดุล จำเป็นมากที่จะต้องไปพบแพทย์

โรคซึมเศร้า เป็นโรคยอดฮิตที่คิดว่าไม่มีใครไม่รู้จัก แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจโรคนี้จริงๆ ดังเช่นในการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่หลายคนไม่เข้าใจว่าคำนี้พูดไปแล้วจะดีไหม จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีหรือไม่ จึงเลี่ยงที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ก็ยิ่งทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามีอาการแย่ลง

การนี้ ทูลกระหม่อมฯ ทรงอธิบายถึงคำพูดบางคำที่ไม่ควรพูดกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า อาทิ ลืมๆ มันไปซะเถอะ, ไม่อยากรู้สึกแบบนี้ก็เลิกคิดสิ, ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านไป, อย่าท้อ และสู้ๆนะ ขณะเดียวกันคำพูดที่สามารถพูดได้ เช่น อยากให้ฉันกอดไหม, เธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะ, ฉันอยู่ข้างๆ เธอ, ฉันรักเธอนะ และเธอสำคัญกับฉันเสมอ

ทว่าหากไม่รู้จะพูดอะไร ก็ให้เรา “รับฟัง” ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ ซึ่งอยากให้มองย้อนกลับไปนิดนึงว่าเราฟังเขาจริงๆหรือเปล่า หรือฟังเพื่อรอให้เขาพูดจบแล้วเราจะได้พูดต่อ เพราะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาต้องการคนที่รับฟังและเข้าใจเขาจริงๆ เข้าใจและต้องใส่ใจเขาด้วย หลังจากจบคลิปนี้อยากให้ทุกคนได้ลองฟังเสียงของคนอื่นให้มากขึ้น ฟังให้เข้าใจ และใส่ใจในการรับฟัง

ทูลกระหม่อมฯ ทรงมีรับสั่งอีกว่า เชื่อว่าการสื่อสารกับคนที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยาก ใครๆ ก็สามารถทำได้ สุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกคนว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคที่ใครๆ อยากเป็น ไม่ใช่เป็นโรคที่คนปรารถนา แต่การที่เราเห็นเขาใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไป ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาแกล้งหรือเขาหลอกว่าเป็น และอยากจะบอกกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าว่าเราแค่ป่วย เหมือนเราเป็นไข้ ไปหาหมอเพื่อรักษาตามอาการ

ชมคลิปฉบับเต็ม คลิก