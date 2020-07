กทม.เผยผู้พักอาศัยในคอนโดฯ เดียวกับ ‘ด.ญ.ซูดาน’ ยอมให้ตรวจ ‘โควิด-19’ 230 ราย

วันที่ 14 กรกฎาคม ที่ศาลาว่าการ กทม. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานประชุม ศบค.กทม. โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เข้าร่วมหารือ

ทั้งนี้ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งเป็นบุตรสาวของอุปทูตซูดานประจำประเทศไทย ที่ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

“สำหรับครอบครัวอุปทูตซูดานเดินทางเข้าประเทศไทยทางสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เดินทางโดยรถยนต์ของสถานทูต จากสนามบินไปเข้าพักที่คอนโดมิเนียม One X สุขุมวิท 26 ทั้งนี้ กทม.ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรมควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เข้าดำเนินการสอบสวนโรค เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่พักในในคอนโด One X ที่พักเดียวกับครอบครัวอุปทูตซูดาน มีผู้แสดงความจำนงยินยอมให้ตรวจหาเชื้อ จำนวน 230 ราย โดยกทม.และ สธ.ได้นำรถตรวจหาเชื้อพระราชทาน ไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโควิด-19 โดยการ สวอปทางเดินหายใจแล้วประมาณ 160 ราย ซึ่งจะทราบผลการตรวจหาเชื้อภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้” โฆษก กทม.กล่าว

ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่า ปัจจุบันครอบครัวอุปทูตซูดาน ได้ออกจากคอนโด ONE X ไปพำนักอยู่บ้านพักในซอยสวนพลู และอยู่ระว่างการกักกันตัวเอง (Home Quarantine) โดยสำนักอนามัย กทม.ได้ประสานเพื่อติดตามสังเกตการณ์การกักกันตัวอย่างใกล้ชิด

“ทั้งนี้ กทม.โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขตคลองเตย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่บริเวณคอนโด One X ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว อาทิ ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ราวบันได จุดสัมผัสร่วม ลิฟท์โดยสารตัวที่ครอบครัวอุปทูตซูดานใช้ เป็นต้น สำหรับผู้ที่พักในที่ในคอนโด One X” โฆษก กทม. กล่าวและว่า กทม.ขอแนะนำให้งดเว้นการเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะต่างๆ และเฝ้าสังเกตอาการตนเองในที่พัก โดย กทม.ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้กักตัวเอง Self Quarantine ให้แก่ผู้พักอาศัยในคอนโด One X เช่น หน้ากากอนามัย เทอร์โมมิเตอร์ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ถุงขยะติดเชื้อ เอกสารในการปฏิบัติเพื่อดูแลตนเอง และเอกสารบันทึกการเฝ้าระวัง เป็นต้น