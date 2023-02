โควิดโลก ติดวันเดียวเกือบแสน ‘หมอธีระ’ เผย ส่วนมากรับเชื้อ ระหว่างทำงาน-ใช้รถสาธารณะ

โควิดโลก ติดวันเดียวเกือบแสน-ตายหลักร้อย ‘หมอธีระ’ เผย ส่วนมากรับเชื้อ ระหว่างทำงาน-ใช้รถสาธารณะ ‘ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้’ ตัวเต็ง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat โดยระบุว่า

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 88,217 คน ตายเพิ่ม 398 คน รวมแล้วติดไป 676,211,460 คน เสียชีวิตรวม 6,771,736 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ รัสเซีย และออสเตรีย

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 17 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 95.11 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 91.2

…อัพเดตความรู้เกี่ยวกับโควิด-19

“อัตราการติดเชื้อแพร่เชื้อพบมากในระหว่างการทำงาน และการเดินทางขนส่งสาธารณะ”

Hoskins S และคณะจากสหราชอาณาจักร ทำการศึกษาในประชากร 11,413 คน เพื่อดูว่าคนที่ติดเชื้อนั้นมักมาจากสาเหตุใด

ผลการวิจัยพบว่าการติดเชื้อแพร่เชื้อนั้นมักเกิดจากการทำงาน และการเดินทางขนส่งสาธารณะ มากกว่าสาเหตุอื่นๆ

ในยามที่การระบาดยังมีมาก การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอระหว่างใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้าน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้

…ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดเชื้อซ้ำ ย่อมดีที่สุด

การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก

ปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบายอากาศให้ดี ช่วยได้ทั้งโควิด-19 และ PM2.5

อ้างอิง

Hoskins S et al. Relative contribution of essential and non-essential activities to SARS-CoV-2 transmission following the lifting of public health restrictions in England and Wales. Epidemiology and Infection. 7 December 2023

