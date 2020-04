แมทธิว-ลีเดีย อัพเดทอาการอยู่รพ.ร่วมเดือน ไวรัสยังไม่ตาย แม้ร่างกายดีขึ้น 99% (ฟังคลิป)

แมทธิว-ลีเดีย อัพเดทอาการอยู่รพ.ร่วมเดือน ไวรัสยังไม่ตาย แม้ร่างกายดีขึ้น 99% แจงเหตุไม่ใส่แมสก์

แมทธิว ดีน พร้อม ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ได้โพสต์คลิปอัพเดทอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ลงอินสตาแกรม พร้อมระบุข้อความว่า 8 April 2020 Still at the hospital and testing positive for the virus 8 เมษายน 2563 ยังอยู่ที่โรงพยาบาลและผลยังเป็นบวก

ทั้งนี้ แมทธิว-ลีเดีย นั่งเคียงคู่กันและช่วยกันบอกเล่าถึงอาการหลังผ่านระยะวิกฤตโควิด-10 ที่สุดมาแล้ว แต่ผลตรวจยังเป็นบวก แม้อยู่รพ.มาเกือบเดือน แมทธิว อยู่มาประมาณ 27 วัน ลีเดีย 25 วัน ตรวจไป 5 ครั้ง 3 ครั้ง ทั้งคู่ยังพบไวรัส รวมทั้ง มิสเตอร์ป๋อง ที่ทำหน้าที่พิธีกรบนเวทีมวยพร้อมแมทธิว ผลก็เหมือนกัน ยังพบไวรัสอยู่

แม้ร่างกายดีขึ้น 99 % ขึ้นกับแต่ละคน อาจเป็นไวรัสที่ตายแล้ว แต่ต้องคิดว่ามันยังมีชีวิต แม้ไม่ทำร้ายตัวเอง อาจไปแพร่ให้คนอื่นได้

ช่วงนี้อยู่ระหว่างร่างกายกำลังซ่อมแซม ไม่น่าจะทรุดไปอีกแล้ว เพราะโรคนี้หนักสุด คือ ช่วง 10 วันแรก ที่เป็น 10 วันอันตรายของทุกคน ที่ดูเรื่องของไข้ ปอดที่ติดเชื้อไม่มีปัญหาในการหายใจหรือเปล่า โชคดีที่บ้านเรามีโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะ แต่ที่สำคัญที่สุด ต้องดูว่า ลงปอดไหม จะทำให้การรักษาง่ายกว่า ถ้าเชื้อลงปอด

อาการตอนนี้ที่ยังไม่ 100% คือ ลิเดียยังมีอาการไอบ้างนิดหน่อย อาการพวกนี้ คือการฟื้นตัวของร่างกาย เมื่อปอดโดนไวรัสเข้าไปในปอด ร่างกายก็จะค่อยๆ ซ่อมแซม ร่ายกายจะผลิตเสมหะขึ้นมาทำให้เราไอ หรือระคายคอ ซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ร่างกายซ่อมแซม ซึ่งจริงๆ ไม่ได้อันตรายแล้ว และบางทฤษฎี อาจจะตรวจแล้วเจอไวรัส แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นไวรัสที่ตายแล้ว หรือยังไม่ตาย แต่ก็ต้องเดาว่า มันยังมีชีวิตอยู่ ถึงแม้มันจะไม่มีโอกาสทำร้ายเราแล้ว แต่ก็มีโอกาสไปแพร่ให้คนอื่น หรือทำร้ายคนอื่นได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ผลออกมาเป็นลบจริงๆ ถึงจะกลับบ้านกันได้

และเมื่อผลเลือดเป็นลบแล้ว เราหายแล้ว เราจะมีภูมิต้านทานไว้รัสนี้ และอาจจะช่วยผู้ป่วยคนอื่นได้ โดยแพทย์อาจจะเอาเลือดเราไปทำพลาสม่าได้ โดยหลังจากหายจะบริจาคน้ำเลือดหรือพลาสม่าไปทำยารักษาผู้ป่วย

สำหรับทุกคนที่อยู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ดี และตัวเลขในประเทศไทยอยู่ประมาณนี้และค่อยๆ ลดลง มาถูกทางแล้ว วิธีการแบบนี้ อยู่บ้านเจอคนน้อย แต่จะรู้สึกว่าหนักหน่อย แต่ว่า ทำไปเถอะ ไม่อยากให้มาเจอแบบเรา ถึงร่างกายไม่ได้เป็นหนักมาก แต่กระทบเรื่องของจิตใจมากกว่า

ทั้งนี้ 4 สัปดาห์ ที่อยู่รพ.เบื่อสุดๆ อยากเจออากาศ แสงแดด อยากกลับไปเจอครอบครัว อยากกลับไปกอดลูก ไม่อยากให้ใครมาเจอแบบนี้ แต่อย่างน้อยก็ยังดีมีกันและกัน ถ้ารักษาคนเดียว สู้บนโลกอยู่คนเดียว ก็คงหนัก

พร้อมแจงที่ทั้งคู่ไม่ได้ใส่แมสก์ขณะอยู่ด้วยกัน เพราะเราทั้งคู่ต่างมีภูมิไวรัสในร่างกายแล้ว ไม่มีอาการส่งเชื้อไปให้กัน แต่ต้องระวังไม่ไปแพร่ให้คนอื่น

แนะนำให้คนที่อยู่บ้านให้รออกกำลังกาย เพื่อกระตุ้นร่างกายให้แข็งแรง ถ้าบังเอิญต้องไปเจอไวรัสและร่างกายของเรามีความแข็งแรง ก็อาจจะเจอในขั้นที่ไม่หนัก การออกกำลังกาย กินวิตามิน กินอาหารที่ดี มีผลต่อการที่เป็นระดับไม่รุนแรงมาก ดื่มน้ำพักผ่อน ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ให้แข็งแรงที่สุด อย่างตอนนี้ พวกเราไม่ได้กินยาต้านไว้รัสแล้ว ก็พยายามดูแลร่างกายให้ดีที่สุด

อย่างไรก็ตามรออีกเดือนกว่าๆ คุณหมอถึงจะตรวจให้อีก รอต่อไป เราอยู่ได้ เพราะไม่อยากกลับ แล้วไปแพร่ให้คนอื่น และครอบครัว

สู้ๆ ทุกคน เราต้องชนะโควิด-19ให้ได้อย่างแน่นอน