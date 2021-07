เปิดตัวสีใหม่ VESPA S 125 I-GET ส้ม-แดง แรงฤทธิ์ สวยจี๊ดถึงใจ

“VESPA พร้อมเติมเต็มอารมณ์สปอร์ตเร้าใจอีกครั้งกับ 2 เฉดสีใหม่” VESPA S 125 I-GET สี ORANGE TAORMINA และ RED PASSIONE

VESPA S สกู๊ตเตอร์ขวัญใจวัยรุ่น เปิดตัว VESPA S 125 2 เฉดสีใหม่ ได้แก่ สีส้ม ORANGE TAORMINA และ สีแดง RED PASSIONE มาพร้อมกับการตกแต่งด้วยเฉดสีดำและลวดลายกราฟิก

สำหรับ VESPA S 125 I-GET สี ORANGE TAORMINA คือเฉดสีที่บ่งบอกถึงความทันสมัย เปรียบเสมือนอะดรีนาลินที่คอยขับเคลื่อนพลังให้ออกไปสนุกกับกิจกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ รอบตัว พร้อมสะท้อนบุคลิกมั่นใจ โดดเด่น เป็นตัวของตัวเอง ต้องการความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยสีจัดจ้านและพร้อมเป็นจุดสนใจของผู้คนอย่างง่ายดาย

VESPA S 125 I-GET สี ORANGE TAORMINA ราคา 98,900 บาท (ราคานี้เป็นราคา ON THE ROAD PRICE ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าจดทะเบียน พ.ร.บ. ประกันรถหายและ Welcome kit)

และอีกหนึ่งในเฉดสียอดนิยมตลอดกาลกับ สีแดง RED PASSIONE สีที่ขับเน้นความโดดเด่นชัดเจน สีแดงยังนับว่าเป็นสีที่สะท้อนความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลัง กระตุ้นอารมณให้รู้สึกถึงความรวดเร็วและปราดเปรียว เข้ากับบุคลิกของ VESPA S ที่เป็นสกู๊ตเตอร์สายสปอร์ตได้เป็นอย่างดี

VESPA S 125 I-GET สี RED PASSIONE ราคา 98,900 บาท (ราคานี้เป็นราคา ON THE ROAD PRICE ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าจดทะเบียน พ.ร.บ. ประกันรถหายและ Welcome kit)

เติมเต็มอารมณ์สปอร์ตด้วย 5 ฟีเจอร์เด่นจาก VESPA S 125 I-GET

ไฟหน้าทรงหกเหลี่ยมแบบ LED และดีไซน์เนกไท โฉบเฉี่ยวกว่าที่เคยกับดีไซน์ไฟหน้าทรงเหลี่ยมที่มาพร้อมหลอดไฟแบบ LED ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ขณะขับขี่ทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน มาพร้อมดีไซน์เนกไทที่ช่วยเพิ่มมิติความโดดเด่น ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของเวสป้าได้อย่างชัดเจน

แผงหน้าปัดเรือนไมล์ แสดงผลการใช้งานขณะขับขี่ได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การบอกความเร็ว สัญญาณเตือนต่างๆ และจอแสดงผลข้อมูลสำคัญ เช่น ระยะทาง, รอบระยะ (Trip), ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, และนาฬิกา ที่พักเท้า ลดความกว้างของพื้นที่วางเท้า เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายขณะขับขี่และจอดที่พักเท้าของรุ่น S ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อผู้ขับขี่ที่วางเท้าไม่ถึงพื้นขณะจอด โดยการลดความกว้างจะช่วยให้ ผู้ขับขี่สามารถวางเท้าบนพื้นได้ถนัดและทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้น ช่องสายชาร์จ USB เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ยิ่งขึ้น เมื่อต้องการชาร์จโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ขนาดเล็ก ที่มาพร้อมฝาปิด เพิ่มความสปอร์ต ด้วยเฉดสีดำ ด้วยการนำเฉดสีดำมาตกแต่งพาร์ทต่างๆ ของรถ ไม่ว่าจะเป็น กรอบไฟหน้า กรอบไฟท้าย บังแตร กระจกมองหลัง คิ้วตัวถังด้านหน้า ล้อแม็กซ์ ที่จับของ ผู้โดยสาร ฝาครอบท่อไอเสีย และเพิ่มความโฉบเฉี่ยวด้วยสติกเกอร์ลายกราฟิกที่ข้างตัวถัง