NEW MG5 MY 2022 อัพเกรดสเปกเพิ่มทุกรุ่นย่อย เพิ่มความคุ้มค่าด้วยรุ่น D+ จัดเต็มฟีเจอร์ ในราคาที่จับต้องได้

หนึ่งในความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของรถยนต์กลุ่ม B-Segment รวมไปถึงกลุ่ม Eco Car คือการมาของ NEW MG5 MY 2022 ที่ผ่านการอัปเกรดสเปคเพื่อยกระดับดีไซน์ความเป็นรถสปอร์ต เช่น ล้ออัลลอยด์ และสปอยเลอร์หลัง และปรับราคาใหม่ในทุกรุ่นย่อย โดยยังคงอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยียานยนต์ และฟังก์ชันอำนวยความสะดวกเฉกเช่นเดิมหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับกลุ่มรถเก๋งเล็กนั่นก็คือ กุญแจดิจิตอล ที่เจ้าของรถสามารถสั่งการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องใช้กุญแจรถ อีกทั้งยังสามารถส่งกุญแจดิจิตอลให้ผู้อื่นเพื่อใช้งานรถยนต์ได้ด้วยการรับ-ส่งโค้ดผ่านทางแอพพลิเคชั่น i-SMART

การกลับมาสร้างกระแสของ MG ในรอบนี้ก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวัง เพราะได้เพิ่มทางเลือกใหม่อีก 1 รุ่นย่อยเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มค่ามากกว่าเดิมด้วยการแนะนำ NEW MG5 รุ่นใหม่ D+ ที่จะเข้ามาอุดช่องโหว่ทางการตลาด เจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากขึ้น โดยยังคงความโดดเด่นด้านดีไซน์ และไปเพิ่มออปชั่นที่ช่วยให้ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหลังคาซันรูฟ หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด 7 นิ้ว เบาะไฟฟ้าด้านคนขับที่สามารถปรับได้ถึง 6 ทิศทาง สัมผัสได้ถึงความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ ด้วยการทำที่เก็บแว่นตา และไฟส่องสว่างบริเวณที่นั่งแถวหลัง

ไม่เพียงแค่นั้นยังมีทั้งระบบ Cruise Control และกล้องมองรอบคันแบบ 3 มิติ ที่มีประโยชน์อย่างมากในการขับขี่ในเมือง

และด้วยสมรรถนะการขับขี่ของ NEW MG5 ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 114 แรงม้า และระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 สปีด ช่วงล่างจูนแบบ EURO TUNING SUSPENSION จึงเป็นรถเก๋งที่ขับสนุก

ซึ่งหากเปรียบเทียบฟังก์ชั่นกับราคาค่าตัวถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจ ตอบโจทย์คนที่มองความคุ้มค่าเป็นหลัก

อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนคงเห็นภาพแล้วว่าทำไม MG ถึงกลายเป็นแบรนด์รถยนต์ที่น่าจับตาในเวลานี้ เพราะนอกจากการตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม ยังคุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกค้าต้องจ่ายแน่นอน ไม่ว่าจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเชื่อว่า NEW MH5 MY 2022 สามารถเอาอยู่

สำหรับราคาใหม่ของ NEW MG5 MY 2022

NEW MG5 MY 2022 รุ่น C ราคา 585,000 บาท

NEW MG5 MY 2022 รุ่น D ราคา 625,000 บาท

NEW MG5 MY 2022 รุ่น D+ ราคา 679,000 บาท (รุ่นย่อยใหม่)

NEW MG5 MY 2022 รุ่น X ราคา 709,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจ NEW MG5 MY 2022 สามารถเข้ามาชมดีไซน์แบบ 360 องศา ได้ที่ https://www.mgcars.com/th/mg-models/all-new-mg5/overview และทดลองขับได้ที่โชว์รูมเอ็มจี กว่า 150 แห่งทั่วประเทศ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.mgcars.com