มาสด้า CX-3 หั่นราคา เริ่ม 7.7 แสน เพิ่มรุ่นใหม่เสริมทัพ-สู้ศึกเอสยูวีเล็ก

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มาสด้าเปิดตัว มาสด้า ซีเอ็กซ์ 3 (New Mazda CX-3) ยนตรกรรมครอสโอเวอร์เอสยูวีรุ่นใหม่ล่าสุด ออกแบบใหม่ทั้งภายนอกและภายใน พร้อมแนวคิด “Never Settle for Less ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ” ตกแต่งอย่างมีสไตล์ยกระดับความสปอร์ตพรีเมี่ยม มีให้เลือกถึง 4 รุ่นย่อย พร้อมรุ่นย่อยใหม่ กับ 2.0 Sport Luxe เทคโนโลยีสกายแอคทีฟและโคโดะดีไซน์สปอร์ต เครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน 2.0 ลิตร ประหยัดน้ำมัน 16.4 กิโลเมตร/ลิตร ใส่ระบบความปลอดภัยครบกว่าเดิม ราคาจำหน่ายเริ่มต้น 770,000 บาท

มร. ทาดาชิ มิอุระ ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Mazda CX-3 คือหนึ่งในรถครอสโอเวอร์เอสยูวีรุ่นเริ่มต้น ภายใต้ตระกูล CX-Series ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย สร้างความสำเร็จด้านยอดขายให้กับมาสด้าต่อเนื่อง ยังคงได้รับความนิยมจากลูกค้ามาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่กำลังมองหาเอสยูวีคันแรกให้ความอเนกประสงค์ ตั้งแต่ Mazda CX-3 เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยถึงปัจจุบัน สามารถครองใจลูกค้าด้วยยอดขายสะสมสูงถึง 30,000 คัน

มร. ทาดาชิ กล่าวว่า การเปิดตัวครั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดรถอเนกประสงค์ขนาดซับคอมแพคท์ (B-SUV) กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง New Mazda CX-3 พัฒนาไปอีกขั้น เพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานเข้ามา และเพิ่มรุ่นย่อยใหม่ คือรุ่น 2.0 Sport Luxe ได้รับการตกแต่งเสริมเอกลักษณ์ความสปอร์ต รวมถึงเพิ่มอุปกรณ์และเทคโนโลยีครบครัน เพื่อมอบความคุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ให้มากที่สุด ทำให้ New Mazda CX-3 มีให้เลือกถึง 4 รุ่นย่อย มาพร้อมสีภายนอกใหม่ล่าสุดกับ สีเทา แอโร เกรย์ พัฒนาตามแนวคิด โคโดะ ดีไซน์ เรียบง่ายแต่งดงาม เพิ่งเปิดตัวแนะนำเป็นครั้งแรกเมื่อเร็วๆ นี้

นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัว New Mazda CX-3 กลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นวัยเริ่มต้นทำงาน มองหารถครอสโอเวอร์เอสยูวีคันแรก หรือลูกค้าต้องการซื้อรถเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มชีวิตของครอบครัว ด้วยดีไซน์สปอร์ตพรีเมี่ยม และโดดเด่น คุ้มค่า คุ้มราคา มีเทคโนโลยีช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกขึ้น จำหน่ายเริ่มต้น 770,000 บาท ถูกลงกว่ารุ่นเดิมถึง 16,000 บาท ทำให้ CX-3 ใหม่ กลายเป็นครอสโอเวอร์เอสยูวี ให้ความคุ้มค่ามากที่สุดในตลาดเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่มาสด้าให้มาแบบเต็มคัน

กลุ่มลูกค้า New Mazda CX-3 ภายใต้แนวคิด “Never Settle for Less” จะให้ความสำคัญกับการค้นหาประสบการณ์เพื่อลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด จุดพลังความกล้าท้าทายสิ่งเดิมๆ ทำในสิ่งอยากทำ เติมเต็มชีวิตไปด้วยประสบการณ์ใหม่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำ มีความมั่นใจ มีคติต้องลงมือทำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือเติมเต็มความต้องการให้ชีวิต ต้องการก้าวไปอีกขั้นในทุกด้านๆ ทั้งการงาน การใช้ชีวิต เพื่อใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า สนใจเทคโนโลยี ความทันสมัย มีไลฟ์สไตล์หลากหลายมิติ ทั้งออนไลน์และการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ชอบการพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน มองรถยนต์เป็นพาร์ทเนอร์ที่เดินทางไปสร้างประสบการณ์ด้วยกัน

สมรรถนะความแรงกับเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซินขนาด 2.0 ลิตร และ G-Vectoring Control ในทุกรุ่นย่อย มาพร้อมเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน ขนาด 2.0 ลิตร (SKYACTIV-G 2.0) ให้กำลังสูงสุดถึง 156 แรงม้า ประหยัดน้ำมันถึง 16.4 กม./ลิตร (ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UN101 Combine Mode) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะ หรือ G-Vectoring Control (GVC) เทคโนโลยีเฉพาะของมาสด้าภายใต้ Skyactiv-Vehicle Dynamics ช่วยควบคุมสมรรถนะการขับขี่ให้แม่นยำและสมดุล เพื่อให้ผู้ขับขี่สัมผัสถึงความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคนกับรถได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

อุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยติดตั้งเพิ่มเติม รวมถึงมอบประสบการณ์การขับขี่ปลอดภัยกว่าให้กับผู้ขับขี่ ด้วยระบบ i-Activsense ช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและช่วยให้การขับขี่ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ Advance (Advanced SCBS) ระบบช่วยหยุดรถขณะถอยหลัง (SCBS-R) ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ (SBS) ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน (LDWS) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (HBC) และติดตั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ MRCC แบบ Stop & Go ระบบสามารถปรับความเร็วตามรถคันหน้าแบบอัตโนมัติได้จนถึงจุดหยุดนิ่ง

การออกแบบดีไซน์ของ New Mazda CX-3 ยกระดับความสปอร์ตพรีเมี่ยมสไตล์เฉพาะตัว ภายนอกมาพร้อมกระจังหน้าสีดำ กระจกมองข้างสีดำ ซุ้มล้อสีดำเงา และหลังคาสีดำเงา และมาพร้อมล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ ขนาด 18 นิ้ว ภายในห้องโดยสารก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ คอนโซลหน้าหุ้มด้วยหนังสีฟ้าเทา ตกแต่งด้วยด้ายสีคอปเปอร์ พร้อมกรอบช่องแอร์สีคอปเปอร์ ผสานกันอย่างลงตัวกับเบาะหนังสีดำและผ้า Grand Luxe Suede พร้อมสีภายนอกใหม่ สีเทา แอโร เกรย์ สร้างภาพลักษณ์ความสปอร์ตหรูอีกระดับ

ภายในห้องโดยสารของยังคงความสะดวกสบาย พัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ HMI (Human-Machine Interface) ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานและจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ในตำแหน่งที่เหมาะสมยึดหลักปรัชญามนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนน มาพร้อมระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Sports Paddle Shift หลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้า

มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัดกับ Mazda Connect รองรับ Apple CarPlay และ Android AutoTM แสดงข้อมูลผ่านหน้าจอสี Center Display แบบทัชสกรีน ขนาด 7 นิ้ว อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย Wireless Charger รวมถึงเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง พนักพิงเบาะหลังสามารถแยกพับ 60:40 อิสระออกจากกัน พร้อมพนักวางแขนและที่วางแก้วแบบมีฝาปิด นอกจากนี้ ยังมอบความเหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันด้วยระบบเสียง Bose รอบทิศทาง พร้อมลำโพง 7 ตำแหน่ง

ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยเชิงป้องกัน i-Activsense ช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและช่วยให้ขับขี่ได้อย่างสะดวกสะบายมากขึ้น อาทิ ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (ABSM) ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน (LDWS) ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง (SCBS-R) ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (DAA) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (HBC) ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ (SBS) ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ Advance (Advanced SCBS) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ แบบ Stop & Go (MRCC with Stop & Go)

สีภายนอกมีให้เลือกทั้งหมด 7 สี รวมถึงสีใหม่ล่าสุด สีเทา แอโร เกรย์ สีแดง โซล เรด คริสตัล (Soul Red Crystal) สีเทา แมชชีน เกรย์ (Machine Gray) สีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล (Snowflake White Pearl) สีเทา โพลีเมทัล เกรย์ (Polymetal Gray) สีดำ เจ็ท แบล็ก (Jet Black) สีบรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ (Platinum Quartz) สีเทา แอโร เกรย์ (Aero Gray)* สีภายนอกใหม่

สำหรับรุ่น 2.0 Sport Luxe มีสีภายนอกให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีเทา แอโร เกรย์, สีบรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์, สีแดง โซล เรด คริสตัล และสีเทา โพลีเมทัล เกรย์

มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่นย่อย และมีราคาจำหน่าย รุ่น 2.0 Base 770,000 บาท รุ่น 2.0 Base Plus 830,000 บาท รุ่น 2.0 Comfort 900,000 บาท รุ่นย่อยใหม่ รุ่น 2.0 Sport Luxe 970,000 บาท