ไพรม์มัส ออโต้ โชว์ 2023 อัดแคมเปญรถเบนซ์ปลายปี

นายจิระพล รุจิวิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz)​, เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี (Mercedes-AMG)​ และ เมอร์เซเดส-มายบัค (Mercedes-Maybach)​ อย่างเป็นทางการ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนสุดท้ายปี 2566 ถือเป็นช่วงไฮซีซั่น ของการจำหน่ายรถยนต์ ทำให้ตลาดมีความคักคักเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงงาน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2023 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ต้นเดือนธันวาคมนี้ บริษัทรถยนต์ต่างๆ ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งสงครามด้านราคา และการโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อเร่งสร้างยอดในช่วงโค้งสุดท้าย

ขณะที่บริษัทแม่ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ได้เปิดรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ 3 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ Mercedes-Benz C 220 d AMG Line ยนตรกรรมล้ำสมัยสไตล์สปอร์ต กับรถยนต์ SUV ระดับลักชัวรี่ ในรุ่น Mercedes-Benz GLE 300 d AMG Dynamic และ Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC Avantgarde เสริมไลน์ผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์และกระตุ้นยอดขายของดีลเลอร์รถยนต์ Mercedes-Benz ด้วย

เบนซ์ไพรม์มัสจึงจัดงานแสดงรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ทั้ง 3 รุ่น พร้อมทัพรถหรูอีกมากมาย ภายใต้ชื่องาน Primus Auto Show2023 ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค.2566 ที่โชว์รูม “เบนซ์ไพรม์มัส” สาขาเลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา และสาขาพัทยา ทั้ง 2 สาขา จะนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ Mercedes-Benz C 220 d AMG Line, Mercedes-Benz GLE 300 d AMG Dynamic และ Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC Avantgarde ให้ผู้ที่สนใจได้ชมและสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดรับจองอย่างเป็นทางการในช่วงวันดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าระดับลักชัวรี่ อาทิ The New EQB 250 AMG Line, EQS 500 4MATIC AMG Premium และ The New EQE 350 4MATIC SUV พร้อมทัพรถยนต์รุ่นปัจจุบัน และรถยนต์ Mercedes Certified Used Car ให้เลือกชมและเป็นเจ้าของได้อย่างสะดวกสบาย กับข้อเสนอพิเศษ อาทิ ฟรี MBSP Extra Guarantee สูงสุด 8 ปี ไม่จำกัดระยะทาง หรือเลือก ฟรี ดอกเบี้ย ผ่อนนานสูงสุด 4 ปี หรือเลือก ฟรี MBSP Extra Guarantee นาน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง พร้อม MB Protection นาน 2 ปี (เฉพาะรุ่นที่กำหนด)

รถยนต์ Mercedes-Benz ในงาน Primus Auto Show 2023 ได้แก่

1.Mercedes-Benz GLA 200 AMG Dynamic ราคา 2,540,000 บาท ฟรี ดอกเบี้ย นาน 4ปี หรือเลือกรับ MBSP Extra Guarantee 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง พิเศษ ดาวน์ 23,300 บาท/เดือน ฟรี MP Protection นาน 1 ปี

2.Mercedes-Benz C 220d Avantgarde ราคา 2,730,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 24,100 บาท/เดือน ฟรี! MBSP Extra Guarantee นาน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง และ ฟรี MB Protection นาน 1 ปี

3.Mercedes-Benz E 300 e AMG Dynamic ราคา 4,020,000 บาท ดอกเบี้ย 0% นาน 4ปี ฟรี! MBSP Easy 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง พร้อม ฟรี MBSP Extra Guarantee 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง หรือ ฟรี MBSP Ultimate 5 ปีไม่จำกัดระยะทาง และฟรี MB Protection นาน 1 ปี

4.Mercedes-Benz EQB 250 AMG Line ราคา 3,020,000 บาท ฟรี Wallbox 2.0 พร้อมติดตั้ง รับประกันแบตเตอรี่ นาน 8 ปี หรือ 160,000 km

5. Mercedes-Benz GLC 220 d ราคา 3,390,000 บาท รับฟรี MBSP Extra Guarantee นาน 5 ปี พร้อม MB Protection นาน 2 ปี