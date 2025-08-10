|ผู้เขียน
|นายพล
ถอดรหัส‘เซเรน่า อี-พาวเวอร์’
รถอเนกประสงค์สไตล์นิสสัน
มีเสียงเรียกร้องกันระงม ตั้งแต่ นิสสัน เปิดตัว รุ่นเซเรน่า เครื่องไฮบริด เมื่อปีที่แล้ว ว่าทำไมไม่เอารุ่น อี-พาวเวอร์ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของนิสสันมาขายในบ้านเรา
ล่าสุดนิสสันคงทนเสียงเรียกร้องไม่ไหว เปิดตัว เซเรน่า อี-พาวเวอร์ ใหม่ล่าสุด
นิสสัน เซเรน่า อี-พาวเวอร์ ใหม่ เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ MPV ช่วงล่างนุ่มนวลแบบรถเก๋ง ขนาดกลาง 7 ที่นั่ง อันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น (No.1 Japan’s mid-size MPV)
เทคโนโลยี อี-พาวเวอร์ ให้ประสบการณ์เช่นเดียวกับการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% ไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถ ไม่ต้องกังวลต่อการชาร์จไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก
กระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำเงา พร้อมแถบโครเมียมดีไซน์แบบ Next Generation V-Motion กันชนหน้าและหลังออกแบบให้เป็นสเกิร์ตล่างในตัว ไฟหน้า และหลัง เป็นแบบฟูลแอลอีดี ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว สีทูโทนในดีไซน์ใหม่ มีสปอยเลอร์หลังคาและสปอยเลอร์ด้านข้างดีไซน์สปอร์ต
หน้าจอแสดงผลแบบ TFT ขนาดใหญ่ 12.3 นิ้ว พร้อมกราฟิกเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เลือกการแสดงผลได้ 2 รูปแบบ เลือกโฮมสกรีนในรูปแบบที่ต้องการได้
มีปุ่ม Camera สำหรับระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง หรือ Intelligent Around View Monitoring (IAVM) รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto
เทคโนโลยี อี-พาวเวอร์ ของนิสสัน ติดตั้งในนิสสันเซเรน่า อี-พาวเวอร์ ประกอบด้วยชุดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง ให้พลัง 163 แรงม้า แรงบิด 315 นิวตันเมตร ออกตัวได้กระฉับกระเฉง เร่งแซงได้กระชับ ไม่ต้องรอรอบเช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้า 100%
แบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออนขนาด 1.77 kWH ขณะที่ชุดเครื่องยนต์สันดาปสำหรับสร้างกระแสไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์ใหม่รหัส HR14DDe ขนาดความจุ 1,400 ซีซี 3 สูบ แบบหัวฉีดไดเร็กอินเจ็กชั่น รองรับน้ำมัน E10
มีเทคโนโลยี Mirror Bore Coating ช่วยลดแรงเสียดทานและลดเสียงจากการสั่นสะเทือน ส่งผลให้เครื่องยนต์เดินเรียบและเงียบ มีเสียงรบกวนจากภายนอกน้อย
ติดตั้งระบบอี-เพดัล สเต็ป (e-Pedal Step) ให้ความสะดวกการเร่งและชะลอความเร็วได้ในคันเร่งเดียว ขับในเมืองหรือการจราจรคับคั่งได้สะดวก
ขณะเดียวกันการขับขี่ด้วย อี-เพดัล สเต็ป ช่วยเพิ่มการฟื้นฟูพลังงานด้วยการชาร์จกระแสไฟฟ้ากลับเข้าแบตเตอรี่ได้ดีขึ้น
มีฟีเจอร์ใหม่ สำหรับ นิสสัน เซเรน่า อี-พาวเวอร์ ใหม่ ให้สะดวกขึ้น ได้แก่ ปุ่มเลือกตำแหน่งเกียร์แทนการโยกคันเกียร์ มีไฟเรืองแสงช่วยให้เห็นชัดแม้ในที่มืด รวมถึง N Hold Mode สามารถเข็นรถได้เมื่อจอด มีเบรกมือไฟฟ้า พร้อม Auto Brake Hold
มีรูปแบบการขับขี่ 3 โหมดหลัก ได้แก่ Standard Sport และ Eco
มีฟังก์ชั่น B เพิ่มแรงหน่วงหรือช่วยเบรก และเพิ่มการฟื้นฟูพลังงาน หรือ Regenerative รวมถึง EV Mode ปรับเปลี่ยนให้รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เหลือภายในแบตเตอรี่ เครื่องยนต์จะไม่ทำงานจนกระทั่งแบตเตอรี่อยู่ระดับต่ำ
ระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบทอร์ชันบีมคอยล์สปริง
ระบบดิสก์เบรกหน้าและหลัง มาพร้อมครีบระบายความร้อนทั้ง 4 ล้อ
ห้องโดยสารกว้างขวาง ที่นั่ง 3 แถว แถวที่ 2 เป็นที่นั่งแบบ Captain seat พื้นที่วางขามากขึ้น เบาะที่นั่งปรับอิสระ 4 ทิศทาง (เลื่อนหน้า-หลัง ซ้าย-ขวา) แยกออกจากกันได้ ส่วนแถวที่ 3 รองรับ 3 ที่นั่ง เบาะหนานั่งสบาย ปรับพนักพิงเอนราบได้ เบาะที่นั่งแถว 3 พับเบาะนั่งเก็บได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ และปรับเบาะที่นั่งภายในรถได้ 13 รูปแบบ
กระจกบานใหญ่รอบคันทั้งกระจกหน้าและหน้าต่างด้านข้าง ทัศนวิสัยดี รู้สึกโปร่ง ช่วยลดอาการเมารถ หน้าต่างผู้โดยสารตอนหลังเป็นแบบ UV Cut ช่วยลดความร้อนและรังสี UV
กระจกบานหน้า และหน้าต่างประตูคู่หน้า เป็นแบบ Acoustic Glass หนา 2 ชั้น ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก ทำให้ห้องโดยสารเงียบ
ประตูสไลด์อัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีทั้ง 2 ด้าน ควบคุมการเปิด-ปิดจากสวิตช์ควบคุมในตำแหน่งต่างๆ อาทิ เซ็นเซอร์แฮนด์ฟรีเพียงยื่นเท้าไปที่เซ็นเซอร์บริเวณเสากลาง ประตูรถจะเลื่อนเปิดอัตโนมัติ ให้ความสะดวกแม้จะถือของเต็มทั้ง 2 มือ หรือจากสวิตช์บริเวณแถวที่นั่งแถวสาม เป็นต้น
มีที่วางแก้ว 17 จุด ช่องชาร์จ USB ทุกแถวที่นั่ง รวมทั้งหมด 6 จุด (5 USB-C, 1 USB-A) อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย 1 ตำแหน่ง
โต๊ะเล็กอเนกประสงค์ในแถวที่ 2 และ 3 สำหรับวางสิ่งของ ไฟ Ambient Light สร้างบรรยากาศที่บริเวณประตูสไลด์
มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยก 3 โซน ม่านบังแดดสำหรับผู้โดยสารในแถวที่ 2 มีระบบฟอกอากาศแบบ Plasmacluster ดักจับแบคทีเรียในอากาศ ฝุ่นและกลิ่น ช่วยลดฝุ่น PM2.5
ฝาท้ายอเนกประสงค์แบบ Dual Back Door เปิดได้ 2 ส่วน คือ เปิดได้ทั้งบาน หรือเปิดเฉพาะส่วนบนได้ เปิดได้แม้จอดชิดด้านหลัง
เทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงรอบคัน 360 องศา Nissan Safety Shield เช่น มีระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าหรือ Intelligent Forward Collision Warning (IFCW) ตรวจจับรถยนต์ด้านหน้าได้ถึง 2 คัน
ระบบเบรกฉุกเฉินหรือ Intelligent Forward Emergency Braking (IEB) ช่วยลดความเสี่ยงชนด้านหน้า ระบบเตือนจุดอับสายตา (Blind Spot Warning – BSW) ระบบ Intelligent Blind Spot Intervention (IBSI) ทำงานเมื่อรถออกนอกช่องทาง
มีเทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอย หรือ Rear Cross Traffic Alert (RCTA)ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง หรือ Lane Departure Warning (LDW) ระบบ Intelligent Lane Intervention (ILI) พวงมาลัยจะขยับเพื่อคุมรถให้กลับเข้าช่องทางเดิม
ระบบ Intelligent Cruise Control (ICC) ล็อกความเร็วอัตโนมัติได้ตั้งแต่ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป จะปรับความเร็วตามรถคันหน้าอัตโนมัติ
ระบบ Intelligent Rear View Mirror (IRVM) กระจกมองหลังอัจฉริยะ แสดงภาพจากกล้องบนกระจกบานหลัง ไม่ถูกผู้โดยสารหรือสัมภาระขนาดใหญ่ท้ายรถบัง
มีสัญญาณหยุดฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน หรือ Emergency Stop Signal (ESS) ไฟเบรกท้ายและไฟเลี้ยวหลังจะกะพริบทันที เมื่อเหยียบเบรกกะทันหัน
ระบบ High Beam Assist (HBA) เปิดไฟสูงอัตโนมัติและปรับเป็นไฟต่ำ เมื่อพบแสงไฟจากด้านหน้า
กล้องมองภาพรอบทิศทาง หรือ Intelligent Around View Monitor (IAVM) พร้อมระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหว Moving Object Detection (MOD) ให้มุมมองจากด้านบน มีระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้า (Intelligent Driver Alertness – IDA)
มีถุงลมนิรภัย SRS 6 จุด คู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง (บริเวณเบาะนั่งแถวสอง) เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ ระบบป้องกันล้อล็อก (Anti-Lock Braking System – ABS) ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Brakeforce Distribution – EBD) ระบบช่วยเบรก (Brake Assist – BA) เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (Vehicle Dynamic Control – VDC) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (Traction Control System – TCS) ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาด (Hill Start Assist – HSA) ระบบเสียงเตือนคนเดินถนน (Vehicle Sound for Pedestrian -VSP) ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมตออกห่างจากรถ (Walk-Away Door Lock) พร้อมระบบปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมตเข้าใกล้ตัวรถ (Approach Unlock)
มีสีให้เลือก 6 สี ได้แก่ สีฟ้าเทอร์คอยส์บลูหลังคาดำ สีขาวปริซึมไวท์หลังคาดำ สีขาวปริซึมไวท์ สีดำไดมอนด์แบล๊ก สีเทากันเมทัลลิก สีเงินบริลเลียนท์ ซิลเวอร์
ราคา 1,690,000 บาท
เซเรน่า อี-พาวเวอร์ เป็นรถอเนกประสงค์ขนาดกลาง ประตูสไลด์ 2 ข้าง นั่งสบาย เหมาะสำหรับครอบครัว ทั้งขับในเมืองหรือเดินทางไกล
เทคโนโลยีอี-พาวเวอร์ ให้ความประหยัด นิสสันอ้างอิง เฉลี่ย 18.2 กม./ลิตร แต่ขับจริงตัวเลขได้ประมาณ 14 กว่าๆ
ถือได้ว่าเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่สะท้อนความเป็นรถสไตล์ญี่ปุ่น ได้ชัดเจนอีกรุ่นของนิสสัน
