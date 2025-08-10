โขว์รูมประชาชื่น 10 สิงหาคม 2568
⦁⦁… บริษัท เอเอสเอ็มเอ็มซีเอ็น-ซีพี จำกัด และ บริษัท จีเซลส์ (จำกัด) ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เปิดตัว NEW MG S5 EV รถไฟฟ้าในกลุ่ม B-SUV รุ่นล่าสุด ประกอบด้วย 3 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น D+ รุ่น X และรุ่น V รุ่น D+ และ รุ่น X ให้กำลังสูงสุด 170 แรงม้า (125 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 250 นิวตัน-เมตร แบตเตอรี่ Lithium Iron Phosphate Battery ความจุ 50 kWh (LFP) วิ่งได้ 416 กม. ตามมาตรฐาน NEDC รุ่น V กำลังสูงสุด 245 แรงม้า (180 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร แบตเตอรี่ Lithium Ion Battery ความจุ 64 kWh (NMC) วิ่งได้ 550 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน NEDC อัตราเร่ง 0-100 กม.ต่อ ชม. ภายใน 6.1 วินาที ในรุ่น V และ 8 วินาที ในรุ่น D+ และรุ่น X ช่วงเปิดตัว ราคาพิเศษ 699,900 บาท จากปกติ 749,900 บาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% สำหรับผ่อน 48 เดือน ฟรีประกันชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. 1 ปี มูลค่า 19,900 บาท ฟรีค่าจดทะเบียนและกรอบป้ายทะเบียน ชุดพรมปูพื้น 7,500 บาท ฟรีบริการช่วยเหลือ ฉุกเฉินบนถนน 5 ปี มูลค่า 7,500 บาท รับรองคุณภาพตัวรถ 5 ปี หรือ 140,000 กม. (แล้วแต่อันไหนจะถึงก่อน) การจัดการแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์อัจฉริยะ และชุดควบคุมมอเตอร์อัจฉริยะตลอดอายุการใช้งาน …⦁⦁
⦁⦁… บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดแคมเปญพิเศษ “Hyundai Drive with Mom” ต่อที่ 1 ขับปุ๊บ รับเลย เพียงทดลองขับรถยนต์ฮุนไดรุ่นใดก็ได้ รับทันที แผ่นน้ำหอม Hyundai รุ่น Limited มูลค่า 499 บาท (ของมีจำนวนจำกัด ขับก่อนได้ก่อน) ต่อที่ 2 แชร์ภาพประทับใจกับคุณแม่ รับเพิ่มความอร่อยที่ร้าน Santa Fe เพียงถ่ายรูปคุณกับแม่ขณะทดลองขับรถฮุนได แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของคุณ ตั้งค่าเป็นสาธารณะ เล่าความรู้สึกดีๆ ในวันพิเศษนี้ พร้อมติดแฮชแท็ก #HyundaiDrivewithMom และ #ชื่อโชว์รูมฮุนได ที่คุณทดลองขับ แคปเจอร์โพสต์และส่งมาที่ Facebook: Hyundai Thailand หรือ LINE: @HyundaiThailand รับทันที Gift Voucher ร้าน Santa Fe มูลค่า 300 บาท ให้คุณและแม่ได้ไปอิ่มอร่อยฟรีหนึ่งมื้อ (1 ครอบครัว / 1 สิทธิ ตลอดระยะเวลากิจกรรม ของมีจำนวนจำกัด) …⦁⦁
⦁⦁… จรวย ขันมณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป และประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน BIG MOTOR SALE 2025 ประกาศความพร้อมจัดงาน มหกรรมขายรถยนต์ & มอเตอร์ไซค์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เราจะยกโชว์รูมมาขายที่นี่!” ร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จัดทัพผลิตภัณฑ์ล่าสุดเข้าร่วมเนืองแน่น ฉลองปีที่ 12 ปีนี้ผนึกกำลังกับ วิลักษณ์ โหลทอง ประธานจัดงาน “แบ็งค็อก ออโต ซาลอน 2025” ครั้งที่ 11 และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ผู้จัดงานโชว์นวัตกรรมแต่งรถระดับโลก พร้อมกิจกรรม Car Club สุดยิ่งใหญ่ มาอยู่ร่วมกันใต้ชายคาเดียว ที่ไบเทค บางนา โดยจะจัดวันที่ 27-31 ส.ค.68 ส่วนงาน บิ๊ก มอเตอร์ เซล 2025 จะเริ่ม 22-31 ส.ค.68 …⦁⦁