เปิดตัว GAC M8 PHEV ยนตรกรรม MPV Plug-in Hybrid สุดหรู ครั้งแรกในไทย
บริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้วงการยานยนต์ไทย ประกาศเปิดตัว GAC M8 PHEV ยนตรกรรม MPV หรูแบบ 7 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Plug-in Hybrid อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายในงาน GAC M8 PHEV : Master the Moment มอบประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ เสมือนผลงานศิลปะชิ้นเอกที่มาพร้อมสมรรถนะอันทรงพลัง เทคโนโลยีอัจฉริยะ ความหรูหรา ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยขั้นสูงสุด
การมาถึงของ GAC M8 PHEV นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ GAC ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าชาวไทย หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้า 100% หลายรุ่นสู่ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น AION Y Plus, HYPTEC HT, AION V และ AION UT โดย GAC M8 PHEV จะเป็นยนตรกรรมขุมพลังทางเลือก (Plug-in Hybrid) รุ่นแรกของ GAC ในประเทศไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ GAC ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่พร้อมมอบทางเลือกการเดินทางที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค
GAC M8 PHEV เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ราคาเริ่มต้นที่ 2,499,000 บาท
ข้อเสนอสุดพิเศษ และการรับประกัน (Benefit & Warranty) 1.ชิ้นส่วนหลักอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง(แบตเตอรี่ มอเตอร์ขับเคลื่อนและกล่องควบคุมมอเตอร์) รับประกัน 8 ปี หรือ 150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน / การรับประกันตัวรถยนต์(ยกเว้นชิ้นส่วนหลักและชิ้นส่วนสิ้นเปลือง)รับประกัน 5 ปี หรือ 150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน / ฟรีบำรุงรักษา สำหรับการเช็คระยะครั้งแรก
2.ฟรีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมบริการติดตั้ง (สิทธิประโยชน์มีผล 1 ปีนับจากวันออกใบกำกับภาษี) 3. ฟรีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง พร้อมพ.ร.บ. (คุ้มครอง 1 ปี) 4.ฟรีค่าจดทะเบียนรถยนต์ 5.ฟรีฟิล์มกรองแสงรถยนต์พร้อมบริการติดตั้ง และพรมปูพื้นรถยนต์ 6.พิธีส่งมอบรถสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมชุดของขวัญสุดพรีเมียม 7.กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับลูกค้า GAC M8 PHEV แบบเอ็กซ์คลูซีฟ 8.บริการรถสำรองใช้ระหว่างเข้ารับบริการซ่อมหรือบำรุงรักษา 9.สิทธิ์ในการจองคิวล่วงหน้าสำหรับเข้ารับบริการหลังการขาย / ที่ปรึกษาส่วนตัวดูแลลูกค้าแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (Personal Service Advisor) 10.บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง สูงสุด 8 ปี
Experience the Luxurious Moment สุนทรียภาพแห่งความสง่างามและความสะดวกสบาย GAC M8 PHEV นิยามใหม่ของความหรูหราและความผ่อนคลายในทุกตารางนิ้ว ที่ซึ่งทุกองค์ประกอบได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ตราตรึงใจ
Masterful Gaze Design: ได้รับแรงบันดาลใจจากความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณอันสูงส่งของสิงโต ดีไซน์อันทรงพลังนี้คือผลงานชิ้นเอกที่ผสมผสานความหรูหราและศิลปะเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ดึงดูดทุกสายตาในทุกที่ที่ไปถึง
ไฟหน้า Grand Lion: ไฟหน้าที่ส่องสว่างและมีรูปทรงเฉียบคมสะท้อนสายตาของสิงโต มอบภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและแผ่รัศมีความโดดเด่นอย่างเหนือชั้น
กระจังหน้า Lion Claw: กระจังหน้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกรงเล็บของสิงโต แกะสลักด้วยเส้นสายที่แม่นยำ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและตัวตนอันทรงพลัง
ไฟท้าย Lion Fang: ไฟท้าย Lion Fang ของเรามีความเฉียบคมและดุดัน ดุจดั่งสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ที่หันกลับมามอง ส่งสัญญาณถึงพลังที่พร้อมจะทะยานไปข้างหน้า
ดุมล้อ Floating Emblem: การผสมผสานระหว่างนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์และศิลปะชั้นครูที่แผ่เสน่ห์อันสง่างามบนทุกเส้นทาง
ห้องโดยสารที่เงียบสงบดุจห้องสวีทส่วนตัว (Bespoke Serenity Suite): ทั้งคันประกอบด้วยวัสดุเก็บเสียงถึง 108 ชิ้น สร้างบรรยากาศห้องโดยสารที่เงียบสงบและสะดวกสบาย เบาะนั่งแถวที่สองสามารถเอนได้ถึง 58° และเบาะแถวที่หนึ่งและสองสามารถปรับเอนราบเป็นเลานจ์ส่วนตัวระดับเฟิร์สคลาสได้เต็มรูปแบบ ช่วยให้สามารถนอนหลับพักผ่อนบนการเดินทางไกลและสร้างช่วงเวลาส่วนตัวที่ผ่อนคลาย
เบาะหนังสุดหรู (Luxurious Leather Seat): เบาะหนังพรีเมียม Semi-Aniline ที่มีผิวสัมผัสหรูหรา มอบประสบการณ์ที่นุ่มนวลและสบายให้กับผู้โดยสารทุกคน
ระบบนวด 10 จุด (10-Point Rejuvenation System): เพลิดเพลินกับโหมดการนวดสามรูปแบบ ยืดกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย, ลดแรงกดทับช่วงเอว และลดความเมื่อยล้า จุดนวดที่ล้ำลึกยิ่งขึ้นมอบประสบการณ์การผ่อนคลายระดับเฟิร์สคลาส ทำให้มั่นใจได้ถึงความสบายแม้ในการขับขี่ระยะไกล
ที่พักขาสุดหรู (Plush Leg Rest): ที่พักขาสามารถปรับได้ถึง 75° และยืดไปข้างหน้าได้ 90 มม. รองรับสรีระที่หลากหลายเพื่อการรองรับต้นขาที่เหนือกว่าและลดความเมื่อยล้า
ระบบสั่งการ Relaxation Touch Command: ปรับตั้งค่าเบาะนั่งได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าจอสัมผัสบนที่พักแขน และเปิดใช้งานโหมดสปาได้ด้วยสัมผัสเดียว สามารถควบคุมไฟสร้างบรรยากาศและระบบน้ำหอมได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสบายส่วนตัวของคุณ
คันเกียร์คริสตัล (Crystal Shift Lever): ประดิษฐ์ขึ้นด้วยการเจียระไนอย่างพิถีพิถันถึง 160 เหลี่ยม คันเกียร์คริสตัลจะจับและหักเหแสง สร้างประกายแวววาวโปร่งแสงที่ส่องสว่างอย่างแท้จริง
Refined PHEV Performance ขุมพลัง PHEV อัจฉริยะที่ผสานสมรรถนะและประสิทธิภาพ
GAC M8 PHEV ทลายทุกข้อจำกัดของการเดินทาง ด้วยเทคโนโลยี Plug-in Hybrid ที่ล้ำสมัย ตอบสนองทันใจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สมรรถนะที่เหนือระดับ: สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ทรงพลังจากขุมพลัง 2.0T PHEV System เครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุด 140 kW แรงบิดสูงสุด 330 นิวตัน-เมตร ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 134 kW แรงบิดสูงสุด 300 นิวตัน-เมตร ให้การตอบสนองที่รวดเร็วทันใจในการออกตัว และการเร่งแซงที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังในช่วงความเร็ว 60-120 กม./ชม. ส่งกำลังผ่านเกียร์อัจฉริยะ GMC400 Hybrid Transmission ที่พัฒนาโดย GAC
พิสัยการเดินทางที่ไกลกว่าและพลังงานสองทางเลือก: หมดกังวลทุกการเดินทางด้วยพิสัยการเดินทางรวมสูงสุดถึง 1,032 กม. (ตามมาตรฐาน WLTC) และสามารถวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วน (EV Mode) ได้ไกลถึง 120 กม. (ตามมาตรฐาน NEDC) มั่นใจสูงสุดด้วยเทคโนโลยี แบตเตอรี่ Magazine Battery ขนาด 25.75 kWh ออกแบบมาให้คงความเสถียรแม้ในระหว่างการชนอย่างรุนแรง ทำให้ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากกว่าที่เคย
ประสิทธิภาพอัจฉริยะและความปลอดภัยสูงสุด: มอบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเพียง 6.1 ลิตร/100 กม. (เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย) พร้อมโหมดการขับขี่อเนกประสงค์ (Versatile Driving Modes) ให้เลือกใช้ตามสถานการณ์ ทั้ง Pure Electric สำหรับการขับขี่ในเมือง, Intelligent Hybrid สำหรับการเดินทางไกลที่ประหยัดและมีสมรรถนะสูง และ Intelligent Charge Hold เพื่อรักษากำลังขับเคลื่อนที่มั่นคงบนทางหลวง
Live the Masterpiece Moment ตอบสนองทุกบทบาทของชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ
GAC M8 PHEV ไม่ใช่แค่ยานพาหนะ แต่เป็นพื้นที่ส่วนตัวเคลื่อนที่ระดับ First Class ที่พร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกกิจกรรมและทุกไลฟ์สไตล์
พื้นที่อเนกประสงค์ที่ปรับเปลี่ยนได้ดั่งใจ (Dynamic Space): เบาะนั่งแถวที่สองมาพร้อมรางเลื่อนไฟฟ้าแบบยาวพิเศษถึง 480 มม. และแถวที่สามเลื่อนได้ 220 มม. ทำให้การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อดูแลบุตรหลานหรือเพื่อความสะดวกสบายเป็นไปอย่างง่ายดาย พร้อม ห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ (Grand Cargo Trunk) ที่ขยายความจุได้สูงสุดถึง 1,500 ลิตรเมื่อพับเบาะทุกแถวราบ ตอบโจทย์ทั้งทริปพักผ่อนของครอบครัวใหญ่และการเดินทางเพื่อธุรกิจ
เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อความสะดวกสบายและง่ายดาย: มาพร้อม โต๊ะพับอเนกประสงค์ (Executive Floating Table) ที่พนักพิงเบาะแถวสอง และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็น ระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะ L2 (L2 Intelligent Assisted Driving) ที่ช่วยลดความเหนื่อยล้า, ระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking Assist) ที่ทำให้การจอดในที่แคบเป็นเรื่องง่าย และ ระบบถอยจอดตามรอยเส้นทาง (Reverse Tracking System) ที่ตัวรถสามารถถอยหลังตามเส้นทางเดิมได้อัตโนมัติไกลถึง 50 เมตร
นายแอนดรูว์ หวัง (Andrew Wang) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การมาถึงของ M8 PHEV ในวันนี้ คือการตอบสนองต่อทุกความคาดหวังด้วยงานฝีมืออันประณีตและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งเกิดขึ้นจากความสำเร็จของ GAC ในตลาดโลกที่เติบโตขึ้นอย่างน่าประทับใจ ด้วยยอดขายสะสมของรถยนต์ MPV กว่า 700,000 คันทั่วโลก และการครองตำแหน่งผู้นำในตลาดรถยนต์ MPV ระดับพรีเมียมของจีนติดต่อกันถึง 70 เดือน การเปิดตัวครั้งนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการเดินทางของเรา ที่จะเติบโตและสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประเทศไทย ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีให้เราเสมอมา