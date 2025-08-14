มิลเลนเนียม ออโต้ ภูเก็ต จัดใหญ่ฉลอง 25 ปี จัดโปรพิเศษ BMW The i7 ขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% รุ่นแรก

มิลเลนเนียม ออโต้ ภูเก็ต จัดใหญ่ฉลอง 25 ปี มอบโปรแกมพิเศษ BMW The i7 ขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% รุ่นแรก
มิลเลนเนียม ออโต้ ภูเก็ต ผู้จำหน่ายรถยนด์ บีเอ็มดับเบิลยู, มินิ และ มอเตอร์ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเดอร์ราด อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัว Exclusive Program สำหรับ บีเอ็มดับเบิลยู ‘The i7’ ภายใต้คอนเซปต์ ‘The i7 The Incredible 7 Series’ มอบสิทธิประโยชน์มากมาย รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท ที่โชว์รูม บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ ภูเก็ต
พงสภัส วรินทรเวช ผู้จัดการทั่วไป มิลเลนเนียม ออโต้ ภูเก็ต กล่าวว่า 25 ปี MGC-ASIA คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น พร้อมกับ มิลเลนเนียม ออโต้ สาขาภูเก็ตแห่งนี้ที่เปิดมากว่า 10 ปี ตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่นี่ ไม่ไช่แค่เพียงเพื่อขายรถยนต์ระดับพรีเมียม แต่เรามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ต ด้วยการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับพื้นที่ ด้วยเงินลงทุนก่อตั้งสาขาภูเก็ตกว่า 340 ล้านบาท นำมาซึ่งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กว่า 320 ครอบครัว และเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ โดยสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้กว่า 15,000 ล้านบาท พร้อมการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ภายใต้ชื่อ MGC-ASIA AUTOPLEX PHUKET ผู้นำธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้ครบวงจร
พร้อมกันนี้ มิลเลนเนียม ออโต้ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และบริษัท การบินไทยมายาวนาน จึงขอใช้โอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี MGC-ASIA แทนคำขอบคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้เราดูแล ด้วยการนำเสนอ ‘BMW The i7’ ภายใต้คอนเซปต์ ‘The i7 the Incredible 7 Series’ ยนตรกรรมลักชัวรีระดับแฟลกชิป และเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% รุ่นแรกในประวัติศาสตร์ของ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7
โดยมอบ Exclusive Program และสิทธิประโยชน์จาก การบินไทย อย่างบัตรโดยสาร ไป–กลับ ญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท”
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี มิลเลนเนียม ออโต้ ขอมอบสิทธิประโยชน์ พร้อม Exclusive Program ให้กับลูกค้า BMW ‘The i7’ ดังต่อไปนี้
ฟรีแพ็คเกจดูแลบำรุงรักษานาน 4 ปี ไม่จำกัดระยะทาง*
ประกันภัยชั้นหนึ่งนาน 3 ปี*
Wallbox Charger*
บัตรโดยสารสายการบินไทย ไป-กลับญี่ปุ่น จำนวน 4 ที่นั่ง (2 BC และ 2 ECO)
หรือรับ TRADE IN นำรถคันเก่ามาแลก เพิ่มมูลค่ารถเก่าสูงสุด 700,000 บาท*
กล่องใส่กุญแจ*
คะแนนสะสม Mobilife Point*
กล้องติดรถยนต์ BMW Advance car eye 3.0 pro*
บัตรเครดิต UOB รูดจองสูงสุด 1,000,000 บาท ผ่อน 0% นาน 3 เดือน*
พิเศษ! บริการ Sixt Exclusive Limousine รับ-ส่งสนามบิน ด้วย BMW 5 Series หรือรถ MPV เทียบเท่า ฟรี 4 ครั้ง มูลค่าสูงสุด 16,000 บาท!* (เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพฯ)
ลูกค้าและผู้ที่สนใจ สำรองคิวทดลองขับ BMW ‘The i7 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2568 ณ มิลเลนเนียม ออโต้ สาขาภูเก็ต ได้ที่เบอร์โทร. 076-201-900 หรือ 1286